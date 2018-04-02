Сын за отца: Матроскин заговорит голосом Антона Табакова

Антон Табаков озвучил кота Матроскина в новых сериях хорошо известного мультфильма «Простоквашино». Сын Олега Табакова дал свое согласие и уже приступил к работе, о чем сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм».

«Озвучивать кота Матроскина в новом «Простоквашино» будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма»,

— говорится в заявлении.

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Сам актер объяснил свое решение тем, что отдает дань память ушедшему отцу. «Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня — не просто персонаж «Простоквашино».

Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое.

Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю», — сказал Табаков-младший.

Изначально на роль кота Матроскина был утвержден актер Михаил Ефремов, но киностудия изменила свое решение.Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева объяснила, по каким причинам был приглашен Антон Табаков. «Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу.

Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец.

Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение», — отметила Слащева в сообщении пресс-службы.

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни в результате сердечного приступа. Актер и режиссер похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. Наряду с сыном Табакова в запуске нового «Простоквашино» примет участие ряд известных актеров и звезд шоу-бизнеса.

Пса Шарика озвучил музыкант Гарик Сукачев, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, маму Дяди Федора — телеведущая Юлия Меньшова, самого Дядю Федора — юный актер Алексей Онежен.

Помимо хорошо известных героев в мультфильме появятся новые персонажи. С одним из них произошел казус. По замыслу авторов у Дяди Федора будет младшая сестра, которую зовут Вера Павловна.

Недоумение вызвало отчество девочки, так как в классическом мультфильме было известно имя отца Дяди Федора — Дмитрий.

Однако директор киностудии Борис Машковцев заявил, что менять отчество создатели не собираются. «Это баг. Исправлять не планируем», — приводит слова Машковцева «Говорит Москва». Он также отметил, что наказаний за ошибку в имени не последует.

Среди поклонников «Простоквашино» также возникла версия об отсылке к героине романа Николая Чернышевского «Что делать?» — Вере Павловне. Но Машковцев опроверг подобные предположения и подчеркнул, что это обычное совпадение.

«Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой»,

– пояснил он.

Напомним, что в оригинальном мультфильме, Дядя Федор — шестилетний мальчик, который ведет себя совсем как взрослый. Он научился читать в четыре года, сам варил себе суп и по-взрослому рассуждал, за что и получил такое прозвище.

По всей видимости, его младшая сестра, коли создатели заявляют о необходимости отчества, обладает схожими со своим братом качествами.

Тем не менее с романом «Что делать?» есть еще одно странное совпадение. У главной героини Веры Павловны Розальской был младший брат Федя.

Именно с его учителем Дмитрием Лопуховым она заключила брак, дабы избежать навязанного матерью нежеланного ей замужества. Вступив в брак с Лопуховым, Вера Павловна покинула родительский дом и начала сама распоряжаться своей жизнью.

Премьера новой серии мультфильма «Простоквашино» была перенесена с 1 на 3 апреля в связи с трагедией в Кемерово. Всего киностудия планирует выпустить 30 эпизодов в течение двух лет, что является высокой продуктивностью, учитывая, с какой периодичностью выходил оригинал. «Трое из Простоквашино» вышел на экраны в 1978 году, «Каникулы в Простоквашино» — в 1980-м, а «Зима в Простоквашино» — в 1984-м.