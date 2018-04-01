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«Ника» выбрала «Аритмию»

Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» стала победителем «Ники»

Кадр из фильма «Аритмия» Кинокомпания СТВ
Кадр из фильма «Аритмия»
«Аритмия» Бориса Хлебникова берет пять главных призов, Алису Фрейндлих наградили за «Большой», а «Матильда» получила свое за работу художников — в Москве назвали победителей кинопремии «Ника».

В Москве в концертном зале Вегас Сити Холл прошла 31-я церемония вручения кинопремии «Ника», и абсолютным победителем стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Картина выиграла главную номинацию, став, по мнению академиков «Ники», лучшим фильмом 2017 года.

Кроме того, Хлебников был удостоен режиссерской награды, а также разделил с Наталией Мещаниновой приз за сценарий. Лучшим актером стал исполнивший главную роль в «Аритмии» Александр Яценко, а лучшей актрисой — его партнерша по картине Ирина Горбачева. Всего «Аритмия» завоевала пять призов, а была номинирована на семь.

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Фильм рассказывает о молодом враче скорой помощи (Яценко), у которого семейные проблемы с супругой (Горбачева) накладываются на проблемы на работе. «Аритмия» участвовала в основном конкурсе кинофестиваля «Кинотавр 2017» и выиграла главный приз; Яценко стал лучшим актером фестиваля. Картина Хлебникова также рассматривалась как один из основных претендентов на то, чтобы представлять Россию в «иностранной» номинации «Оскара», но уступила это право «Нелюбви» Андрея Звягинцева.

Любопытно, что на премии-сопернике «Ники» — «Золотом орле» — «Аритмия» также была представлена в семи номинациях, но выиграла всего одну: актерский приз получила Ирина Горбачева. Впрочем, «Золотой орел» этого года не выделил какую-либо одну ленту: победитель в категории «Лучший игровой фильм», картина Клима Шипенко «Салют-7», вторую премию получила за монтаж, режиссерский «Золотой орел» достался Звягинцеву, сценарный — фильму Валерия Тодоровского «Большой», а актерские поделили «Время первых», «Аритмия» и «Карп отмороженный».

В этом отношении академики «Ники» показали большее единодушие — фактически «Аритмия» взяла все главные призы.

При этом соперники у картины Хлебникова были сильные — в номинации «лучший игровой фильм» на «Нике» были также представлены «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта (он, кстати, получил награду за лучший дебют «Открытие года»), та же «Нелюбовь», добравшаяся до оскаровского шорт-листа, «Салют-7», «Теснота» Кантемира Балагова (приз за лучший дебют на «Кинотавре») и «Холодное танго» Павла Чухрая.

Среди других номинаций «Ники» наибольшей неожиданностью стало решение академиков по лучшей мужской роли второго плана, в которой оказались сразу два победителя --

Сергей Гармаш (за «Холодное танго») и Владимир Ильин, сыгравший роль Сергея Королева во «Времени первых».

А вот в номинации «лучшая женская роль второго плана» интрига почти отсутствовала — победить могла либо Алиса Фрейндлих, которая была представлена дважды (за фильмы «Большой» и «Карп отмороженный»), либо актриса из картины «Большой» (Фрейндлих или Валентина Теличкина).

Победила в итоге Алиса Фрейндлих — за роль в «Большом».

«Большому» достался еще один приз — за лучшую работу звукорежиссера награду получил Сергей Чупров, «Салют-7» заслуженно получил операторский приз, а Владимир Дашкевич взял премию за музыку к фильму «Три сестры». Историческая драма Алексея Учителя «Матильда» также была отмечена «Никой» — призы получили художники Вера Зелинская и Елена Жукова, а также художники по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

Обладатели почетных наград «Ники 2018» были названы заранее. Премию за «честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получил Владимир Этуш, «за вклад в кинематографические науки, критику и образование» был награжден Санкт-Петербургскому институту кино и телевидения, а сериал Владимира Котта «Петр Лещенко. Все, что было…» получил приз «за творческие достижения в области телевизионного кинематографа».