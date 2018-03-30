Трейлеры недели: Дэдпул, неонуар c Марго Робби и «Мир дикого запада»

«Шпион, который меня кинул» (« The Spy Who Loved Me»), Сузанна Фогель

Подруги Одри и Морган попадают в заварушку международного масштаба, после того, как выясняется, что бывший парень Одри является сотрудником ЦРУ. Парочке приходится отправиться в Европу в компании обаятельного британского шпиона, чтобы спасти свои жизни, а заодно и весь мир.

В фильме снялись Мила Кунис, Кейт МакКиннон, Джиллиан Андерсон и Джастин Теру. В России картина, название которой отсылает к известной ленте о Джеймсе Бонде, выйдет 9 августа 2018 года.

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«Конечная» («Terminal»), Вон Стайн

Два киллера берутся за крайне опасное задание. Блуждая по залитому неоном мрачному и безыменному мегаполису в поисках цели, они натыкаются на крайне причудливых персонажей вроде страдающего от неизлечимой смертельной болезни и экстравагантной официантки. Но вскоре выясняется, что они — лишь безвольные пешки в чужой игре.

Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис и Майк Майерс. Режиссером выступил дебютант Вон Стайн, до этого работавший ассистентом режиссера на съемках последнего фильма о Гарри Поттере. Неонуарный триллер появится в американском прокате 11 мая, дата премьеры в России пока не известна.

Самый безумный супергерой Уэйд Уилсон (он же Дэдпул) наладил свою жизнь и принялся совершать добрые дела. В определенный момент он сталкивается с неким Кейблом, охотящимся за мальчиком-мутантом, способным переломить ход истории. Дэдпул набирает отряд мутантов, чтобы помешать плану злодея.

Райан Рейнольдс вернулся к роли Дэдпула, образ главного антагониста примерил на себя Джош Бролин. На большом экране сиквел нашумевшего кинокомикса моно будет посмотреть уже 17 мая.

«Монстры на каникулах: Море зовет» («Hotel Transylvania 3: Summer Vacation»), Генндий Тартаковский

Мэвис уговаривает уставшего от обязанностей управляющего отелем Дракулу поехать на отдых в морской круиз, однако перспектива веселых каникул омрачается после появления папы легендарного вампира — Влада. В довесок к этому, капитан корабля Эрика, дочка Абрахама Ван Хельсинга, к которой Дракула начинает испытывать нежные чувства, намерена уничтожить жутковатых пассажиров.

Традиционные голоса Адама Сэндлера, Селены Гомес, Стива Бушеми и Мела Брукса — на месте, однако в случае с дубляжом все это не имеет никакого значения. В прокат мультфильм выйдет 12 июля.

«Тайна дома с часами» («The House with a Clock in Its Walls»), Элай Рот

Маленький Льюис приезжает погостить в дом своего дяди, который оказывается не простым древним особняком, а наполненным магией и мистикой пристанищем волшебных существ. В стенах постоянно тикают часы, а заповедь Дэвида Линча распространяется не только на сов, а вообще на все вокруг.

В ленте любителя кровавых хорроров Элая Рота с непривычным рейтингом «12+» снялись Джек Блэк и Кейт Бланшетт. В российских кинотеатрах — с 4 октября.

«Мир Дикого Запада» («Westworld»), второй сезон

Андроиды, населявшие футуристический парк развлечений «Западный мир», обрели свободу после смерти его основателя, но на этом их история не заканчивается, а наоборот — лишь начинается, ведь теперь Долорес и ее собратьям предстоит отстоять право на независимое существование.

Премьера второго сезона запланирована на 22 апреля.