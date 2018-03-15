Прощание с Олегом Табаковым

Олег Табаков также много и охотно снимался в кино — в его фильмографии более полутора сотен сыгранных ролей. И пусть среди них главных немного — но его Николая Ростова из «Войны и мира», нацистского разведчика Шелленберга в «Семнадцати мгновениях...», совершенно замечательного короля Людовика XIII в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» или Альхен в «Двенадцати стульях» Марка Захарова — запомнились миллионам зрителей. Ну а мисс Юфимия Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания!» — одна из немногих женских ролей в советском кино в исполнении мужчины-актера.