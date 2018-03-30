Валидол для Пелагеи

Для выпускников взрослой версии шоу «Голос» участие в конкурсе является хорошей возможностью заявить о себе. Потом каждый распоряжается свалившейся на него известностью в меру сил — кому-то удается, как Дине Гариповой, поехать на «Евровидение», кто-то просто выступает с концертами.

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А вот китаянка Ян Гэ, которая в составе команды Димы Билана дошла до финала шестого сезона, в этом году дебютировала в качестве режиссера — ее фильм «Ню» стал участником основного конкурса 40-го Московского кинофестиваля.

Для конкурсантов детского «Голоса» подобные свершения — дело относительно далекого будущего. А для тех, кто прошел через сито «слепых прослушиваний» пятого сезона шоу «Голос. Дети», сейчас главной задачей является удержаться в команде после строгого отбора двух этапов — «поединков» и «песни на вылет».

Напомним, что по правилам конкурса, в «поединках» пятнадцать членов команды делятся на пять троек, из которых наставник — после исполнения отрепетированного номера — выбирает кого-то одного, потом эта пятерка поет песни со «слепых» — и их количество (по воле все того же наставника) сокращается до двух, которые и становятся финалистами. Оставшиеся трое попытают удачи в «Дополнительном этапе», и кто-то один из них тоже сможет попасть в финал.

Во втором выпуске «поединков» нелегкий выбор делала Пелагея.

Она — самый опытный судья конкурса в этом сезоне; Пелагея была наставником нескольких сезонов — как в детской, так и во взрослой версии «Голоса». И нет ничего удивительного, что ее команда чуть более сбалансирована, чем команды ее коллег по красным креслам. Конечно, настоящим новичком здесь можно назвать разве что Басту — Валерий Меладзе судил «Голос. Дети» в прошлом году и, кажется, понял основной принцип конкурса. У Басты есть опыт только на взрослом «Голосе» (он был судьей четвертого сезона), а там подход к исполнителям все же несколько другой.

Но именно у Пелагеи, судя по всему, имеется некая стратегия, которой она и придерживается — еще со слепых. Задачу ей, правда, сильно облегчает то, что юные исполнители предпочитали пойти именно к ней, а не, например, к суровому рэперу, так что Пелагея часто могла просто уговорить претендента выбрать именно ее — если вдруг оказывалась в ситуации конкуренции. У Басты такой опции не было.

Но певица не просто так жаловалась: «Мне кажется, я умоюсь слезами. Вообще не представляю, кого из них выбирать и сколько валидола перед этим надо выпить».

%Выбирать было нужно — хотя бы в соответствии с правилами шоу.

Из своих «поединков» Пелагея устроила настоящий концерт — такой подход часто используют наставники (в основном, на взрослом «Голосе»), — а тройки исполнителей составляла явно с открытыми глазами.

Например, одну тройку она сделала полностью интернациональной — в нее попали 13-летняя Вероника Инкико из Италии, 8-летняя Лавалина Сандип Наир из ОАЭ и 14-летняя Эден Голан из Израиля. На сцену они вышли в цыганских нарядах («Хочется поблагодарить Филлипа Киркорова за любезно предоставленные костюмы», — пошутил ведущий Дмитрий Нагиев), а пели хит «Yalla» румынской певицы Елены Александры Апостоляну ,которая выступает под псевдонимом INNA.

В этом «поединке» победила Эден Голан.

В другое трио Пелагея собрала всех своих «малышей» — 7-летнего Михаила Сандалова, 6-летнюю Николь Алексееву и 7 летнего Леонида Новожилова. Им досталась весьма сложная песня «Пони» («Пони девочек катает, пони мальчиков катает») Сергея Никитина на стихи Юнны Мориц, а победил в этой тройке Леонид Новожилов.

9-летняя Алина Домрачева, 11-летний Степан Шляпкин и 13-летняя Вероника Сыромля на «слепых» выступали с народными песнями, и в «поединках» наставница не стала нарушать традицию — она нарядила их под хиппи, а пели они еще одну народную «Ой, При Лужку, При Лужке».

Победила Вероника Сыромля.

Еще одну тройку составили 12-летний Роберт Касьян и 10-летнии Ангелина Галецкая и Антон Мельников — им досталась знаменитая «Volare»; в следующий этап Пелагея пропустила Ангелину Галецкую.

А вот в тройке, в которой Пелагея собрала 11-летнего Рутгера Гарехта, 14-летнюю Дарь Волосевич и 12-летнего Захара Усенко, наставница явно подыгрывала одному из участников. Дело в том, что Рутгер в «слепых» выступал с песней «Я милого узнаю по походке» из репертуара Гарика Сукачева — а сейчас он со своими товаризами по команде пел «За окошком месяц май». И, разумеется, прошел дальше.

И нет ничего удивительного, что когда пришла пора назвать двоих финалистов, Пелагея выбрала именно Рутгера Гарехта — и Веронику Сыромлю.

Оставшиеся трое победителей «поединков» будут выступать во время «Дополнительного этапа». А в «поединках» этого сезона шоу «Голос. Дети» осталось узнать имена финалистов от команды Басты — но это будет на следующей неделе.