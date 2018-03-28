«Первый игрок» и другие премьеры недели

«Первому игроку приготовиться»

Экранизация одноименного романа Эрнеста Клайна. В 2045 году у человечества осталось очень мало ресурсов, начались войны и всеобщий хаос, а большая часть населения живет в нищете, от которой бежит в ОАЗИС — виртуальную реальность, выросшую из многопользовательской онлайн-игры. Создатель ОАЗИСа, компьютерный гений Джеймс Холлидей, оставляет завещание, согласно которому любой человек, прошедший три квеста и нашедший «пасхальное яйцо», становится его наследником и миллиардером. Школьник Уэйд Уоттс (Тай Шеридан) находит первый ключ, но в игру вступает могущественная корпорация во главе с Ноланом Сорренто, и пройти квест Уэйд сможет только с помощью друзей. Снял фильм знаменитый Стивен Спилберг и, как и в книге, в картине множество отсылок к культовым культурным явлениям.





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«Каникулы президента»

Президенту надоела постоянное присутствие охраны и невозможность побыть одному. Изменив внешность, он уезжает в отпуск в Крым, но его сопровождающие знают о планах первого лица государства и продолжают непрерывную опеку. Вот только теперь опекаемым лицом стал некий должник Валера, внешность которого выбрал для перевоплощения президент, а президенту предстоит отдохнуть как обычному человеку, которого к тому же преследуют коллекторы. Главные роли в комедии исполнили Дмитрий Грачев и Анна Цуканова-Котт, а также в картине заняты Настасья Самбурская, Гоша Куценко и Дмитрий Дибров.





«Я сражаюсь с великанами»

Экранизация комикса «Я убиваю великанов» (по-английский названия звучат одинаково — «I Kill Giants»). Главная героиня — маленькая девочка Барбара (Мэдисон Вульф) — может видеть злобных великанов, которые угрожают человечеству и, что важнее, сражаться с ними и побеждать. В других ролях в картине заняты Зои Салдана и Имоджен Путс, фильм снят кинематографистами нескольких стран, а для датского режиссера Андерса Вальтера Хансена лента стала полнометражным дебютом.





«Не в себе»

Новый эксперимент Стивена Содерберга — фильм был полностью снят на iPhone 7 Plus. Малобюджетный (затраты составили всего $1,5 млн) триллер рассказывает историю девушки, которой кажется, что ее преследует незнакомец, а после попытки разобраться с фобией делают ее пациенткой психиатрической лечебницы. Премьеры картины состоялась в феврале этого года на Берлинском кинофестивале, а главные роли в ней исполнили Джошуа Леонард и Клер Фой.