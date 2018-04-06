Умер Исао Такахата

В токийской больнице в четверг, 5 апреля, на 83-м году жизни скончался от ракового заболевания один из важнейших мультипликаторов Японии и всего мира Исао Такахата.

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Может быть, он не так известен широкой публике, как Хаяо Миядзаки, но его вклад в развитие анимации невозможно переоценить.

В 1985 году Такахата вместе со своим другом основал студию «Гибли»,

которая произвела на свет целый ряд полнометражных анимационных фильмов за авторством ее двух основателей.

Если буквально каждое произведение Миядзаки становилось живой классикой, то работы Такахаты не всегда получали всемирное признание, хотя на территории Японии фильмы его имеют такую же популярность, как у его более знаменитого друга и коллеги.

Самой известной картиной Такахаты стала «Могила светлячков», выпущенная в один год с «Моим соседом Тоторо» Миядзаки. Оба фильма уже в год выхода были закуплены японскими школами как часть программы исторического и эстетического воспитания.

«Могила светлячков» описывает жизнь подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко ближе к концу Второй мировой войны. Дети, живущие в Кобе, теряют в результате бомбежки свою мать, в то время как их отец несет службу на флоте. Фильм повествует о попытках детей выжить самостоятельно в голодные годы войны, постоянно прячась от бомбежек.

Картина быстро стала классикой антивоенного кино.

Известный американский кинокритик Роджер Эберт внес «Могилу светлячков» в список лучших фильмов о войне,

отметив, что анимация смотрится выигрышно по сравнению с художественным фильмом, так как «не воспроизводит реальность, а изменяет и упрощает ее, таким образом донося до зрителя идеи, а не форму».

Картина оставляет после себя очень тяжелое впечатление, наглядно показывая все несчастья и тяготы войны, и несет ясную гуманистическую идею. Многие зрители, делясь впечатлениями после проката, называли «Могилу светлячков» лучшим фильмом, который не хочется пересматривать.

В студии «Гибли» Такахата снимал анимационные фильмы в различных жанрах, включая комедийную картину «Мои соседи Ямада» и мелодраму «Еще вчера».

Его последней лентой стало «Сказание о принцессе Кагуя» 2013 года — экранизация традиционной японской сказки. Картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «лучший анимационный полнометражный фильм».

«Принцесса Кагуя» отличается необычным стилем рисовки, имитирующим акварельную живопись.

Еще приступая к работе над «Кагуей», Такахата объявил, что это будет его последним фильмом. Он завершил свою карьеру по-настоящему красивой, глубокомысленной и умной работой.

Такахата родился 29 октября 1935 года небольшом городе Удзиямада. В 1959 году окончил Токийский университет по специальности «французская литература» и начал искать работу в анимации. В 60-х годах он познакомился с Миядзаки. Будущие легенды мировой анимации быстро подружились и начали работать в тандеме. После ряда проектов друзья приняли решение основать свою собственную студию, чтобы не зависеть от продюсеров и снимать авторский материал.

Первоначальная идея принадлежала Миядзаки, который первым делом посвятил в нее Такахату, и тот без раздумий согласился.

Студия «Гибли» стала знаменитой на весь мир благодаря фильмам обоих режиссеров. Конечно, по популярности Миядзаки обошел своего коллегу, сняв ряд бессмертных произведений — «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок».

Последним фильмом студии является совместная франко-японская работа «Красная черепаха», режиссером которой выступил Михаэль Дюдок де Вит. Известно, что Миядзаки еще в 2010 году лично утвердил де Вита на этот проект. Картина получила специальную премию «Особый взгляд» на Каннском фестивале в 2016 году. Продюсером «Красной черепахи» выступил Такахата.