Окончательный диагноз: «Голос» подошел к кульминации

Предпоследний выпуск пятого сезона шоу «Голос. Дети» предложил технологическую новинку. Дополнительный тур, на котором зрители выбирали трех последних финалистов конкурса, транслировался в режиме «интерактивного телевидения» на основе технологии HbbTV. Обладатели подключенных к интернету телевизоров с поддержкой HbbTV получили возможность непосредственно во время эфира влиять на ход шоу, принимать участие в опросах, голосовать за понравившихся участников, а также за кандидатов в наставники следующего сезона.

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Перед дополнительным этапом наставники выбрали по двух финалистов от своей команды. Ими стали Анастасия Гладилина, Тали Купер, Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля, Александра Ушакова и Акмаль Ходжаниязов.

В предпоследнем выпуске определились трое последних финалистов сезона — по одному от каждого наставника.

Участниками этапа стали те конкурсанты, которые не прошли в финал на заключительной стадии «поединков», когда пятеро претендентов исполняли номера из слепых прослушиваний.

Первыми вышли на сцену трое подопечных Пелагеи. Леонид Новожилов исполнил «Ничего на свете лучше нету» из знаменитого мультфильма «Бременские музыканты». Эден Голан спела песню Игоря Крутого «Мама моя». Причем она исполнила версию на двух языках, которую пела Лара Фабиан. А Ангелине Голецкой Пелагея предложила «History Repeating» группы Propellerheads и Ширли Бэсси — популярный хит 1997 года.

Перед началом голосования слово взяли наставники. Первым высказался Валерий Меладзе, который точно подметил, что наступила стадия, когда тяжелый выбор встал не перед наставниками, а перед телезрителями, чьи голоса и определили всех участников решающего этапа. Баста и Пелагея пожелали ребятам удачи, а пока шло голосование, на сцену вышел актер Сергей Безруков, который исполнил с конкурсантами хорошо всем известную песню «Березы».

Наконец, появились результаты голосования, которые получились очень плотными.

Набрав 37% голосов в финал вышла Эден. Причем, за показавшего последний результат Леню проголосовали аж 30% телезрителей.

Следующими на сцену вышли воспитанники Меладзе Олеся Машейко, Эвелина Большакова и Давид Хиникадзе.

Олеся проникновенно исполнила песню «Куда уходит детство» из фильма «Фантазии Веснухина». Эвелине наставник выбрал «Песню царевны Забавы» из мульфильма «Летучий корабль». Давид, как и на слепых прослушиваниях, эмоционально и зажигательно исполнил композицию на испанском языке «Baila Morena» итальянца Дзуккеро.

Пока шло голосование поддержать команду Меладзе вышла Ани Лорак и спела с ребятами «Сопрано», которую она исполняет с рэпером Мотом.

В отличие от голосования за подопечных Пелагеи, телезрители в этот раз были более единодушны, и отдали чуть более 50% голосов Олесе Машейко.

Дополнительный этап завершили подопечные Басты Елизавета Лабодина, София Федорова и Эльвира Апшева.

Первой на сцену вышла Лиза. Баста вспомнил хиты 90-х и предложил ей исполнить песню «Лететь» популярной в свое время группы «Амега». Далее Василий продолжил демонстрировать свою любовь к золотому периоду российского MTV и выбрал для Сони Федоровой песню «Torn», которую сделала известной на весь мир австралийка Натали Имбрулья. Правда для Эли наставник выбрал композицию другого формата — песню «Разные люди», которую исполняет Григорий Лепс.

Команду Басты поддержала группа «Uma2rman», которая вместе с участниками конкурса спела свой хит «Проститься».

Выбрать кого-то из подопечных Басты было очень сложно даже для зрителей, но с небольшим отрывом все-таки победила Соня Тихонова, набрав 38% голосов.

Таким образом,определились все девять финалистов пятого сезона шоу «Голос. Дети». К шестерым учатникам, прошедшим в решающую стадию напрямую, присоединились Олеся Машейко из команды Меладзе, Эден Голан из коллектива Пелагеи и София Федорова из банды Басты.

В следующую пятницу, 20 апреля, определится победитель проекта.