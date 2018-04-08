Умерла Анжелика Волчкова

В возрасте 47 лет скончалась после продолжительной и тяжелой болезни актриса Анжелика Волчкова. Смерть ее наступила в пасхальную ночь 8 апреля, сообщили в театре «Школа современной пьесы», где Волчкова работала.

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По словам представителя театра, умершая была «очень молода и очень талантлива, необыкновенно красива и столь же умна, <…> добра, полна любви и света», сообщает ФАН.

Прощание с актрисой пройдет 10 апреля в московском театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29, в 15:00. Родственники Волчковой решили, что похоронят ее в родной Пензе.

На сцене театра «Школа современной пьесы» Анжелика Волчкова выступала, начиная с 1995 года. В 2004 году она получила звание Заслуженной артистки Российской Федерации. Широкая публика знает Волчкову по сериалам «Лондонград», «Возвращение Мухтара» и «Громовы. Дом надежды», сообщает RT. Последней работой актрисы в театре стала роль Марфы в спектакле «Шинель/Пальто» по рассказу Николая Гоголя.

Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Анжелику Волчкову

«не просто ведущей артисткой театра, не просто многолетней лирической героиней и любимейшей ученицей [Райхельгауза] во ВГИКе», но «уникальнейшим человеком».

По словам Райхельгауза, умершая отличалась «какой-то невероятной добропорядочностью» от многих других артистов «с непростой работой, непростыми характерами и непростой личной жизнью». Кончина Волчковой для всего коллектива театра стала большим ударом. Также Райхельгауз добавил, что скончавшаяся в столь раннем возрасте актриса была «очень-очень-очень» во всем — красивой, талантливой, музыкальной.

«Она удивительно благородный человек, удивительно мотивированный человек. Для нашего театра это такая потеря, это такой удар! Для меня это невероятно. Высочайшая нравственность жизни и театра — это Анжелика Волчкова», — заявил худрук. Как сообщает НСН, в театре, где играла Волчкова, заявили после ее смерти, что она «носила ангельское имя и была настоящим ангелом».

Райхельгауз добавил, что удивлен трагическим предчувствием Волчковой своей смерти.

«Удивительно: она должна была получить звание «Народной артистки», прошла бесконечные согласования и утверждения, и вдруг год тому назад она попросила нас забрать это звание, сказала, что ей оно не нужно. Когда мы спросили, почему, она сказала: «Да вот, что-то у меня такие фантазии, что я получу звание «Народной артистки» и умру».

«Мы действительно остановились – что эти звания в сравнении с человеком и с его жизнью?» — печально подытожил художественный руководитель театра.

Пораженный смертью артистки худрук в разговоре с «МК» назвал Волчкову «интеллектуалом».

«Не забыть ее бесед с Альбертом Филозовым (другой артист театра, умерший 11 апреля 2016 года — «Газета.Ru» в Калининграде на могиле Канта. Это нужно было записывать. Но они смеялись, иронизируя над своими глубокомысленными изречениями и философскими открытиями»,

— сообщил Райхельгауз.

Партнер Волчковой по сцене, актер Кирилл Емельянов в своем Instagram выступил с соболезнованиями родным и близким артистки.

«С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком... Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе... Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье», — написал он (стилистика сохранена).

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и, впоследствии, ВГИК им. Сергея Герасимова (она училась в мастерской Марлена Хуциева и Иосифа Райхельгауза).

Волчкова была госпитализирована еще в декабре 2016 года, но попросила докторов не разглашать подробности своего диагноза, поэтому причины ее смерти до сих пор неизвестны.