Пантера напугала Лару

В ближайшее время американский прокат ожидает целое нашествие блокбастеров — на следующей неделе выходит «Тихоокеанский рубеж 2», потом его сменяет «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга. Первым в этой череде потенциальных кассовых хитов должен был стать фильм «Tomb Raider: Лара Крофт», но старт у этой картины оказался не настолько впечатляющим, как ожидалось.

За уикенд с 16 по 18 марта «Tomb Raider: Лара Крофт» заработала в прокате США только $23,5 млн, которых хватило лишь для второго места в бокс-офисе.

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Этот фильм — часть известной франшизы, которая началась с серии видеоигр «Tomb Raider», а сейчас включает комиксы, книги и, конечно, фильмы. Первые попытки перенести на экран впечатляющий образ искательницы приключений и расхитительницы гробниц Лары Крофт случились в начале нулевых, когда вышли две картины с Анджелиной Джоли — но они произвели слабое впечатление как на обычных телезрителей, так и на игроманов. Прокат этих фильмов вышел не самым удачным; первая часть сумела окупить бюджет ($274,7 млн кассовых сборов против затраченных $115 млн), второй части не удалось и этого ($156,5 млн при затратах в $95 млн долларов).

В новой версии и Лара Крофт новая — этого персонажа сыграла Алисия Викандер, у которой в активе есть даже «Оскар» (лучшая женская роль второго плана в драме «Девушка из Дании»). Впрочем, судя по стартовым сборам, этот фактор вряд ли учитывался зрителями; для 95-миллионного фильма такая выручка первого уикенда означает, что каких-либо кассовых рекордов новой «Ларе Крофт» ждать не стоит. С другой стороны, во всем мире картина уже заработала $126 млн — и это означает, что бюджет картина, скорее всего, окупит за счет международного проката, а возможный сиквел будет переориентирован на другую, неамериканскую аудиторию.

Marvel Кадр из фильма «Черная Пантера» (2018)

Первое место в американском бокс-офисе — пятую неделю подряд — сохранил марвеловский кинокомикс «Черная пантера», собравший за три дня $27 млн.

У этой картины с финансами давно все хорошо. Общие сборы составляют $1,18 млрд, в США фильм собрал более 600 миллионов долларов — сейчас он занимает седьмое место в американском прокате; у «Последних джедаев», к примеру, $619,7 млн, а у марвеловских «Мстителей» — $623,4 млн. Конечно, добраться до результатов «Пробуждения силы» (седьмой эпизод «Звездных войн» заработал в США $936,6 млн) или «Аватара» ($760,5 млн) будет сложно, но вот третье место «Титаника» ($659,4 млн) явно находится под угрозой.

На третьем месте в бокс-офисе США еще одна новинка — семейная драма «Можно только представить» с $17 млн.

Этот фильм — история создания и записи песни христианской группы MercyMe «I Can Only Imagine»; вокалист группы Барт Миллард написал ее в память о своем отце, и эта композиция стала самой популярной христианской песней всех времен. Картина, соответственно, рассказывает о том, как Баллард (его роль исполнил Дж. Майкл Финли) писал саму песню, а также речь идет и о его отношения с отцом, который умер, когда музыканту было 18 лет.

Imagine Rights, LLC Кадр из фильма «Можно только представить» (2018)

Итоги проката «Можно только представить» следует назвать удивительными, но, в принципе, христианские драмы о боге и людях довольно часто оказываются в топе американского проката. Про финансовую сторону можно и не говорить — производство фильма стоило всего $7 млн, так что он окупился только за счет показов в кинотеатрах США.

У фантастического «Излома времени» дела идут не настолько хорошо.

Диснеевский фильм стоил в производстве более 100 млн долларов, а заработал на данный момент во всем мире лишь $71,6 млн; правда, пока картина не вышла в прокат во многих странах, а за пределами США наибольшие сборы показала Россия (около $4 млн). В США «Излом времени» скатился на четвертое место с $16,6 млн.

А замыкает топ-5 американского проката еще одна новинка — мелодрама «С любовью, Саймон»; главный герой скрывает гомосексуальность, а чтобы не допустить раскрытие своей тайны, вынужден помогать недругу завязать отношения со школьной красавицей. Это экранизация романа Бекки Альберталли «Simon vs. the Homo Sapiens Agenda» («Саймон против принципов Хомо Сапиенс») получила признание критиков (91% «свежести» на Rotten Tomatoes) и высшую оценку от зрителей. Но в большие сборы это признание не конвертировалось — за уикенд «С любовью, Саймон» заработал в США $11,5 млн, не дотянув даже до своего 17-миллионного бюджете. В России прокат этой картины не планируется.