«Ночь театров»: фильм о Табакове и таинственные экскурсии

Традиционная ежегодная акция «Ночь театров» стартует в Москве 24 марта в 22.00. Среди участников этого года — более 60 столичных театров. Тема этого года — «Театральные семьи. Театральные легенды». «Газета.Ru» рассказывает о лучших событиях ближайшей ночи.

Реклама

Воспоминания о мастере в Театре Олега Табакова

В «Табакерке» в «Ночь театров» будут говорить об ушедшем из жизни 12 марта художественном руководителе, режиссере и педагоге Олеге Табакове. Вечер начнется с показа фильма «Табаков русской сцены. Роль в истории». После просмотра своими воспоминаниями о мастере поделятся его ученики — актеры Михаил Хомяков, Анна Гуляренко, Сергей Угрюмов и другие.

Начало в 22.00. Вход по предварительной регистрации.

«Открытая репетиция в «Современнике»

«Современник» этой ночью показывает репетицию своего нового, еще не законченного спектакля «Сказка на ночь. А.С. Пушкин», в основе которого — поэма «Руслан и Людмила». В режиссерском дебюте актера Шамиля Хаматова заняты Дарья Белоусова, Татьяна Лялина, Полина Рашкина, Янина Романова и участники танцевального коллектива Jack's Garret.

Начало в 21.00 и в 23.00. Вход по предварительной регистрации.

Басни в Театре на Таганке

В Театре на Таганке покажут премьеру спектакля «Басня» — зрители увидят необычную трактовку произведений Лафонтена и Крылова, рассказанную на языке танца. Автор постановки — звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский. Спектакль заявлен как пластический и сочетает хореографию и драматический театр.

Начало показа в 22.00. Сбор гостей — в 21.30.

Мистические экскурсии в особняке Поливанова

Знаменитый столичный особняк Поливанова в Денежном переулке, который славится своими иммерсивными постановками, откроет свои двери для всех любителей мистических ощущений и ночных прогулок. Участникам экскурсии расскажут о тайнах старинного дома — на глазах у зрителей, помимо прочего, оживут картины, а предметы и двери будут парить в воздухе. После экскурсии можно остаться на творческую встречу с актерами и создателями спектакля — гостей ждет чаепитие с угощениями.

Начало экскурсии в 22.07.

Спектакли на пределе возможностей в Московском театре мюзикла

Московский театр мюзикла тоже решил удивить своих зрителей и показывает «спектакль на пределе физических возможностей «РЕВЕРС». Авторы постановки предупреждают: «РЕВЕРС» — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. Актеры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой». Гости увидят падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки. Перед показом состоится встреча с режиссерами проекта Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной.

Начало встречи в 22.15. Начало спектакля в 23.00. Вход по предварительной регистрации.

Ночь «Синей птицы» в электротеатре «Станиславский»

Главные роли в «Синей птице» Бориса Юхананова — одной из первых постановок в репертуаре электротеатра «Станиславский» — исполняют старейшие актеры театра супруги Алевтина Константинова и Владимир Коренев. Вместе с героями пьесы Мориса Метерлинка они совершают поход в страну Синей птицы, которое превращается в путешествие по собственным воспоминаниям.

Видеодемонстрация спектакля будут транслироваться в театральном фойе до утра: зрители увидят все три части спектакля, который обычно играют три вечера подряд.

Необходима предварительная регистрация.

Гоголь-центр и Райхельгауз на МКФ-2018

Гости и участники «Московского культурного форума — 2018» смогут посетить мероприятия акции «Ночь театров», не покидая площадки форума в Манеже.

В Большом зале (Главная сцена) в 22.00 начнется перформанс костюмов из оперы «Щелкунчик», в котором примут участие артисты музыкального театра «Новой оперы» им. Евгения Колобова. Через час Московский академический театр им. Маяковского покажет зрителям отрывки из премьерной постановки «Кавказский меловой круг». А ровно в полночь актеров Маяковки сменит команда «Школы современной пьесы» со своей знаменитой постановкой Иосифа Рейхельгауза «Город».

Параллельно в Театральном лектории зрителям покажут отрывки из спектакля «Девушки в любви» режиссера Алисы Кретовой с «брусникинцами» в главных ролях. Здесь же будет читать стихи артист «Ленкома» Антон Шагин, после которого гости увидят экспериментальный спектакль «Dверь» по пьесе Маргариты Белой, рассказывающей о судьбе рок-музыканта.

В 3 часа ночи артисты знаменитого «Гоголь-центра» устроят поэтический вечер в Большом зале.