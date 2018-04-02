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Потому что мы пилоты

Телеканал СТС начал показ сериала «Улетный экипаж»

Кадр из сериала «Улетный экипаж» Пресс-служба СТС
Кадр из сериала «Улетный экипаж»
На канале СТС стартовал «Улетный экипаж» — комедийный сериал о пилотах, стюардессах и гендерном равноправии в авиации.

Полина Овечкина (Наталья Бардо) с отличием окончила летное училище, но пока все, на что она может рассчитывать в авиакомпании «Восторг Авиа» — должность заведующей тренажера и предоставление собственного кителя в распоряжение заезжей звезды для съемок рекламы. Но девушка не оставляет надежду однажды стать вторым пилотом, и когда от скандального Леши Кулагина (Алексей Чадов) в очередной раз уходит напарник, он видит в этом знак судьбы.

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Первая встреча Овечкиной и Кулагина прошла не слишком дружелюбно. У бывалого пилота свои взгляды на женщин и твердое убеждение, что им не место за штурвалом самолета. Но шанс снова стать командиром пассажирского лайнера перевешивает возможные неудобства, да и девушка оказывается на редкость настырной – и лучший экипаж «Восторг Авиа» готов к трудовым свершениям. Особенно если стюардессы не подведут и смогут скинуть пару-тройку лишних килограмм.

Пресс-служба СТС

Телеканал СТС начал показ сериала «Улетный экипаж», герои которого совершенно не добавляют спокойствия пассажирам отечественных авиалиний.

Тема доблестных пилотов и прочих работников гражданской авиации достаточно благодатная для кинематографистов, и они к ней уже не раз обращались. На российском телевидении выходил, например, «Высший пилотаж» с Борисом Щербаковым в главной роли, а западные телевизионщики пытались рассказать о сотрудниках «Пан Американ» 60-х, но хватило их на один сезон.

Авиационная тема поднималась и в комедийном ключе — уже в этом году канал Fox представил сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас», речь в котором шла об экипаже самолета, который каждую неделю летает по указанному маршруту и попадает в различные неожиданные (иногда даже забавные) ситуации.

В «Улетном экипаже» работа авиакомпании показана с точки зрения юмора.

Поставил сериал режиссер Марюс Вайсберг, который в свое время учился во ВГИКе и в киношколе в Калифорнии, снимал кино в США, а в России дебютировал в полном метре с противоречивой комедии-анекдота «Гитлер капут!». Потом всерьез увлекся ромкомами (франшизы «Любовь в большом городе» и «Восемь свиданий»), снова попробовал экранизировать анекдоты («Ржевский против Наполеона»), а теперь вот впервые пришел работать на телевидение. Наработанный опыт в данном случае пришелся ко двору.

Пресс-служба СТС

Дело в том, что «Улетный экипаж» далеко не «Аэропорт» Артура Хейли, да и, пожалуй, не ставит перед собой задачи соответствовать реальной работе пилотов, стюардесс и наземных служб – хотя съемки проходили в настоящем «Пулково». С другой стороны, пассажиры, как правило, обычно не в курсе, что и как происходит с самолетами до начала посадки и после перелета, а пробивающиеся сквозь завесу непубличности новости работают только на подтверждение самых затаенных страхов.

Ведь если где-то вводят строгие критерии для стюардесс по росту и весу, то, наверное, и грузчики, спрятанные на другом конце бесконечных лент транспортеров, ведут душещипательные разговоры о женщинах, а не разгружают багаж – тем более что всем приходилось какое-то время ждать свой любимый чемодан. А уж что в этом случае творится в кабине пилотов, лучше вообще не думать – нервы целее будут.

Впрочем, страшилки страшилками, но понятно, что сюжетные линии «Улетного экипажа» бесконечно далеки от того, что есть на самом деле

— просто так работает фантазия сценаристов, у которых не было цели напугать зрителей и склонить его к путешествию с помощью поездов.

Если подходить к сериалу формально, то он играет на том поле, что еще один ситком СТС – вышедшая в феврале «Команду Б», в которой речь шла о подготовке экспедиции на Луну. Вернее, не совсем о подготовке и не совсем об экспедиции – герои сериала больше выясняли, кто как к кому относится и немного косплеили «Полицейскую академию» на космическом материале.

В общем, все очень условно, и на месте пилотов и стюардесс из «Улетного экипажа» вполне могли быть представители любой другой профессии – шуткам это нисколько бы не помешало. А вот помогло бы – совершенно другой вопрос.