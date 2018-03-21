«Тихоокеанский рубеж 2» и другие премьеры недели

«Тихоокеанский рубеж 2»

В 2013 году Гильермо дель Торо снял фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж» — историю о битве гигантских роботов, которыми управляли специально обученные люди, и не менее гигантских инопланетных монстров. Фильм вышел очень дорогим (бюджет составил $190 млн), а сборы в прокате, мягко говоря, не впечатляли ($411 млн во всем мире). Тем не менее, сиквел получил зеленый свет — правда, самого дель Торо от режиссуры отстранили (во второй части он только продюсер), а предложенный им сценарий продолжения переписали. Поставит «Тихоокеанский рубеж 2» Стивен С. Денайт, который более известен как сценарист телесериалов («Сорвиголова», «Спартак: Кровь и песок»); для него этот фильм будет полнометражным дебютом в качестве режиссера. Зато главную роль в картине получил Джон Бойега, прославившийся после выхода двух новых эпизодов «Звездных войн». Бюджет сиквела, кстати, уменьшили — до $150 млн, ну а речь в нем пойдет о новом вторжении монстров-кайдзю спустя десять лет после отбитого человечеством первого.





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«Тебя никогда здесь не было»

Запоздалый подарок из основного конкурса Каннского кинофестиваля-2017. Фильм шотландского режиссера Линн Рэмси боролся за «Золотую пальмовую ветвь», проиграл «Квадрату» Рубена Эстлунда, но получил два приза — один, сценарный, достался самой Рэмси, а за лучшую мужскую роль был награжден Хоакин Феникс. По сюжету картины у крупного политика крадут дочь, и он нанимает бывшего агента ФБР по имени Джо (Феникс) — именно этот безжалостный человек способен проникнуть в недоступные особняки и разыскать девочку, невзирая на тех, кто будет ему мешать.





«Гонка века»

В 1968 году британский бизнесмен и яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст подал заявку на участие в кругосветной регате Golden Globe Race, организованной газетой «Sunday Times». Плавание его не задалось с самого начала, Кроухерста преследовали поломки, он сильно отстал от остальных участников гонки — и в итоге с согласия своих спонсоров решился на отчаянную авантюру, начав передавать ложные данные о своем местоположении. Но когда из всех участников регаты он остался один, ему пришлось сделать нелегкий выбор; Кроухерст считается пропавшим без вести — его яхту позже обнаружили дрейфующей в Саргассовом море. Этот сюжет уже переносился в кино — в конце 80-х в СССР был снят фильм «Гонка века», в котором дочь главного героя сыграла Наташа Гусева («Гостья из будущего»). Оригинальное название британской драмы Джеймса Марша с Колином Фертом (Дональд Кроухерст) и Рэйчел Вайс (жена Кроухерста Клэр) — «The Mercy» — можно перевести как прощение или милосердие.





«Полночное солнце»

Романтическая драма, вариация на тему сказки о Русалочке. Старшеклассница Кэти (Белла Торн) не переносит солнечный свет, а потому проводит дни в затемненной комнате и только вечерами выбирается на улицу, чтобы спеть одну из своих песен. В один из дней она знакомится с Чарли (Патрик Шварценеггер), за котором долгое время наблюдала из окна, и влюбляется в него — но их встречи происходят только в темноте. Патрик — старший сын знаменитого Арнольда Шварценеггера (старше него только две дочери), он снимается в кино и на телевидении более десяти лет, но в «Полночном солнце» у 24-летнего актера первая по-настоящему главная роль. Пойдет ли он по стопам отца — пока сказать сложно.





«Кролик Питер»

Молодому фермеру Томасу Макгрегору по наследству от дяди досталась и вражда с семейством кроликов. Эта вечная битва за урожай проходит несколько стадий, в которой участвуют взрывы и прочие неприятности — пока однажды сами кролики не понимают, что без фермеров им негде будет таскать морковку. Рассчитанный на всю семью фильм снят по мотивам детских книг британской писательницы Беатрис Поттер, причем по смешанной технологии — компьютерная 3D анимация совмещена с игрой живых актеров. Например, Донал Глисон снялся в картине в роли фермера, а австралийская актриса Роуз Бирн — в роли его соседки, художницы Беа.