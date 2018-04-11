Муза Михалкова — в жюри ММКФ

Кински известна в первую очередь по ролям в картинах культового немецкого постановщика Вима Вендерса и работе в фильме Романа Полански «Тэсс», экранизации романа одного из крупнейших британских писателей прошлого столетия Томаса Харди.

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В 1991 году она снялась в картине российского режиссера Андрея Эшпая «Униженные и оскорбленные» по одноименному роману Федора Достоевского, ее партнером тогда выступил нынешний президент Московского кинофестиваля Никита Михалков. По ее воспоминаниям, на съемках Михалков относился к ней довольно строго и весьма фамильярно, однако ей было интересно с ним работать.

В этом году председателем жюри ММКФ был назначен итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, который в данный момент работает над предстоящей лентой Андрея Кончаловского «Грех» о легендарном художнике и скульпторе Микеланджело Буонаротти.

Единственная представительница России из числа жюри основной конкурсной программы — кинематографистка Анна Меликян, в 2015 году снявшая нашумевший киноальманах «Про любовь».

Также туда вошел американский актер Джон Сэвэдж, известный по фильмам «Охотник на оленей» Майкла Чимино, «Луковое поле» Гарольда Беккера, «Волосы» Милоша Формана, «Сальвадор» Оливера Стоуна, «Делай как надо!» и «Кровавое лето Сэма» Спайка Ли — а также «Движение вверх» Антона Мегердичева. Занятно, что 1984 году Сэвэдж вместе с Кински снялся у Кончаловского в драме «Возлюбленные Марии» по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань».

Еще один член жюри — китайский режиссер Лян Цяо, чей «Хохлатый ибис» в прошлом году получил Гран-при 39-го Московского международного кинофестиваля.

В 2018-м киносмотр был перенесен Никитой Михалковым с лета на весну, чтобы избежать пересечений с чемпионатом мира по футболу, который будет проходить с 14 июня по 15 июля. ММКФ же состоится 19-26 апреля.

В основной программе 40-ого Московского международного кинофестиваля конкурируют 16 фильмов из Турции, Италии, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран.

Россию будет представлять картина Эдуарда Новикова «Царь-птица»,

которая расскажет о жизни пожилой супружеской пары в якутской тайге в 30-е годы прошлого века. Однажды в их доме появляется орел, священная для коренных жителей Якутии птица, — и так и остается.

Другой связанный с Россией фильм — лента китайской постановщицы Ян Гэ «Ню», в центре сюжета которой окажется девушка из Поднебесной, пытающаяся найти в Москве свою любовь. Примечательно, что это режиссерский дебют Ян Гэ, с 2012 года являющейся актрисой «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Фильмом открытия фестиваля станет конкурсная итальянская картина «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека.

«Это очень любопытный фильм, яркий и интересный, — отметил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник. — Эта картина содержит мистические, эротические элементы. Такая непростая картина. Она была номинирована на многие премии».

В рамках фестиваля также пройдут конкурсы документального кино и короткого метра.

Среди 12 представленных в программе короткометражных картин — две российские, это «Материя» Юрия Зайцева и Марины Жигаловой-Озкан и «Счастье» Владимира Мункуева.

В конкурсе документального кино ММКФ будут показаны семь картин, Россию представят тоже две — отмеченный на «Сандэнсе» фильм «Генезис 2.0» молодого якутского режиссера Максима Арбугаева и швейцарского документалиста, номинанта на «Оскар» Кристиана Фрая, а также «Russian Hip-Hop Beef» — проект отечественного рэпера Ромы Жигана.

В состав жюри документальной программы вошли директор Музея «Московский дом фотографии» Ольга Свиблова, директор и художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, литовский режиссер документального кино Салюс Бержинис.

Почетным гостем фестиваля, а заодно и председателем жюри программы короткого метра станет звезда французской комедийной франшизы «Такси» Сами Насери.

Также в рамках ММКФ пройдет специальный показ ленты Сэмуела Тивьерджа «Идентификация», в которой Насери исполнил одну из главных ролей.

Организаторы киносмотра приняли решение включить в программу ретроспективу фильмов режиссера Ингмара Бергмана — в связи с грядущим столетием со дня его рождения.

В рамках еще одной ретроспективы «Брюс Ли. Человек-миф» будут показаны отреставрированные копии шести лент с участием легендарного гонконгского актера.

«В результате многолетних усилий и сотрудничества с Гонконгским киноархивом нам наконец удалось скомпоновать ретроспективу отреставрированных копий фильмов с участием Брюса Ли, которая включает уникальный фильм, где он снялся еще подростком», — отметили представители ММКФ.

Также на фестивале покажут ретроспективу кино Литвы, Латвии и Эстонии «Век кино стран Балтии» и программу «Две недели длиной в 50 лет», позволяющую проследить историю современного кинематографа через призму пятидесятилетней истории параллельной каннской секции «Двухнедельник кинорежиссеров».

В эту программу ленты прославившихся режиссеров, дебютировавших именно в рамках двухнедельника, — Лючана Пинтилие, братьев Тавиани, Отара Иоселиани, Теренса Дэвиса, Энга Ли, братьев Дарденн, Михаэля Ханеке, Алексея Балабанова, Дени Вильнева и других.

Еще организаторы киносмотра запланировали показ специальной программы «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля», составленную из фильмов режиссеров, которых ММКФ открыл миру.

«В рамках юбилейной программы зрителю будет представлен тот список (конечно, далеко не полный) открытий, которые ММКФ сделал для мирового кино.

Именно с успехом в Москве было связано начало стремительного восхождения звезд таких режиссеров, как Иштван Сабо («Отец»), Ван Куанань («Лунное затмение»), Явор Гырдев («Дзифт»), Клод Жютра («Мой дядя Антуан»)...

Неискушенные кинокритики порой даже удивляются, когда обнаруживают, что, оказывается, «по красной дорожке «Пушкинского» Рубен Эстлунд прошелся много раньше, чем по набережной Круазетт» (с дебютной «Гитарой-монголоидом»), или, например, что «Луну» Данкана Джонса также впервые оценили в Москве», — сообщили представители фестиваля.

Согласно опубликованному на сайте пресс-релизу, ММКФ помог открыть миру Алексея Попогребского, Бориса Хлебникова, Сергея Лобана, Марину Разбежкину, Валерию Гай-Германику, Александра Миндадзе, Рустама Хамдамова, Петра Буслова, Тимура Бекмамбетова и Романа Прыгунова.

В программе «Мастера» состоятся российские премьеры фильмов известнейших кинематографистов:

это «Непослушание» режиссера Себастьяна Лелио, «55 ступеней» Билле Аугуста, «В поисках праздника» Паоло Вирци, «Сладостный край» Уорвика Торнтона, «Первая реформатская церковь» Пола Шредера, «Явление» Ксавье Джанноли, «Молитва» Седрика Кана, «Звонок отцу» Серика Апрымова и «Лежебоки» Франческо Аркибуджи.

Не обойдется и без традиционных программ «Спектр», «8 1/2 фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин» и «Эйфория».

Московский международный кинофестиваль является одним из старейших в мире — он проводится с 1935 года. Председателем жюри первого ММКФ был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959-го по 1999 год фестиваль проходил раз в два года, а после этого начал проводиться ежегодно.