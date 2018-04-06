Невозмутимый дебютант Баста

Имена четырех финалистов шоу «Голос.Дети» уже известны. Ими стали Анастасия Гладилина, Тали Купер, Рутгер Гарехт и Вероника Сыромля из команд Валерия Меладзе и Пелагеи. В новом выпуске за последние два места в финале боролись подопечные Басты.

Баста не новичок на шоу «Голос», однако, в отличие от Меладзе и Пелагеи, он еще ни разу не работал в детском варианте проекта.

Для него это был не только новый опыт, но и тяжелый психологический экзамен. Детские эмоции неподдельны, и порой надо переступить через себя, чтобы выбрать кого-то одного и отправить домой остальных.

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В первую тройку Баста выбрал Кирилла Роговца-Закона, Софию Федорову и Анастасию Григорьеву и предложил детям исполнить оригинальную трактовку хита «Нас не догонят» группы «Тату». Представление вышло эмоциональным, с внятным сюжетом, в котором дети видят сон и убегают от злых взрослых. В конце дети побеждают злодеев и благополучно просыпаются.

Когда пришло время выбирать победителя в трио, Баста проявил завидное спокойствие и стойкость и без внешних эмоций выбрал Софию Федорову.

Тем не менее без слез не обошлось, и самая юная участница Григорьева расплакалась на сцене, после чего Баста взял ребенка на руки и очень быстро ее успокоил. Зал скандировал наставнику: «Молодец!»

Далее на сцену вышли Акмаль Ходжаниязов, Михаил Ногинский и Эрик Панич. Это была равная по своим возможностям тройка, и Баста сам себя поставил в трудное положение. Ребята исполнили песню «Кофе — мой друг» коллектива «Нервы», где в оригинале сам наставник зачитал рэп в качестве приглашенной звезды.

Но и в этот раз Баста был само спокойствие и без лишних слов объявил победителем Акмаля.

Александра Ушакова, Алина Сидорова, Дайа Борисова составили следующее трио и исполнили международный хит Бейонсе «Single Ladies», хотя, как заметила Пелагея и сам наставник, им не хватило энергетики и девочки оставили двоякое впечатление. В итоге Баста оставил в проекте Александру Ушакову.

Четвертому трио — Назгуль Отузовой, Виктории Антонян, Эльвире Апшевой — досталось от Басты серьезнее всех. Василий предложил им песню Адель «Set Fire to the Rain». Участницы с честью взяли эту высокую планку. И снова выбрать обычному человеку, да и Меладзе с Пелагее, было бы непросто, но только не железному Басте, который уверенно назвал победительницей Эльвиру. Однако сам наставник признал, что выбор был очень сложным.

Заключительную тройку составили Милена Лукьянцева, Елизавета Лободина, Дарья Ситникова, которые исполнили песню «Боже, какой пустяк» Сергея Трофимова, которую превратил в настоящий хит Александр Иванов. Пожалуй, это номер стал самым ярким из пяти, во многом благодаря Милене и Дарье, которые вживую играли на фортепиано и флейте, и самому Басте, не побоявшемуся использовать исполнительские навыки своих подопечных в хорошо знакомой каждому зрителю композиции.

Баста же в своем невозмутимом духе предпочел Лизу Лободину.

К слову, в этом трио было самое большое расхождение во мнении между зрителями и наставниками. 59% людей проголосовали за Милену, а за Елизавету — лишь 21%.

После этого наступил важнейший этап, в котором пятерка победителей исполнила песни со слепых прослушиваний. София исполнила «Кажется», а Акмаль вновь порадовал знаменитой «It's a Man's Man's Man's World» отца фанка Джеймса Брауна, с которой поразил всех наставников еще на первом этапе. Александра Ушакова спела блюзовую классику Этты Джеймс «Tough Lover», Эльвира снова исполнила «Runnin'» британца Naughty Boy, и Елизавета вернулась к песне «Something new» Никки Янофски.

Великолепно выглядел Акмаль, который продемонстрировал на протяжении всех этапов прекрасное владение голосом, недюжинный талант и красивый тембр. Поэтому ставка на Ходжаниязова была изначально безопасной. Со вторым финалистом ситуация была сложнее. Отдать предпочтение кому-либо было тяжело — особенно хорошо выступили Саша и Лиза.

В итоге Баста закономерно выбрал Акмаля, а также предпочел еще одну неувядающую классику и назвал финалисткой Александру.

Сам наставник великолепно справился со своей задачей, и, хотя очевидно, что внутри его распирали эмоции, он ни на миг не дал слабину, чему должны позавидовать Пелагея и Меладзе.

Определились шесть финалистов шоу: Анастасия Гладилина, Тали Купер, Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля, Александра Ушакова и Акмаль Ходжаниязов.

Через неделю состоится дополнительный этап, в котором за три путевки в финал поборются девять финалистов «поединков» — по три от каждого наставника.