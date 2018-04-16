«Моя винтовка — мой лучший друг»: умер Р. Ли Эрми

Когда судья дал молодому 17-летнему Рональду Ли Эрми выбор: либо арест, либо служба в армии, трудный подросток, осужденный за хулиганство, вряд ли даже мог предположить, что через два с половиной десятка лет его лицо станет известно почти каждому.

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Суперзвезды кино легко узнаваемы, и почти любой человек, не задумываясь, назовет Джека Николсона, Леонардо ди Каприо или Мерил Стрип. Но есть категория актеров, чьи имена далеко не каждый может вспомнить, однако безошибочно узнает лицо.

Фоторепортаж: Умер сержант Хартман (1944--2018) __is_photorep_included11718895: 1

Ли Эрми относится ко второму типу. Его лицо, агрессивная харизма, командный голос хорошо известны всем любителям кино — тем более, что он сыграл за свою карьеру более сотни ролей.

Его в основном знают как инструктора новобранцев сержанта Хартмана из картины Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».

Путь Эрми на экраны стал настоящей чередой случайностей. Тяжелый характер в подростковом возрасте привел к двум арестам, и после второго он был вынужден записаться на службу в армию, дабы избежать тюремного заключения. Он вступил в ряды морской пехоты, где прослужил два года в должности инструктора по строевой подготовке, что в дальнейшем как раз и привело его к голливудской славе.

В 1968 году Эрми отправился во Вьетнам, где прослужил чуть более года, после чего был переведен на Окинаву. В 1972-м был демобилизован из-за ряда ранений полученных за все время службы, и вернулся домой.

Тут все могло и закончиться, однако судьба распорядилась иначе и отправила его на Филиппины. Эрми поступил в институт Манилы, благодаря специальной программе льгот для военных, и именно там в 1978 году познакомился с самим Фрэнсисом Фордом Копполой.

Как известно, свой эпохальный «Апокалипсис сегодня» Коппола снимал на Филиппинах, и он обратился к Эрми с просьбой быть военно-техническим консультантом многострадального фильма.

Внимательный зритель даже может заметить знакомое лицо в знаменитой сцене вертолетной атаки, так как Эрми получил короткую роль пилота вертолета, но даже не был отмечен в титрах.

В том же году его пригласил режиссер Сидни Фьюри на роль инструктора по строевой подготовки в картину «Парни из роты С». Эрми понравилось сниматься в кино, и он решил связать свою дальнейшую судьбу с актерской профессией. Правда, на протяжении нескольких лет его звали во второсортные картины, и закрепиться на актерском поприще ему долгое время не удавалось.

Но в 1987 году жизнь Эрми круто изменилась.

Его заметил живой классик Стэнли Кубрик собственной персоной, который начал работать над антивьетнамским манифестом «Цельнометаллическая оболочка».

Известный своим перфекционизмом режиссер вспомнил копполовский «Апокалипсис» и пригласил Эрми в картину в качестве все того же военно-технического консультанта, а потом взял на роль сержанта Хартмана.

Гений Кубрика в том и заключался, что он мог никому не известного человека заставить блеснуть в любом своем фильме. В конце концов, именно он превратил обычную красную лампочку в зловещего HAL-9000 в «Космической одиссее 2001 года». А в «Цельнометаллической оболочке» корифей раскрыл талант еще одного начинающего актера — Винсента Д'Онофрио.

Эрми засиял в роли Хартмана, зритель ему поверил. Буквально все — жестикуляция, интонация, лексикон — было правдоподобным.

Его монологи можно включать в цитатный сборник. Чего только стоит «молитва морпеха», которая начинается словами: «Это моя винтовка. Таких винтовок много, но эта — моя. Моя винтовка — мой лучший друг. Она — моя жизнь».

В одном из эпизодов, где Хартман знакомит новобранцев с особенностями морской пехоты, он произносит незабываемое: «Морским пехотинцам запрещено умирать без разрешения!»

Игру Эрми хвалили и критики, и публика. В конце концов, он получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. К сожалению, награду он не получил, зато навсегда остался в сердцах людей, как жестокий и временами бесчеловечный инструктор.

Даже сегодня, 30 лет спустя, Хартмана знает почти каждый пользователь интернета, так как его образ давно стал распространенным мемом.

Более того, Эрми впечатлил и военных. В 2002 году его повысили до звания комендор-сержанта именно в знак благодарности за роль у Кубрика. Таким образом актер стал первым в американской истории отставным военным, которого повысили в звании.

Эрми действительно повезло, что его заметил Кубрик, так как после «Цельнометаллической оболочки» он работал у выдающихся режиссеров и был партнером на экране звезд первой величины.

Достаточно лишь привести список самых известных фильмов, в которых снялся актер. «Миссиссиппи в огне» Алана Паркера, «Похитители тел» Абеля Феррары, «Покидая Лас-Вегас» Майка Фиггиса, «Семь» Дэвида Финчера, «Мертвец идет» Тима Роббинса.

Мало кто может похвастать знакомством и сотрудничеством со всеми этими людьми.

Помимо художественных фильмов, Эрми принимал участие в озвучке мультфильмов. Самой яркой его ролью остается армейский сержант из «Истории игрушек». Его голос можно также слышать в популярных мультсериалах «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Гриффины».

Последней ролью Эрми стал Манфред в комедии «Дружинники» с Беном Стиллером, Винсом Воном и Джоной Хиллом в главных ролях.

Ли Эрми умер в Калифорнии от осложнений после пневмонии. Дата похорон будет известна позднее.