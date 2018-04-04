Очень странный плагиат

Режиссеров, сценаристов и продюсеров Мэтта и Росса Дафферов обвинили в плагиате. Иск о нарушении авторских прав был подан кинематографистом Чарли Кесслером в Верховный суд Лос-Анджелеса – в нем он заявил, что Дафферы использовали его идеи при разработке сериала «Очень странные дела».

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Речь идет о научно-фантастическом шоу, премьера которого состоялась в стриминговом сервисе Netflix в июле 2016 года. Восьмисерийный сериал рассказывал о пропавшем мальчике из небольшого городка в штате Индиана; его поиски вели и полиция, и приятели, а в итоге выяснилось, что за происшествием стоит секретная правительственная организация.

«Очень странные дела» получила признание критиков (94% «свежести» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes) и зрителей, была продлена на второй (вышел осенью 2017 года), а потом и на третий – его съемки начались в марте этого года. Более того, из-за многочисленных отсылок к культурным явлениям 80-х (действие сериала происходит в 1983 году) с «Очень странными делами» сравнивали недавний фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

Для братьев Дафферов «Очень странные дела» стали первым самостоятельным проектом.

Они изучали киноискусство в колледже Чепменского университета в Калифорнии, как и многие их коллеги начинали с короткометражных фильмов, потом написали сценарий и сами поставили фильм ужасов «Затаившись» (Hidden), который имел не слишком яркий прокат и который критики в основном разругали. Но их работу отметил М. Найт Шьямалан – он позвал их сценаристами на сериал канала Fox «Сосны», после которого им и доверили собственное шоу.

У Чарли Кесслера, обвинившего Дафферов в плагиате, карьера пока находится на стадии короткометражек, но именно в краже сюжета одной из них он и обвинил коллег.

В 2011 году Кесслер выпустил фильм «Монток», который представил на нескольких кинофестиваля и даже получил за него пару призов и номинаций. Монток — это название города в штате Нью-Йорк, близ которого (по мнению конспирологов) правительство США проводило секретные эксперименты по созданию психологического оружия; в 1992 году была даже выпущена книга, посвященная этой теории.

Собственно, короткометражка Кесслера действительно имеет много общего с «Очень странными делами» — там тоже рассказывается о пропавшем подростке, засекреченной военной базе и монстрах. Впрочем, удивляться нечему – Кесслер рассказал, что еще в 2014-м во время фестиваля «Трайбека» встретился с братьями Дафферами и предложил им на основе его «Монтока» сделать большой проект; те отказались.

Любопытно, что при анонсировании сериала в 2015 году в синописе упоминался город Монток, а рабочим названием был «Проект «Монток».

Сам Кесслер утверждает, что после встречи на «Трайбеке» был уверен, что его идея отвергнута окончательно, и выход сериала вызвал у него шок. По мнению его адвоката, ту беседу – в соответствии с общепринятыми в кинематографе нормами – можно рассматривать как полноценный контракт, заключенный братьями Дафферами с истцом. В иске Кесслер требует выплатить ему компенсацию за упущенную выгоду, а также уничтожит все материалы, в которых нарушается его авторское право.

Отметим, что подобные иски в американском кинематографе появляются достаточно регулярно; в свое время – после выхода «Аватара» — в плагиате обвиняли и Джеймса Кэмерона. В январе этого года плагиат нашли и у Гильермо дель Торо в «Форме воды», но, например, на академиков Американской киноакадемии эти обвинения впечатления не произвели, и картина получила два «Оскара» — как лучший фильм и за режиссуру.

Netflix, кстати, в иске не упоминается, а потому отказался комментировать ситуацию, пишет Deadline. Братья Дафферы тоже пока отмалчиваются.