Умер Михаил Угаров

В Москве скончался Михаил Угаров — художественный руководитель «Театра.Doc», сценарист, драматург и режиссер театра и кино. Ему было 62 года. О смерти Угарова написала на своей странице в Facebook режиссер Марина Разбежкина

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«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», – сказано в ее записи. В комментариях Разбежкина добавила, что причиной смерти стал внезапный сердечный приступ.

«Скорая приехала быстро, но не успела», — написала она

На странице «Театра.doc» в фейсбуке опубликовано короткое сообщение о кончине Угарова.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — говорится в публикации.

Михаил Угаров родился в 1956 году, учился в Литературном институте имени Горького; в конце 80-х начал писать — часть пьес того времени позже вошла в сборник «Облом off» (например, «Голуби» 1989-го, «Кухонька моя» и «Правописание по Гроту» 1992-го). В середине 90-х Угаров вместе с Еленой Греминой был одним из сценаристов телесериала «Петербургские тайны», получившего премию «ТЭФИ» в 1997 году.

У него были и другие работы на телевидении — в 2002-м Угаров стал одним из сценаристов сериала Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы»,

сотрудничал с Валерием Комиссаровым -— в программе «Моя семья» и на ток-шоу «Окна».

В 2014-м дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм «Братья Ч» — экранизацию одноименно пьесы Елены Греминой, в которой рассказывалось об одном летнем дне, который семья Чеховых проводит на даче в середине 1880-х годов. Эта картина получила несколько наград — например, стала лауреатом приза зрительских симпатий кинофестиваля «Зеркало».

Но основные творческие усилия Михаила Угарова были сосредоточены на театре. Он принимал участие в проведении фестиваля молодой драматургии «Любимовка», в середине 90-х он был одним из организаторов «Дебют-центра» при Центральном Доме актёра имени Яблочкиной. В начале нулевых он стал одним из организаторов «Любимовки», а в созданном Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным «Центре драматургии и режиссуры» впервые дебютировал как театральный режиссер --

поставил спектакль «Облом off», получивший приз зрительских симпатий на «Золотой маске».

Впрочем, имя Угарова больше всего связано с «Театром.Doc» — независимым документальным театром, который он в 2002 году создал вместе с Греминой и Александром Родионовым. Он ставил здесь спектакли «Война молдаван за картонную коробку» по пьесе Родионова, «Сентябрь.doc» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова, «Час восемнадцать» Елены Греминой и многие другие. Это остросоциальные проекты, основанные на интервью с непосредственными участниками событий — например «Час восемнадцать» рассказывает о последних минутах жизни юриста Сергея Магнитского, а в основу пьесы легли тюремные дневники Магнитского, его письма, воспоминания матери и доклад Общественной комиссии Валерия Борщева.

Вместе с «Театром.Doc» Угаров прожил очень сложный 2015 год, который начался с рейда силовых структур и вынужденным уходом из обжитого подвала в Трехпрудном переулке, продолжился несколькими переездами и закончился обретением нового помещения в Малом Казенном переулке. Причины такого внимания властей назывались самые разные — от демонстрации фильма об украинском Майдане до напоминания в одном из спектакле о «Болотном деле» мая 2012-го. Но сам театр показал стойкость и живучесть.

«В начале 2000-х было огромное количество театров-подвалов, — вспоминал Угаров в одном из интервью. — Они либо исчезли, либо остались на уровне самодеятельности.

Мы выжили. Театр.doc – документальный театр, жестко привязанный к действительности».

Недавно в театре вышла новая постановка Угарова — «Человек из Подольска», поставленный по пьесе финалиста премии «Большая книга» Дмитрия Данилова.

Кроме того, Михаил Угаров ставил спектакли и на других площадках — сотрудничал с МХТ имени Чехова, «ET CETERA» Александра Калягина, «Школой современной пьесы» и театром «Практика». У него есть награды фестиваля «Новая драма», премия московского отделения СТД РФ «Гвоздь сезона» — за спектакль «Облом off».