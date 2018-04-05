«Алло, Галочка!»: взлет и падение актрисы Кустинской

Заслуженной артистке России Наталье Кустинской 5 апреля исполнилось бы 80 лет. Кустинская сыграла чуть более 20 ролей в кино, однако хорошо запомнилась зрителю, особенно по ролям в комедиях «Три плюса два» Генриха Оганесяна и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, а также по многосерийной эпопее «Вечный зов».

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Несмотря на нехватку главных ролей в своей карьере, Кустинскую знает почти каждый российский зритель.

Образ подруги режиссера Якина в «Иване Васильевиче», которая обзванивает своих приятельниц и рассказывает про отпуск в Гаграх, прочно запал в память и до сих порождает большое количество шуток и мемов в интернете.

Известность к ней пришла после популярного фильма «Три плюс два» 1963 года по сценарию Сергея Михалкова. Картина сделала Кустинскую настоящим секс-символом 60-х годов. Комедия рассказывает об отдыхе трех друзей в исполнении Андрея Миронова, Евгения Жарикова и Геннадия Нилова, которые отправились отдыхать на Черное море, но столкнулись с двумя подругами, которых сыграли Наталья Фатеева и Кустинская, не желавшими уступить место прибывшим друзьям.

В том же десятилетии французский журнал Candid включил Кустинскую в десятку самых красивых актрис мира.

Поначалу жизнь Кустинской складывалась как нельзя лучше.

Она окончила среднюю специальную музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано, затем поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на курс Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. Актриса быстро нашла работу в Театре-студии киноактера.

Еще до поступления во ВГИК Кустинская дебютировала в кино.

В 1959 году она снялась в картине «Хмурое утро» Григория Рошаль. Это третий фильм трилогии по роману Алексея Толстого «Хождение по мукам», в котором Кустинская сыграла роль Маруси.

Последней хорошо запомнившейся ролью актрисы стала Полина Полипова — дочь одного из главных героев эпопеи «Вечный зов» Арнольда Лахновского в исполнении Олега Басилашвили.

Ее профессиональная карьера практически завершилась в 1982 году, когда она упала с лестницы и получила перелом основания черепа. Восстановление заняло очень много времени, и речи о продолжении карьеры актрисы почти уже не велось.

Личная жизнь у одной из красивейших артисток Советского Союза также сложилась не лучшим образом.

Кустинская была замужем шесть раз, но родила только одного сына от второго мужа.

Отметим, что мужья актрисы были известными людьми. Это и кинорежиссер Юрий Чулюкин, и сотрудник Министерства внешней торговли Олег Волков, и космонавт Борис Егоров, и доктор экономических наук, профессор МГИМО Геннадий Хромушин.

Самым счастливым браком актрисы стал третий с космонавтом Егоровым, который продлился 19 лет.

Однако трагический поворот в жизни Кустинской наступил с расторжением их союза в 1989 году.

Она глубоко переживала разрыв. Вдобавок ко всему начал сказываться возраст, появились проблемы со здоровьем — остеоартроз и диабет. Актриса перестала получать приглашения на роли в кино.

Страшная трагедия в жизни артистки произоша в 2002 году, когда при невыясненных обстоятельствах умер ее единственный сын Дмитрий. Кустинская впала в продолжительную депрессию. Восемь лет спустя из-за приступала радикулита она упала в ванной и получила травму позвоночника.

Кустинская не было одинока до последних мгновений своей жизни, но потеря сына серьезно сказалась на ее общем состоянии.

В декабре 2012 года актриса попала в реанимационное отделение Боткинской больницы с диагнозом «пневмония» в состоянии комы.

10 декабря числа она перенесла инсульта, а три дня спустя, не приходя в сознание, умерла в возрасте 74 лет.

Известно, что до последних дней Кустинская работала со своим другом поэтом Алексеем Филипповым над книгой воспоминаний, которая так и не вышла.

Актриса похоронена на Кунцевском кладбище Москвы рядом со своим сыном.