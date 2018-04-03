Скандал в Сургуте: актеры отказались играть без гонорара

Ряд известных актеров, среди которых Народный артист РСФСР Сергей Шакуров, Народная артистка России Мария Аронова и Михаил Полицеймако, отказался начинать спектакль «Маленькие комедии» в Сургуте, пока организаторы ну выдадут им гонорар за выступление.

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Инцидент произошел в зрительном зале, когда Аронова вышла на сцену и обратилась с речью в посетителям спектакля, в которой объяснила причины задержки представления.

«Первый звонок — зрители жду в фойе. Второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки.

Значит, данная дама, которая не называет своей фамилии, пускает вас в зал, унижая меня, Народную артистку, лауреатку государственной премии. Выходить к вам, лгать, говорить о технических проблемах, без нашего ведома дать второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем, полностью готовые», — заявила Аронова со сцены.

Артистка продолжила свою речь, напомнив, на сцене стоит уже немолодой Шакуров и попросила зрителей ему поаплодировать.

К слову, сам актер, который в этом году отметил 76-летие, исполнил на сцене акробатическое «колесо», чем привел публику в восторг.

«Мы начинаем наш спектакль сегодня, но я прошу вас, когда вы увидите фамилию данной дамы, вы подумайте сто раз, ходить вам на спектакль, или нет. Мы начинаем», — продолжила актриса.

В этот самый момент пришла информация о том, что пришли деньги для артистов, о чем Аронова сразу же сообщила залу.

«Только что мой директор шепнул мне на ухо, что пришли деньги, поэтому поднимем ручки и посмотрим на часы, друзья»,

— заключила Аронова.

Выяснилось, что именно обращение артистки к зрителям побудило ответственных быстро выплатить гонорар труппе.

Зрители в зале не стали выражать недовольства и поддержали труппу аплодисментами. По утверждению самой Ароновой, никто из зала не сдал билет и не покинул спектакль.

Позднее артистка объяснила решение актерского коллектива и поблагодарила зрителей за поддержку.

«Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей.

Совершенно потрясающие люди, живущие в Сургуте, которым мы кланяемся в пояс, потому что они нас поняли, ни один билет не сдали, никто из зала не ушел… Настолько мы благодарны зрителям за то, что нас защитили они — своим отношением и своим неуходом… Фантастические люди!» — приводит слова актрисы «Пятый канал».

Полицеймако, который находился на сцене с Ароновой и Шакуровым заявил, что такой ситуации не было с 90-х годов. «Я в последнее время с таким вообще не сталкивался. Это нонсенс», — возмутился актер.

Позднее стало известно, что часть зрителей все-таки осталась недовольна инцидентом.

«Это такая кухня, которую, на мой взгляд, зрителю не очень нужно знать.

Может быть, имело смысл как-то разобраться между собой за кулисами и, коль скоро это все разрешилось и так, ну потерпели бы мы еще полчаса, но перед нами не было бы разыграно вот это действие», — поделился своим впечатлениями Ярослав Петренко.

В то же время было много мнений в поддержку артистов.

«Это не повлияло ни на что, впечатления хорошие остались. Немножко неприятно было в самом начале»,

— поделилась Ирина, оставшаяся довольной театральным вечером.

Аронова окончила Щукинское училище в 1994 году и получила свою первую эпизодическую роль в кино в 1995-м. Широкую известность актриса получила благодаря ролям в на телевидении в таких сериалах, как «Остановка по требованию», «Клубничка», «Восьмидесятые».

На большом экране Аронова играет в основном роли второго плана комедийной направленности, а также принимает участие в дубляже.

Наибольшего признания артистка добилась на театральной сцене. Уже в 1994 году она получила премию имени Станиславского за роль Екатерины Великой в спектакле «Царская охота».

В 1998 году была награждена престижной премией «Хрустальная Турандот» за лучший дебют за роль Прони в спектакле «За двумя зайцами» в Театре имени Е. Б. Вахтангова.

Аронова также неоднократно была ведущей церемонии награждения «Хрустальной Турандот». В 2007 году актриса получила высокую оценку за работу в кино. За лучшую женскую роль второго плана в фильме Станислава Говорухина «Артистка» Аронова получила «Нику» и премию «Золотой орел».

В 2012 году получила звание народной артистки России. Два года назад Аронова стала обладателем приза «Быстрый лев» за лучшую женскую роль в ленте «Батальонъ» на фестивале стран БРИКС в Йоханнесбурге.