Худшие от лучших: провалы Тарантино, Спилберга и Линча

Первую строчку рейтинга занимает картина Джона Синглтона «Погоня» 2011 года, в которой снялись звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер, Сигурни Уивер, Альфред Молина и Лили Коллинз, — таким образом, она была признана худшей из худших. Сюжет ленты повествует о юноше, который узнает, что в детстве был похищен, а его родители не те, за кого себя выдают. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у «Погони» стоит рейтинг 4% — именно на статистике этого сайта основывается список из 44 фильмов, куда попали произведения с оценкой ниже 70%.

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Режиссер, сценарист и продюсер Джон Синглтон известен по лентам «Ребята с улицы», «Кровь за кровь», «Детектив Шафт» и «Малыш».

На второе место автор издания Business Insider, опубликовавшего подборку, поместил картину легендарного Френсиса Форда Копполы (который, в первую очередь, конечно, автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня») «Сверхновая», снятую в 1999 году и рассказывающую историю застрявшего в гравитационном поле умирающей звезды космического корабля. Всего 10% кинокритиков высказались об этой работе положительно.

Замыкает тройку лидеров комедия Гарольда Рамиса «Клуб «Рай» 1986 года выпуска — о чикагском пожарном, получившем легкую инвалидность и уплывшем на небольшой карибский островок, чтобы прокачивать местные курорты. В данном случае одобрили ленту лишь 11% авторов рецензий.

К наиболее известным работам Рамиса относятся поставленные по его сценариям «Охотники за приведениями», «День сурка» и «Добровольцы поневоле», в каждой из которых снялся Билл Мюррей.

Пятую позицию занимают «Четыре комнаты» с рейтингом 14% — причем режиссером там значится один Квентин Тарантино, снявший только одну новеллу из четырех. Эллисон Андерс, Александр Рокуэлл и Роберт Родригес в тексте не упоминаются.

Составитель рейтинга приводит цитату из рецензии издания San Francisco Chronicle: «В результате это серия пронзительных, самонадеянных эскизов, которые местами становятся настолько убогими, что начинаешь задаваться вопросом, не хотели ли сами режиссеры сделать их таковыми».

Вопросов к «антихитпараду» возникает, конечно, много, однако стоит учитывать тот факт, что базируется он на сухих цифрах Rotten Tomatoes, зачастую ничего не говорящих о реальной художественной ценности ленты.

Например, тут присутствуют замечательный «Капитан Крюк» Стивена Спилберга с Робином Уильямсом, «Пляж» Дэнни Бойла, «Хороший год» Ридли Скотта и совсем уж фантастическая «Дюна» Дэвида Линча, ремейк которой сейчас снимает постановщик «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев.

Также достойны упоминания (и едва ли присутствия в подобной подборке) ленты «Что?» Романа Полански, «Милые кости» Питера Джексона, «Колесо чудес» Вуди Аллена, третий «Чужой» Дэвида Финчера, «М. Баттерфляй» Дэвида Кроненберга, «Казанова» Федерико Феллини, «Мрачные тени» Тима Бертона, «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» Джорджа Лукаса (тут, впрочем, вполне заслуженно), «Мария-Антуанетта» Софии Копполы, «Водная жизнь Стива Зиссу» Уэса Андерсона и второй «Блэйд» Гильермо дель Торо.

Завершает подборку драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бьютифул» с Хавьером Бардемом, выпущенная в 2009 году и получившая две номинации на премию «Оскар» (лучший фильм на иностранном языке и лучшая мужская роль), а также награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Как бы то ни было, не стоит воспринимать любые подборки и оценки фильмов как истину в последней инстанции.

«Любые списки худших и лучших фильмов — это вкусовщина — одного человека или группы людей, которые, подвергаясь сиюминутному порыву или коллективному бессознательному, могут носить на руках посредственность или втоптать в грязь фильм или режиссера, который не соответствует их представлениям о правильном и прекрасном», — говорит кинокритик Алекандр Голубчиков.

«Фильм «Четыре комнаты», несмотря на низкую оценку, стал культовым сразу после выхода на экраны,

«Дюна» опередила свое время — фанаты книги могут быть сколь угодно недовольны, но таково видение Линча истории Фрэнка Герберта, — цитирует его РИА «Новости». — Ридли Скотт снял личную историю — в его возрасте ему позволено все, в том числе и снимать «нешедевры».

Что же до «Погони», то оценку фильму ставили хейтеры Тейлора Лотнера, который многих раздражал еще в «Сумерках», а тут «ценители» кино отыгрались, закидав фильм гнилыми помидорами, фактически похоронив карьеру актера».