Трейлеры недели: Гоголь, Джеймс Франко в мире «Безумного Макса» и инопланетные панки

«Бремя» («Cargo»), Иоланда Рамке и Бен Хоулинг

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер зомби-триллера «Бремя» режиссеров Иоланды Рамке и Бена Хоулинг с Мартином Фриманом в главной роли. Картина появится в репертуаре онлайн-кинотеатра 17 мая.

Австралийская сельская местность. Отец маленькой девочки заражается вирусом – теперь у него есть два дня, прежде чем он превратится в зомби. За 48 часов он должен найти человека, которому он сможет доверить свою дочь.

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В сети появился трейлер постапокалиптического экшена «Мир будущего», действие которого разворачивается во вселенной «Безумного Макса». Режиссеры — Джеймс Франко и Брюс Тьерри Чунг, российская премьера запланирована на 14 июня.

По сюжету ленты молодой юноша отправляется на поиски лекарства для своей умирающей старушки-матери. Его путешествие пройдет через опасный мир Пустоши, населенный настоящими монстрами в человеческом обличье и знакомый нам по фильмам Джорджа Миллера. Кроме самого Франко в фильме снялись Милла Йовович, Люси Лью, Снуп Догг, Маргарита Левиева, Сьюки Уотерхауз и Метод Мэн.

Незадолго до выхода на большие экраны (5 апреля) появился финальный трейлер отечественной картины «Гоголь. Вий», созданной совеместными усилиями канала «ТВ-3» и продюсерского центра Александра Цекало «Среда». Саундтреком ролика стала известная песня «Bodies» американской рок-группы Drowning Pool.

«Вий» станет второй частью фэнтезийной трилогии о приключениях Николая Гоголя (Александр Петров). В сиквеле герой продолжит заниматься расследованием жестоких ритуальные убийств в селе Диканька при помощи собственных экстрасенсорных способностей и влюбленной в него утопленницы Оксаны (Юлия Франц).

«Банда четырех» («Flock of Four»), Грегори Карузо

Режиссерский дебют Грегори Карузо — инди-драма, разворачивающаяся в Лос-Анджелесе образца 1959 года. В картине снялся актер Рег Э. Кэти, в первую очередь известный по роли Фредди в политической драме «Карточный домик», — это его последняя прижизненная работа, в феврале он скончался от рака.

Четверо друзей-подростков колесят по Городу ангелов в поисках своего кумира — знаменитого джазового музыканта Поупа Диксона (его и сыграл Кэти — это собирательный образ, вдохновленный действительно существовавшими джазменами).

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» («How to Talk to Girls at Parties»), Джон Кэмерон Митчелл

Вышел новый трейлер картины «Как разговаривать с девушками на вечеринках», снятого по одноименному роману Нила Геймана режиссером Джоном Кэмероном Митчеллом. Главные роли в ленте исполнили Эль Фаннинг, Алекс Шарп и Николь Кидман.

Лондон, 1977 год. Трое юных панков 00 Энн, Джон и Вик 00 заваливаются на тусовку к местной звезде Бодичеа. Единственная проблема — все пришедшие на вечеринку симпатичные девушки на самом деле прилетели на Землю с другой планеты.

«Вечерняя школа» («Night School»), Малкольм Д. Ли

Эдакая американская вариация на тему «Большой перемены», снятая Малкольмом Д. Ли при участии комика Кевина Харта и актрисы Тиффани Хэддиш.

В центре сюжета — двое взрослых людей, которые оказываются вынуждены ходить на школьные курсы, чтобы получить диплом о среднем образовании.