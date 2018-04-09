Юбилей «профессионала»: Бельмондо — 85 лет

Советский зритель делился на два типа: те, кто больше любил Алена Делона, и те, кто предпочитал Жана-Поля Бельмондо.

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Бельмондо, может, и не имел таких утонченных черт лица, как Делон, однако брал своей неотразимой харизмой и обаянием. Созданные им персонажи в полицейских и шпионских боевиках стали образцом героя-одиночки, противостоящего целым мафиозным группировкам или же политическим злодеям.

Брошенный на произвол судьбы шпион Жослен Бомон в фильме «Профессионал» стал одним из важных этапов карьеры актера. Гибель Бомона под невероятную музыку Эннио Морриконе — эталонная сцена в жанровом кино.

Но наследие Бельмондо в мировом кинематографе гораздо крупнее, чем яркие роли в остросюжетных фильмах.

Он родился в 1933 году в городке Нейи-сюр-Сен в семье скульптора Поля Бельмондо. Будущий актер с детства увлекался спортом, а также рано проявил актерские данные, поэтому ему пришлось выбирать, по какому пути идти дальше.

В итоге к 20 годам он решил связать себя с искусством и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. В 50-х годах Бельмондо много работал в театре и за семь лет сыграл более 20 ролей.

Его кинодебют состоялся в 1957 году в эпизодической роли в фильме «Мольер». Однако все сцены с участием были вырезаны при монтаже, и впервые на экранах Бельмондо увидели в картине «Будь красива и помалкивай», в котором дебютировал Ален Делон. Это было их первое совместное появление в одном фильме.

Уже через год Жан-Поль получил мировую известность, снявшись в первом фильме будущего классика французской новой волны Жана-Люка Годара «На последнем дыхании».

Образ обаятельного негодяя Мишеля Пуаккара произвел такой же фурор среди зрителей, как и гениальная режиссура Годара.

Годар после своего дебюта пригласил Бельмондо в следующую картину «Женщина есть женщина», после чего актер стал по-настоящему популярен среди режиссеров «новой волны». На счету Бельмондо роли у таких выдающихся мастеров, как Луи Маль, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо и Ален Рене. Таким сильным резюме мало кто может похвастать.

В этом и заключается широкий талант Бельмондо — он был одинаково убедителен, как в серьезных драматических ролях, так и в фильмах так называемого «легкого» жанра.

Как раз боевики и комедии с его участием снискали большую популярность в Советском Союзе.

Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции наряду с Делоном. По примеру своего коллеги он основал собственную кинокомпанию «Cerito». Студия выпустила большое количество фильмов, хорошо известных отечественному любителю кино, таких как: «Одиночка», «Неисправимый», «Чудовище», «Частный детектив», «Ас из асов».

Тем не менее, несмотря на комедийный талант, было в образе Бельмондо что-то трагичное даже в самый развеселых лентах, поэтому всем так запомнились именно Бомон из «Профессионала» и Мишель из «На последнем дыхании».

В 1987 году Бельмондо после 30-летнего перерыва вернулся на театральную сцену, после чего стал успешно совмещать работу в кино и в театре.

В 1998 году вышел популярный в российском прокате «Один шанс на двоих», в котором вновь на экране встретились Бельмондо и Делон — на этот рах уже в главных ролях. Картина провалилась в международном прокате и получила не лучшие отзывы критиков, однако участие двух знаковых звезд французского кино привлекло к нему внимание отечественного зрителя.

В 2001 году с Бульмондо случилось несчастье — он перенес инсульт, после чего был вынужден прекратить любимую работу. Но это не удержало актера, и уже через семь лет в возрасте 75 лет он снялся в ленте Франсиса Юстера «Человек и его собака». Фильм запомнился тем, что в нем в камео было задействовано много звезд, таких как Чеки Карио, Робер Оссейн и Даниэль Ольбрыхский.

Увы но возраст и перенесенный инсульт сказались на физическом состоянии артиста, и в 2015 году в возрасте 81 года Бельмондо объявил о завершении актерской карьеры.

Бельмондо награжден Орденом Почетного легиона, национальным орденом «За заслуги» и Орденом искусства и литературы.

В 1989 году актер получил премию «Сезар» за фильм «Баловень судьбы». В 2011 году его наградили Золотой пальмовой ветвью Каннского фестиваль, а в 2016-м — «Золотым львом» Венецианского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.