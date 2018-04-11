Отмотать пленку: «Студия 30» вернется в эфир

Сериал «Студия 30» (оригинальное название «30 Rock» отсылает к дому 30 на Рокфеллер-плаза — Джи-И-Билдинг, в котором расположена штаб-квартира NBC Universal) выходил на протяжении семи сезонов с 2006 по 2013 год. Теперь, спустя пять с лишним лет, начались разговоры о его возобновлении — очевидно, на волне появившейся моды на телевизионные ребуты, благодаря которой зритель, например, снова увидел на экранах «Твин Пикс» и «Секретные материалы».

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По словам актрисы Джейн Краковски, игравшей в «Студии 30» опять же актрису Дженну Марони, возрождение сериала стало бы «воплотившейся в жизнь мечтой».

Пока никаких конкретных планов по возвращению успешного ситкома нет, однако Краковски призналась, что

«определенно обговаривалось и обсуждалось» возможное возвращение актерского состава в лице самой Тины Фей, а также Алека Болдуина, Трейси Моргана, Джека Макбрайера, Джуды Фридлендера и Катрины Боуден в новых эпизодах.

Актриса выразила уверенность в том, что это понравится «и фанатам, и им самим».

«Мы постоянно повторяем, что работа над этим шоу была, пожалуй, лучшим, что происходило в наших карьерах с точки зрения творчества, — добавила Краковски. — Мы по-прежнему гордимся сценарной работой и этими замечательными персонажами. Это был невероятный успех — и это было потрясающе».

Также звезда сериала отметила, что ей было бы очень интересно узнать, как обстоят дела у ее героини Дженны Марони в 2018 году.

«Сейчас ребуты в тренде. Я была бы рада, если бы этот тренд затронул и «Студию 30», — подытожила Краковски.

Ранее в этом месяце председатель NBC Entertainment Боб Гринблатт рассказал о возможном возвращении некоторых успешных шоу после удачного перезапуска ситкома «Уилл и Грейс», продленного до 2020 года.

Сейчас многие крупные телесети принялись снимать продолжения давно завершившихся хитов — так, на ABC вернулась «Розанна», поставившая рейтинговый рекорд, после которого создательницу шоу Розанну Барр лично по телефону поздравил президент США Дональд Трамп. Кроме этого, CBS разрабатывает ребуты «Мерфи Брауна» и «Кегни и Лейси».

В августе прошлого года Гринблатт мельком обмолвился о возобновлении «Студии 30».

«Я бы сказал Тине: «Эй, как думаешь, имело бы смысл сделать продолжение «30 Rock»? А она бы сказала: «Не знаю, может быть», — отметил он в беседе с журналистами.

Впрочем, это не единственный камбэк, о котором ведутся разговоры. В начале апреля Гринблатт заявил, что вполне может себе представить перезапуск «Офиса» (этот проект уже разрабатывается) и даже «Западного крыла» — в том случае, если его создатель Аарон Соркин будет свободен. Говоря о «жанре перезагрузки», он добавил, что

такие проекты часто сталкиваются с проблемой в лице актеров с «непростыми характерами», — по его словам, они нередко запрашивают больше денег, чем канал готов им заплатить.

Пока о непосредственном возрождении «Студии 30» речи не идет, Красовски, по ее словам, наслаждается работой с Тиной Фей над четвертым сезоном шоу «Несгибаемая Кимми Шмидт» для Netflix.

«В этом сезоне было так весело сниматься. [Мой персонаж] Жаклин Вурхис просто живет своей жизнью в этом году, — сказала актриса в беседе с The Hollywood Reporter. — Она занималась ерундой в течение 20 лет, а теперь она занимается делом, она в восторге от этого и очень горда».

Тина Фей начала свою карьеру на телевидении в 1997 году, устроившись сценаристкой в невероятно популярное комедийное шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (в большей степени известное под оригинальным названием «Saturday Night Live»). К 1999-му она дослужилась до поста главной сценаристки и проработала на этой должности вплоть до 2006 года, когда у нее истек контракт.

Именно работа в SNL вдохновила ее на создание «Студии 30», в которой рассказывается о команде сценаристов комедийного скетч-шоу «The Girlie Show».