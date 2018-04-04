«Эй, вы там, наверху!»: «брату» Пугачевой исполнилось 80 лет

«Без меня тебе, любимый мой, Земля мала как остров...».
«Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнайте, мой маэстро!...»
«Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь...»
На этих словах росли многие дети в 80-х годах, заслушивались ими взрослые, до сих пор на радиостанциях и на ТВ можно услышать песни на слова сегодняшнего юбиляра Ильи Резника. Знаменитому автору исполнилось 80 лет.
Композитор Раймонд Паулс написал огромное количество песен для Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и многих других звезд советской эстрады. А слова Резника привносили в благородную музыку Паулса, корнями уходящую в джазовую традицию, актуальность и доступность буквально для каждого слушателя. Люди всегда понимали и чувствовали, о чем поет их любимый артист.
Авторский тандем Паулс/Резник стал одним из самых ярких и знаковых для советской эстрады.
Творческий союз Резника с Пугачевой, которая называет поэта своим братом, произвел на свет 71 песню в исполнении главной певицы страны, о чем рассказал сам юбиляр в недавнем интервью.
«У нас с ней 71 песня, зачем новые, когда старые есть? В следующем году у Аллы будет юбилей, вот тогда, может, что и придумаем, какой-нибудь номер красивый», — приводит слова Резника сайт kp.ru.
Это действительно много — хватит на семь полноценных альбомов. И при таком большом количестве вспомнить откровенно провальную вряд ли удастся.
Резник знаменит в основном как поэт-песенник, однако сфера его деятельности охватывает гораздо более широкий круг.
Детство и юношество у сегодняшнего юбиляра выдалось тяжелым.
Резник родился в 1938 году в Ленинграде и пережил голодную зиму 1941-1942 годов во время блокады. Затем по «Дороге жизни» он был эвакуирован на Урал. В возрасте шести лет маленький Илья потерял отца, который, получив ранение на фронте, скончался в госпитале.
Илья воспитывался бабушкой и дедушкой по отцовской линии, которые переехали в Советский Союз из Копенгагена.
Резник с юных лет проявлял творческую активность — занимался бальными танцами, ходил в кружок «Умелые руки», а также посвящал время гимнастике. Неудивительно, что после окончания средней школы он подал документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.
Правда поступить ему удалось на актерский факультет лишь в 1958 году с четвертой попытки.
За год до поступления скончался его дедушка Рахмиэль Самуилович, и, чтобы прокормить семью, Илья брался за любую работу.
Закончив актерский факультет, Резник вошел в труппу Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Во время работы в театре Илья также писал песни к студенческим и театральным спектаклям и репризы.
Свою первую песню «Золушка» автор написал в 1969 году. Она прозвучала в исполнении Людмилы Сенчиной и принесла поэту популярность. В 1972 году Резник принял решение покинуть театр и посвятить себя песенной поэзии.
Популярность автора росла, его песни звучали в исполнении Софии Ротару, Вайкуле, Леонтьева и — само собой — Пугачевой.
«Вернисаж» в исполнении дуэта Вайкуле и Леонтьева стал многолетним хитом советской эстрады.
Сотрудничество Резника и Пугачевой подарило зрителям невероятное количество шлягеров.
Это знаменитые «Старинные часы»…
«Маэстро» …
«Без меня тебе, любимый мой»…
«Делу — время».
В 90-е годы его песни исполняли и другие звезды отечественной эстрады.
Одной из самых известных композиций Владимира Преснякова стала «Стюардесса по имени Жанна».
Любопытно, что этот хит основан на инструментальной теме Юрия Чернавского к фильму «Выше радуги» 1986 года, ряд песен из которого исполнил тогда еще совсем молодой Пресняков. В 1992 году он развил тему в законченное произведение, слова к которому написал Резник.
Помимо песенной поэзии Резник занимался написанием книг. В 1969 году в Риге была напечатана первая книга Резника для детей «Тяпа не хочет быть клоуном». Резник напечатал книги из серии «Кукушечка», «Непоседа по имени Лука», сборник стихов и сказок «Вот!». В серии «Маленькая страна» вышли книжки Ильи Резника: «Лесные сказки», «Корова из Комарово», «Кашалотик-кашалот».
В 1972 году он стал членом Ленинградского союза литераторов, а в 1999 году — Союза писателей Москвы.
На его счету множество стихов, пьес и сценариев. На сцене Театра киноактера была поставлена его опера-мистерия «Черная уздечка на белой кобылице». Он также написал сценарий «Москва олимпийская», сказку-мюзикл «Маленькая страна», а в 1991 году Резник создал свой театр, на премьере которого был показан музыкальный спектакль «Игра в Распутина, или Ностальгия по России».
Он также снялся в ряде фильмов в эпизодических ролях.
Пожалуй, самым известным появлением Резника на киноэкране стал образ преступника в коляске в картине «Приключения принца Флоризеля» с Олегом Далем и Донатасом Банионисом в главных ролях.
Резник — Народный артист России и Украины, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Почета и ордена Дружбы, лауреат литературной премии имени Константина Симонова.