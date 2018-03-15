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Прощание с Олегом Табаковым

Онлайн-трансляция: в МХТ им. Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым

В МХТ имени Чехова прощаются с Олегом Табаковым. Знаменитый актер театра и кино, художественный руководитель МХТ и «Табакерки» скончался в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни после продолжительной болезни. После церемонии прощания он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.
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10:50

Еще один ученик Олега Павловича — режиссер Константин Богомолов — приехал на церемонию прощания. Среди других учеников мастера в зале — актриса Кристина Бабушкина и актер Максим Матвеев.

10:35

Проститься с Олегом Табаковым также прибыли режиссер Дмитрий Крымов, профессор ГИТИСа, народный артист СССР Владимир Андреев, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

10:25

На церемонию прощания приехал Дмитрий Бертман, худрук Геликон-оперы.

10:18

И, конечно, неподражаемый Кот Матроскин, который стал для Табакова рисованным альтер эго. «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь…» или «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» давно и прочно ушло в народ.

10:16

Олег Табаков также много и охотно снимался в кино — в его фильмографии более полутора сотен сыгранных ролей. И пусть среди них главных немного — но его Николая Ростова из «Войны и мира», нацистского разведчика Шелленберга в «Семнадцати мгновениях...», совершенно замечательного короля Людовика XIII в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» или Альхен в «Двенадцати стульях» Марка Захарова — запомнились миллионам зрителей. Ну а мисс Юфимия Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания!» — одна из немногих женских ролей в советском кино в исполнении мужчины-актера.

10:15

На сцене находится семья Табакова: жена Марина Зудина, сыновья Антон и Павел. Здесь же один из учеников режиссера — Владимир Машков.

10:10

Зал заполнен людьми. На заднике сцены демонстрируют фото Табакова.

Табаков сцена
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Портрет Олега Табакова во время церемонии прощания с артистом в МХТ имени Чехова, 15 марта 2018 года
10:06

Был у Табакова и свой театр — еще в 70-е он организовал из студентов собственного актерского курса театр «Табакерка»; в 1986-м этот театр получил официальный статус.

10:05

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове в семье врачей. Учился в Школе-студии МХАТ (актерский курс Василия Топоркова), а сразу после окончания вуза стал одним из основателей нового и передового по тем временам театра «Современник». После по приглашению Олега Ефремова перешел в МХАТ, а в 2000-м году сменил его на посту художественного руководителя театра.

10:00

Попрощаться с Табаковым пришел артист цирка Эдгард Запашный.

09:50

Отпевание артиста прошло в закрытом режиме по желанию родственников.

09:40

Проститься с Табаковым уже пришли Владимир Машков, Михаил Боярский, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Москве прощаются с Табаковым 2
Артем Сизов/"Газета.Ru"
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин перед церемонией прощания с Олегом Табаковым в Москве, 15 марта 2018 года
09:30

Вход в театр усыпан цветами. Гроб с телом Табакова установлен на основной сцене МХТ.

09:20

Гражданская панихида начнется в 12.00. Похороны Табакова пройдут в 16.00 на Новодевичьем кладбище.

09:15

На эти четыре дня — с 12-го по 15-е марта — два театра, которыми руководил Олег Табаков, МХТ и «Табакерка», объявили траур и отменили все спектакли.

09:10

Официальное начало прощания — в 9 утра, но еще раньше к зданию театра в Камергерском переулке уже начали идти люди, почти все несут цветы. Вход в здание огорожен железными заграждениями, пройти можно только через рамки. На Тверской улице — машины полиции.

В Москве прощаются с Табаковым 7
Артем Сизов/"Газета.Ru"
Люди около входа в МХТ имени Чехова во время церемонии прощания с Олегом Табаковым, 15 марта 2018 года
09:05

Табаков был госпитализирован в ноябре 2017 года с диагнозом сепсис; позже он был введен в кому. Скончался артист 12 марта после сердечного приступа

09:00

В Московском Художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с народным артистом СССР, актером театра и кино Олегом Табаковым.