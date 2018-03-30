Основательница московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова народная артистка России Наталья Попович умерла в пятницу, 30 марта, в возрасте 73 лет, передает RT. Прощание с ней состоится 2 апреля в Зеркальном фойе театра, передает ФАН.

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«Прощание с Натальей Григорьевной пройдет в зеркальном фойе театра «Новая опера» имени Колобова 2 апреля с 11:00 до 13:00. В этот же день состоятся похороны на Ваганьковском кладбище, где Наталья Григорьевна будет похоронена рядом с мужем, выдающимся дирижером Евгением Владимировичем Колобовым», — рассказали в театре.

Фоторепортаж: Умерла Наталья Попович __is_photorep_included11701388: 1

Также, представители театра указали на значительную роль Попович в масштабах всей страны, передает РЕН-ТВ.

«Невозможно переоценить и роль Натальи Григорьевны в становлении многих певцов; своим трудом и талантом они приумножают славу родного театра и родной страны», — сказали в театре.

Попович была главным хормейстером театра с 1991 по 2017 годы. В 1967 году еще студенткой Уральской государственной консерватории Наталья Попович, как наиболее одаренная ученица курса, была приглашена на должность хормейстера в Свердловский академический театр оперы и балета им. А.В. Луначарского, где впоследствии стала главным хормейстером, указывается в сообщении на сайте театра.

В Свердловском театре оперы и балета, совместно с главным дирижером театра Евгением Колобовым, Натальей Попович были созданы оперные спектакли, которые высоко оценивались зрителями и прессой: «Травиата» и «Сила судьбы» Дж. Верди (первая в России постановка на итальянском языке), «Кармен» Ж. Бизе, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Петр I» А.П. Петрова и еще более 20 премьерных спектаклей.

С 1981 года Наталья Попович по приглашению дирижера Юрия Темирканова работала хормейстером в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр). За время работы в театре Попович участвовала в постановках спектаклей с такими мастерами оперной сцены, как хормейстер Александр Мурин, дирижеры Евгений Колобов, Валерий Гергиев и многие другие. В качестве руководителя хора Наталья Попович принимала участие в аудио­записи оперы «Пират» Винченцо Беллини, в телевизионной версии спектакля «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

С 1988 по 1991 годы Попович является главным хормейстером Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Здесь она руководила хором в уже существующих репертуарных спектаклях и участвовала в премьерных постановках опер под руководством Колобова. В 1991 году Попович вместе с Колобовым, к тому времени – мужем — создали «Новую Оперу».

«В тяжелый момент ухода Колобова из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Григорьевна получила несколько заманчивых предложений, в том числе из Большого театра. Но она, как и муж, предпочла журавля в небе — мечту о своем театре — синице в руках», — приводит НСН слова коллег Попович.

Со дня основания театра вместе с художественным руководителем Колобовым Попович участвовала в определении идейно-творческого направления развития нового коллектива, его репертуарной политики, в формировании творческих и технических подразделений театра, внедрении контрактной системы.

Одной из заслуг главного хормейстера «Новой Оперы» Попович является воспитание хорового коллектива высокого музыкального уровня, который не только мастерски владеет искусством хорового пения, но и играет активную роль в сценическом действии спектаклей, демонстрируя актерскую раскрепощенность и пластику. В 2003 году, после кончины Колобова, по распоряжению правительства Москвы Попович стала председателем художественно-творческой коллегии театра.

Наталья Попович является автором идеи театрализованных представлений, которые стали визитной карточкой Новой Оперы: «Bravissimo!» (к 10-летию театра) и «Все это — Опера!» (к 20-летию театра в 2011 году), гала-концерта «Viva Verdi!» к 200-летию со дня рождения композитора, в котором звучат фрагменты из всех опер Верди.

За вклад в искусство Наталья Попович была награждена почетными званиями и наградами: Государственной премией РФ за создание театра «Новая Опера», почетным званием Народная артистка России, Орденом Дягилева I степени «За пользу русской культуре» (2008) и другими.