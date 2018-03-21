Мартин летит в космос

Телеканал Syfy опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers). Этот телепроект — экранизация одноименного рассказа писателя-фантаста Джорджа Р.Р. Мартина, вышедшего в 1980 году и получившего премии престижные премии фантастического сообщества – «Хьюго» и «Локус».

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Сериал был задуман еще в 2016 году, но официально о работе над ним SyFy объявил только в 2017-м. Тогда же канал заказал производство пилотного эпизода – после ознакомления с которым дал разрешение на съемки полноценного сезона в десять серий. В качестве основы для сценария был использован не только данное произведение Мартина, но и еще несколько его рассказов; возможно, те, действие которых происходят во вселенной цикла «Тысяча миров» («Thousand Worlds») – это, например, роман «Умирающий свет» или сборник рассказов «Песнь о Лии». Еще одним источником вдохновения для авторов сериала послужил фильм «Ночной полет», снятый в 1987 году по мотивам «Летящих сквозь ночь».

Речь в рассказе идет о группе ученых самых разных направлений – дело происходит в очень отдаленном будущем, — которые отправляются в экспедицию на край галактики, чтобы встретиться с загадочной цивилизацией волкринов. Эти межзвездные странники породили множество легенд в обитаемых мирах – пугающих и манящих, но в первую очередь ученым (и еще одному телепату) предстоит выжить в условиях корабля, капитан которого общается с ними в образе голограммы.

Сейчас неизвестно, собираются в SyFy сохранить этот сюжет в неприкосновенности.

Шоураннером сериала долгое время был Дэниэл Церон (в его послужном списке – сериалы «Менталист» и «Чёрный список»), но он покинул проект буквально за день до публикации первого трейлера; точная причина ухода не называется, но по слухам, ею стали творческие разногласия. Его заменит Джеффри Бюхлер – один из исполнительных продюсера сериала, который также написал сценарий шоу; у него совсем короткий послужной список, в котором «Летящие сквозь ночь» — в случае успеха – могут стать ярким дебютом. Кроме того, в производстве сериала участвует и Neflix – этот сервис будет заниматься международной дистрибуцией и получит право повторного показ на территории США.

Главные роли в сериале исполнят не самые известные актеры – например, Гретхен Мол (премия Гильдии актеров в составе актерского ансамбля сериала «Подпольная империя») и Оуэн Маккен (медицинский сериал «Ночная смена»).

Что касается самого Джорджа Мартина, то его участие в этом проекте, в принципе, опосредованное.

У писателя весьма сложные отношения с каналом HBO, который делает «Игру престолов» по его циклу «Песнь льда и огня» — причем эти отношения явно закончатся не слишком скоро. Конечно, «Игра престолов» уже подошла к своему финалу – в сериале остался всего один сезон, который к тому же будет короче обычного, всего шесть эпизодов; его выход вроде намечен на 2019 год, после чего судьба трона Семи Королевств станет известна всем зрителям этого популярного шоу. С другой стороны, у Мартина есть и другие обязательства – например, он так и не выпустил два последних тома своей саги; «Ветра зимы» могут выйти в 2018-м, а когда появятся «Грёзы о весне», не знает и сам писатель. Кроме того, он разрабатывает для HBO два (из возможных четырех) спин-оффа из мира Вестероса – канал не собирается расставаться с этой «золотой» во всех смыслах франшизой просто так.

Тем не менее, в судьбе сериала «Летящие сквозь ночь» Мартин все же поучаствует.

Он числится исполнительным продюсером шоу, да и его появление в промо-ролике дорого стоит. Сам он описывает сериал, как «Психо» в космосе» — впрочем, в других интервью на эту тему писатель ссылался не на творчество Альфреда Хичкока, а, к примеру, на «Чужого» или на «Сияние» Стэнли Кубрика, экранизацию романа Стивена Кинга («А вот и Джонни!» героя Джека Николсона). Впрочем, судя по этим реферансам, зрителей сериала ждет некий хоррор – может быть, немного разбавленный космической тематикой твердой научной фантастики.

Съемки «Летящих сквозь ночь» стартовали еще в январе этого года, а показ шоу намечен на сентябрь 2018-го – то есть для SyFy это будет одной из главных премьер будущего сезона.