Шум и ярость: американская горилла атакует Россию

Фантастический кайдзю-экшен режиссера Брэда Пейтона «Рэмпейдж» возглавил отечественный бокс-офис по результатам кассовых сборов за уикенд 12-15 апреля. Выручка картины, вышедшей на большие экраны в России 12 апреля, составила 182 млн рублей.

При этом в стартовый четверг касса ленты достигла лишь порядка 30 миллионов — это наихудший показатель среди всех премьер весеннего киносезона. В день выхода на экраны «Рэмпейдж» собрал на 5 миллионов меньше приключенческой ленты «Tomb Raider: Лара Крофт», чья касса на 15 марта составила 35 миллионов.

Сюжет «Рэмпейджа» рассказывает о трех гигантских животных-мутантах, которые разносят в щепки Северную Америку. В результате взрыва научной космической станции на Землю в нескольких экземплярах падает невоообразимый генетический коктейль, после чего питомец приматолога Дэвиса Окойи (Дуэйн «Скала» Джонсон) — горилла Джордж — существенно увеличивается в размерах и становится агрессивным монстром.

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Вскоре к нему добавляются выросшие до размеров здания волк и крокодил. Окойи отправляется на поиски антидота в попытке спасти своего друга — и остальной мир.

На втором месте со сборами в размере 122,1 миллиона рублей расположился обласканный критиками новаторский (в некотором смысле) хоррор Джона Красински «Тихое место».

Действие картины разворачивается в 2020 году — к этому времени Землю захватили слепые, но наделенные абсолютным слухом кровожадные монстры, уничтожившие большую часть человечества.

Семейная пара (Эмили Блант и Джон Красински) кое-как приспособилась к жизни без звуков и общается в основном на языке жестов. Однако наличие троих детей, глухой с рождения Риган, Маркуса и Бо, осложняет ситуацию — как и то, что скоро на свет появится четвертый ребенок.

Отечественный мистический триллер «Гоголь. Вий» режиссера Егора Баранова, который был триумфатором на прошлых выходных, уступил сразу две позиции и сейчас замыкает тройку лидеров.

За уикенд 12-15 апреля фильм с Александром Петровым, который вышел в прокат 5 апреля, собрал 98,9 миллиона рублей. Неделей ранее касса картины составила 225 миллионов рублей.

«Вий» является сиквелом прошлогоднего фильма «Гоголь. Начало», созданного совместными усилиями телеканала «ТВ-3» и продюсерской компании Александра Цекало «Среда». В новой ленте уже знакомые зрителю Гоголь (Александр Петров) и следователь Яков Петрович Гуро (Олег Меньшиков) продолжают расследовать таинственные убийства девушек в селе Диканька.

При этом двум сыщикам до сих пор неизвестно, кем является таинственный Всадник. Однако оперативным работам мешает появление Вия — зловещего существа, способного одним лишь взглядом высосать душу из простого смертного.

Продолжают оставаться в пятерке лидеров киберпанковский приключенческий экшен Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» по одноименному бестселлеру Эрнеста Клайна и анимационно-игровой семейный фильм «Кролик Питер».

В случае с «Первым игроком» выручка за входные составила 57,2 миллиона рублей, а общие сборы с момента старта картины 29 марта уже вплотную приблизились к сумме 665 миллионов рублей. Согласно сюжету фильма, в антиутопичном 2045 году большая часть человечества проводит все свободное время в гигантской виртуальной онлайн-игре OASIS.

Юный Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) вместе с командой друзей-пасхантеров пытается отыскать в компьютерной вселенной «пасхальное» яйцо, спрятанное создателем OASISа Джеймсом Холлидеем, которое позволит любому нашедшему стать владельцем игры. Однако корпорация IOI во главе с Ноланом Сорренто (Бен Мендельсон) также заинтересована в нахождении «пасхалки» и готова пойти на все ради достижения этой цели.

«Кролик Питер», занимающий по кассовым сборам пятое место, за последние выходные добрал еще 23,8 миллиона рублей. В общей сложности старожил проката (он вышел еще 22 марта) сумел заработать 533,5 млн руб.

Молодой фермер Томас Макгрегор (Донал Глисон) враждует с семейством кроликов. Вечная битва за урожай проходит несколько стадий, в которой участвуют взрывы и прочие неприятности, — пока однажды сами кролики не понимают, что без фермеров им негде будет таскать морковку.