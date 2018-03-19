Оборотни в погонах по-американски

Преступники в масках со стрельбой врываются в банк и грабят его. Выбежав из здания, они быстро переодеваются в полицейскую форму и отправляются обратно — расследовать происшествие и ловить грабителей. Это «Вороны», одна из многих банд, которые организовали стражи порядка. У «Воронов» дела в последнее время плохи — их шеф, Том Хаммонд (Шон Бин) попал в тюрьму, а у его сына Стива (Райан Квантен) нет достаточного авторитета, чтобы удержать своих коллег в узде. И неудивительно, что после этого ограбления их ловят агенты ФБР — процесс переодевания попал на камеры наблюдения.

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Федералы предлагают бандитам в форме сделку — они закрывают глаза на их грехи, а они пускают в свой тесный коллектив агента под прикрытием Деймона Берда (Арлен Эскарпета). Берд должен собрать досье на членов остальных банд, а заодно выйти на неизвестных пока наркоторговцев, которые начали продавать новый и дешевый продукт. С той же целью «Воронов» пытается нанять и глава местной «настоящей» преступности — но он гибнет в процессе переговоров из-за неопытности Берда, и полицейские-преступники оказываются между двух огней.

На принадлежащем компании Sony стриминговом сервисе Crackle начался показ сериала «Клятва» («The Oath») — криминальной драмы о преступности в полиции.

Сервис Crackle (вернее, Sony Crackle — это официальное название) не слишком известен своими шоу. Впрочем, пару-тройку лет назад это можно было сказать о многих нынешних производителях телевизионного контента, так что не исключено, что через какое-то время сервис сумеет выйти на уровень, например, Hulu. Тем более что первые опыты в создании своих сериалов у Crackle выглядели как минимум серьезно — например, запущенный в 2016-м сериал «Стартап» с Мартином Фрименом, который сейчас продлен на третий сезон.

«Клятва» на этом фоне выглядит даже шагом назад — в конце концов, криминальные драмы снимают все, кому не лень, и найти тему, которая удивит зрителей, на поле полицейского процедурала довольно сложно. Но Crackle сумели выделиться и здесь. Делать сериал позвали Джо Халпина — в мире телевидения он известен как сценарист и продюсер (среди его работ — «Гавайи 5.0» и «Перекресток смерти»), а до того долгие годы был полицейским под прикрытием и знает преступный мир, что называется, изнутри.

Помогать ему взялся рэпер 50 Cent, который тоже имеет некоторый опыт в телевизионном продюсировании.

С одной стороны, доверие к личному опыту шоураннера дело хорошее, но неизвестно, насколько сильно его контролировали продюсеры сервиса (или, если уж на то пошло, боссы Sony Pictures). По первым сериям кажется, что контроль был не слишком навязчивым — и эта свобода творчества позволила Халпину населить «Клятву» таким количеством отморозков, что если экстраполировать на все Соединенные Штаты, то остается только догадываться, как эта страна еще не погрузилась в пучину анархии и беззакония.

imdb.com

Впрочем, место действия «Клятвы» благоразумно не указано — это некий условный город, который как-то функционирует, несмотря на то, что большинство полицейских вместо исполнения своих прямых служебных обязанностей занимаются грабежами и насилием, а в форму переодеваются только после успешного дела. Возможно, это заслуга сотрудников ФБР — во всяком случае, именно эта спецслужба хотя бы пытается что-то исправить, пусть и всего лишь внедрением агента под прикрытием, которого Халпин, очевидно, писал с самого себя.

Все это превращает «Клятву» в своеобразный комикс про мрачный Готэм-сити — в котором почему-то временно отсутствует непременный Бэтмен, а преступники совсем распустились.

В этот комикс даже идеально вписывается сидящий в тюрьме герой Шона Бина, который из-за решетки спокойно передает план очередного ограбления своим бывшим подельникам, а заодно весьма вольно обращается с надзирателями — и его никак никак за это не наказывают. Роль у Бина, конечно, далеко не главная, но именно он мог стать основным соперником какого-либо заезжего супермена, который бы вздумал навести порядок на этой территории.

Правда, основная проблема «Клятвы» в том, что ни DC, ни Marvel ничего подобного году этак в 1940-м не придумали и тонны комиксов на тему полицейских банд не нарисовали. То есть сериалу предстоит завоевывать поклонников — которых у того же Бэтмена уже миллионы — практически на ходу, одновременно рассказывая увлекательную историю о том, как плохие копы пытаются поймать еще более плохих копов и убеждая зрителя, что плохие копы не настолько плохие и им надо даже сочувствовать. В первых сериях сделать этого «Клятве» не удалось — несмотря на все старания Шона Бина.