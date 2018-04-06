Мечта разбилась: Мэрил Стрип не пустили в «Звездные войны»

Незадолго до выхода восьмого эпизода «Звездных войн» — «Последних джедаев» — на большие экраны в декабре поклонники серии запустили петицию, обращенную к студиям Lucasfilm и Walt Disney Pictures, а также продюсировавшей все последние фильмы саги Кэтлин Кеннеди и режиссеру седьмого и девятого эпизодов Джей Джею Абрамсу.

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В тексте петиции отмечается, что наиболее оптимальным решением в сложившейся после смерти Фишер ситуации будет нанять другую исполнительницу. В качестве кандидатки на эту роль фанаты предлагают обладательницу трех «Оскаров» и «величайшую из живущих актрис» Мэрил Стрип. Также в обращении указывается на то, что Стрип и Фишер были близкими подругами.

Помимо этого, автор петиции напоминает, что Мэрил Стрип сыграла в комедийной драме «Открытки с края бездны», снятой на основе полуавтобиографического романа Кэрри Фишер. Стрип исполнила в ленте роль актрисы Сьюзан Вэйл, чей образ во многом основан на самой Кэрри.

«Да пребудет с Кэрри Фишер, Мэрил Стрип и принцессой Леей сила», — говорится в конце текста.

Эту инициативу раскритиковал сыгравший в «Звездных войнах» Люка Скайуокера Марк Хэмилл, который уже неоднократно высказывался о том, что не видит никого, кто мог бы заменить Фишер.

«Я не знаю, какие конкретные планы были на этого персонажа, но поскольку Хан [Соло] был важнее в седьмом эпизоде, а Люк в восьмом, предполагалось, что Лея будет важнее в девятом, особенно с учетом того, что Кайло Рен — ее сын», — объяснил Хэмилл во время недавнего интервью.

Об этом говорила и Кэтлин Кеннеди из Lucasfilm вскоре после ухода Фишер из жизни. Глава основанной Джорджем Лукасом студии вспоминала, что актриса была в полном восторге после того, как закончила сниматься в восьмом эпизоде.

«Она была на взводе. В ту же секунду, что она закончила [сниматься], она схватила меня и сказала: «Лучше я буду в авангарде девятого эпизода!» — рассказала Кеннеди. --

Харрисон Форд был на передовой в седьмом, а герой Марка Хэмилла был в центре сюжета восьмого фильма. Она думала, что девятый эпизод будет ее фильмом. И так и должно было быть».

Хэмилл выразил уверенность в том, что «поменять актрису будет сложно, потому что [Фишер] просто неотделима от своего персонажа».

«Уже был исключен вариант с компьютерной реконструкцией образа персонажа, как было в случае с Питером Кушингом [в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории»], так что это не является непреодолимой проблемой, но... Я знаю, что сценарий был уже проработан, когда мы потеряли ее, поэтому теперь [авторам] придется вернуться обратно.

Насколько мне известно, она незаменима».

Хэмилл неоднократно публиковал в своих соцсетях печальные заметки о чувствах, которые он испытывал после смерти своей «космической сестры» Кэрри Фишер. Он также недавно признался, что не смог заставить себя посмотреть совместную сцену Люка и Леи в «Последних джедаях».

В «Изгое-один» персонаж принцессы Леи появлялся в небольшом камео, движения за персонажа исполнила норвежская актриса Ингвильд Дейла, после чего с помощью компьютерной графики образу были приданы черты молодой Кэрри Фишер.

Кэтлин Кеннеди заявила, что «Последние джедаи» — последний фильм франшизы «Звездные войны» с участием Фишер, что исключает вероятность использования компьютерной графики или уже отснятого материала для предыдущих эпизодов.

«У нас нет никакого намерения запустить тренд на [компьютерное] воссоздание ушедших из жизни актеров», — отрезала глава Lucasfilm.

Тем не менее в финале восьмого эпизода героиня Фишер остается жива, поэтому не совсем ясно, каким образом создатели следующего фильма объяснят ее отсутствие.

Съемки девятого эпизода «Звездных войн» должны начаться в Лондоне в конце июля этого года. Как и все предыдущие выпущенные под эгидой Disney ленты этой серии, в прокат фильм выйдет в декабре 2019 года.

Ближайший запланированный фильм саги — спин-офф основной серии «Хан Соло. Звездные войны: Истории» режиссера Рона Ховарда — выйдет 25 мая 2018 года.

Главные роли в картине исполнили Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер и Йонас Суотамо. Лента расскажет о молодых годах космического контрабандиста Хана Соло и его знакомстве с Чубаккой и Лэндо Калриссианом.