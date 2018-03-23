Меладзе и его «Cryin'»

На взрослой версии «Голоса» отбор проходит очень медленно — после того, как команды каждого наставника собрались в полном составе, они очень неохотно расстаются с каждым исполнителем. Во время «поединков», «нокаутов» и разных стадий финалов команды, разумеется, уменьшаются, но, например, в «поединках» даже предусмотрено «спасение» — когда один судья может забрать себе проигравшего участника.

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В детском «Голосе» все жестче — хотя вроде бы должно быть наоборот.

Этап «слепых прослушиваний» проходит, конечно, так же — к кому-то поворачиваются все наставники, к кому-то — только один, а к кому-то — никто. В итоге набираются три команды по пятнадцать человек, но уже на следующей стадии — в «поединках» — число конкурсантов уменьшается в три раза: вся команда делится на пять групп по три исполнителя, а наставник выбирает из них одного. Никакого «спасения» здесь не предусмотрено. Но этого мало — «поединки» детского «Голоса» совмещены с «Песней на вылет», во время которой конкурсанты выступают с номерами со «слепых прослушиваний». После этого этапа конкурса в команде остаются только двое финалистов — в общем, очень все происходит очень быстро.

Впрочем, со второго сезона «Голоса. Дети» добавлена еще одна стадия — «Дополнительный этап», — во время которого трое проигравших «Песню на вылет» из каждой команды могут еще раз попытать счастья — и добавить наставнику третьего участника финала.

Судьи, конечно, изо всех сил стараются смягчить горечь поражения своим воспитанникам.

В этом выпуске эта нелегкая ноша выпала Валерию Меладзе — именно он первым из наставников в пятом сезоне вынужден был принимать тяжелые решения.

И, например, когда Алия Еникеева и Мария Магильная уступили Анастасии Гладилиной после исполнения песни немецкой певицы Элис Мертон «No Roots», Меладзе вышел на сцену и исполнил с проигравшими свою композицию «Лимбо» — об этом его попросила Алия, которая давно мечтала о возможности выступить вместе со своим кумиром.

Вообще Меладзе превратил выступление своей команды в своеобразный концерт --

все тройки выступали в разных жанрах. Еникеева, Магильная и Гладилина, например, были одеты в одинаковые платья. Тройка, в которую вошли Сара Абрамян, Олеся Машейко и Эмилия Хайриева, тоже была одета в одном стиле и с платочками — они как нельзя лучше подходили для песни «Посидим, поокаем» Аллы Пугачевой. Победила здесь Олеся Машейко.

Забавным вышло выступление самых младших членов команды — Киры Данилиной, Антона Субботина и Эвелины Большаковой, — которые очень зажигательно спели «Васю» группы «Браво». При этом они постоянно показывали на Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) во время исполнения строчки «Ну кто его не знает», а в конце даже изменили слова и спели «Вася с Ростова-на-Дону» вместе «Вася, стиляга из Москвы». Самому Басте это, кажется, очень понравилось, но он явно застеснялся.

Вадим Цагарейшвили, Алиса Хилько и Давид Хиникадзе пели «Твои глаза» Светланы Лободы — в этой тройке победил Давид Хиникадзе. А тройка, в которую Меладзе собрал своих рокеров Вадима Якушева, Тали Купер и Никиту Белько, очень эмоционально исполнила рок-балладу «Cryin'» группы Aerosmith. Из них в следующий этап вышла Тали Купер.

Но команда Меладзе недолго оставалась впятером. Сразу после того, как все прошедшие спели свои песни со «слепых», наставнику снова пришлось выбирать — и он оставил Анастасию Гладилину и Тали Купер.

В следующих двух выпусках такой же сложный выбор ожидает Басту и Пелагею. Потом каждая команда получит еще по одному финалисту на «Дополнительном этапе» — ну а затем в прямом эфире пройдет финал пятого сезона, по итогам которого станет известно имя нового победителя шоу «Голос. Дети».