«Ника» выбрала «Аритмию»

В Москве в концертном зале Вегас Сити Холл прошла 31-я церемония вручения кинопремии «Ника», и абсолютным победителем стал фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Картина выиграла главную номинацию, став, по мнению академиков «Ники», лучшим фильмом 2017 года.

Кроме того, Хлебников был удостоен режиссерской награды, а также разделил с Наталией Мещаниновой приз за сценарий. Лучшим актером стал исполнивший главную роль в «Аритмии» Александр Яценко, а лучшей актрисой — его партнерша по картине Ирина Горбачева. Всего «Аритмия» завоевала пять призов, а была номинирована на семь.

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Фильм рассказывает о молодом враче скорой помощи (Яценко), у которого семейные проблемы с супругой (Горбачева) накладываются на проблемы на работе. «Аритмия» участвовала в основном конкурсе кинофестиваля «Кинотавр 2017» и выиграла главный приз; Яценко стал лучшим актером фестиваля. Картина Хлебникова также рассматривалась как один из основных претендентов на то, чтобы представлять Россию в «иностранной» номинации «Оскара», но уступила это право «Нелюбви» Андрея Звягинцева.

Любопытно, что на премии-сопернике «Ники» — «Золотом орле» — «Аритмия» также была представлена в семи номинациях, но выиграла всего одну: актерский приз получила Ирина Горбачева. Впрочем, «Золотой орел» этого года не выделил какую-либо одну ленту: победитель в категории «Лучший игровой фильм», картина Клима Шипенко «Салют-7», вторую премию получила за монтаж, режиссерский «Золотой орел» достался Звягинцеву, сценарный — фильму Валерия Тодоровского «Большой», а актерские поделили «Время первых», «Аритмия» и «Карп отмороженный».

В этом отношении академики «Ники» показали большее единодушие — фактически «Аритмия» взяла все главные призы.

При этом соперники у картины Хлебникова были сильные — в номинации «лучший игровой фильм» на «Нике» были также представлены «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта (он, кстати, получил награду за лучший дебют «Открытие года»), та же «Нелюбовь», добравшаяся до оскаровского шорт-листа, «Салют-7», «Теснота» Кантемира Балагова (приз за лучший дебют на «Кинотавре») и «Холодное танго» Павла Чухрая.

Среди других номинаций «Ники» наибольшей неожиданностью стало решение академиков по лучшей мужской роли второго плана, в которой оказались сразу два победителя --

Сергей Гармаш (за «Холодное танго») и Владимир Ильин, сыгравший роль Сергея Королева во «Времени первых».

А вот в номинации «лучшая женская роль второго плана» интрига почти отсутствовала — победить могла либо Алиса Фрейндлих, которая была представлена дважды (за фильмы «Большой» и «Карп отмороженный»), либо актриса из картины «Большой» (Фрейндлих или Валентина Теличкина).

Победила в итоге Алиса Фрейндлих — за роль в «Большом».

«Большому» достался еще один приз — за лучшую работу звукорежиссера награду получил Сергей Чупров, «Салют-7» заслуженно получил операторский приз, а Владимир Дашкевич взял премию за музыку к фильму «Три сестры». Историческая драма Алексея Учителя «Матильда» также была отмечена «Никой» — призы получили художники Вера Зелинская и Елена Жукова, а также художники по костюмам Надежда Васильева и Ольга Михайлова.

Обладатели почетных наград «Ники 2018» были названы заранее. Премию за «честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова получил Владимир Этуш, «за вклад в кинематографические науки, критику и образование» был награжден Санкт-Петербургскому институту кино и телевидения, а сериал Владимира Котта «Петр Лещенко. Все, что было…» получил приз «за творческие достижения в области телевизионного кинематографа».