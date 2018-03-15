Прощание с Олегом Табаковым

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Еще один ученик Олега Павловича — режиссер Константин Богомолов — приехал на церемонию прощания. Среди других учеников мастера в зале — актриса Кристина Бабушкина и актер Максим Матвеев.
Проститься с Олегом Табаковым также прибыли режиссер Дмитрий Крымов, профессор ГИТИСа, народный артист СССР Владимир Андреев, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
На церемонию прощания приехал Дмитрий Бертман, худрук Геликон-оперы.
И, конечно, неподражаемый Кот Матроскин, который стал для Табакова рисованным альтер эго. «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь…» или «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» давно и прочно ушло в народ.
Олег Табаков также много и охотно снимался в кино — в его фильмографии более полутора сотен сыгранных ролей. И пусть среди них главных немного — но его Николая Ростова из «Войны и мира», нацистского разведчика Шелленберга в «Семнадцати мгновениях...», совершенно замечательного короля Людовика XIII в фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» или Альхен в «Двенадцати стульях» Марка Захарова — запомнились миллионам зрителей. Ну а мисс Юфимия Эндрю в «Мэри Поппинс, до свидания!» — одна из немногих женских ролей в советском кино в исполнении мужчины-актера.
На сцене находится семья Табакова: жена Марина Зудина, сыновья Антон и Павел. Здесь же один из учеников режиссера — Владимир Машков.
Зал заполнен людьми. На заднике сцены демонстрируют фото Табакова.
Был у Табакова и свой театр — еще в 70-е он организовал из студентов собственного актерского курса театр «Табакерка»; в 1986-м этот театр получил официальный статус.
Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове в семье врачей. Учился в Школе-студии МХАТ (актерский курс Василия Топоркова), а сразу после окончания вуза стал одним из основателей нового и передового по тем временам театра «Современник». После по приглашению Олега Ефремова перешел в МХАТ, а в 2000-м году сменил его на посту художественного руководителя театра.
Попрощаться с Табаковым пришел артист цирка Эдгард Запашный.
Отпевание артиста прошло в закрытом режиме по желанию родственников.
Проститься с Табаковым уже пришли Владимир Машков, Михаил Боярский, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Вход в театр усыпан цветами. Гроб с телом Табакова установлен на основной сцене МХТ.
Гражданская панихида начнется в 12.00. Похороны Табакова пройдут в 16.00 на Новодевичьем кладбище.
На эти четыре дня — с 12-го по 15-е марта — два театра, которыми руководил Олег Табаков, МХТ и «Табакерка», объявили траур и отменили все спектакли.
Официальное начало прощания — в 9 утра, но еще раньше к зданию театра в Камергерском переулке уже начали идти люди, почти все несут цветы. Вход в здание огорожен железными заграждениями, пройти можно только через рамки. На Тверской улице — машины полиции.
Табаков был госпитализирован в ноябре 2017 года с диагнозом сепсис; позже он был введен в кому. Скончался артист 12 марта после сердечного приступа
В Московском Художественном театре имени Чехова проходит церемония прощания с народным артистом СССР, актером театра и кино Олегом Табаковым.