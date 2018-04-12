«Это плохая идея»: как Netflix поссорился с Каннами

Решение об отзыве фильмов производства студии Netflix принял директор компании по контенту Тед Сарандос. Одно из правил фестиваля гласит, что все ленты, претендующие на включение в конкурсную программу, обязательно должны быть показаны во французских кинотеатрах. Но это ограничение противоречит политике Netflix, который выпускает свои фильмы, избегая проката.

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Организаторы фестиваля предложили компании выставить свои картины на внеконкурсный показ, но Сарандос отверг этот вариант как лишенный смысла.

«Я не думаю, что есть хоть одна причина для участия вне конкурса. Это правило было придумано специально для Netflix.

Мы хотим, чтобы наши фильмы находились в равных условиях с другими проектами, — цитирует его Variety. — Существует риск того, что мы получим негативную реакцию фестиваля по отношению к нашим картинам и авторам, если мы согласимся на участие. Я не думаю, что наше участие в фестивале — это хорошая идея».

Сарандос, возможно, не идет против истины — именно на почве картины «Окча» корейца Пон Джун-хо производства стримингового сервиса в прошлом году на фестивале разгорелся скандал.

Директор Канн Тьерри Фремо выразил недовольство тем, что компания отказалась от широкого проката своих фильмов во Франции, и ввел в правила фестиваля новый пункт, гласящий об обязательном требовании проката любого конкурсного фильма в этой стране.

Многие зрители поддержали Фремо и во время просмотра ленты в кинотеатре освистали появившийся на экране логотип Netflix. Конфликт, который начался год назад, продолжается, и пока остается лишь гадать, когда стороны смогут прийти к компромиссу.

Таким образом, из-за непримиримой позиции компании на Каннском фестивале не будут представлены несколько очень интересных картин.

Во-первых, это новая лента двукратного обладателя премии «Оскар» Альфонсо Куарона «Рим».

Фильм рассказывает о непростой судьбе семьи в Мехико 70-х годов. Несмотря на название, действие картины пройдет только в одном городе.

Фестиваль также лишился нового творения режиссера трех фильмов франшизы о Джейсоне Борне Пол Гринрасса «Норвегия». Картина расскажет об Андерсе Брейвике, чьи террористические атаки в Осло и на острове Утейя в 2011 году и унесли 77 жизней.

Не увидят зрители и новинки перспективного американца Джереми Солнье «Придержи тьму» с Александром Скарсгордом в главной роли. Это напряженный триллер о писателе, которого наняли родители шестилетнего сына, чтобы найти пропавшего ребенка. Действие происходит на фоне заснеженных пейзажей Аляски.

Netflix был основан в 1997 году — тогда компания была своеобразным видеопрокатом, в котором можно было заказать себе на дом фильмы и сериалы по почте.

В 2013 году компания начала производить собственные сериалы.

Одним из главных хитом Netflix стала политическая драма «Карточный домик», спродюсированная Дэвидом Финчером, с Кевином Спейси в главной роли. Затем последовали «Оранжевый — хит сезона», а также сериалы, основанные на вселенной «марвеловских» комиксов. Были сняты сезоны о Сорвиголове, Люке Кейдже, Джессике Джонс, Железном Кулаке и Карателе. Большим хитом последних лет стал научно-фантастический сериал «Очень странные дела».

С 2015 года компания стала производить собственные полнометражные фильмы. Первой лентой, вышедшей под логотипом Netflix, стала военная драма «Безродные звери», которая была взята в конкурсную программу Венецианского фестиваля.

В этом году сервис выпустил более 20 фильмов, часть из которых уже были показаны сервисом компании. В начале года вышел третий фильм франшизы продюсера Дж. Дж. Абрамса «Кловерфилд», а также новая лента автора «Луны 2112» Данкана Джонса под названием «Немой».

Картина Джонса получила в основном отрицательные отзывы. Несмотря на похвалы за красивую визуализацию мира будущего, фильм был раскритикован за отсутствие внятного сюжета.