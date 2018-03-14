Умер Леонид Квинихидзе

О смерти режиссера и сценариста Леонида Квинихидзе сообщил Союз кинематографистов России.

«13 марта 2018 года на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте союза.

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Свои самые известные фильмы (несколько музыкальных комедий, среди которых «Соломенная шляпка», «Мэри Поппинс, до свидания», «Небесные ласточки») Леонид Квинихидзе снял как-то вдруг — до них он работал совсем в других жанрах и в другой стилистике.

Квинихидзе родился в 1937 году в Ленинграде в семье кинорежиссера Александра Файнциммера — и нет ничего удивительного в том, что он пошел по стопам отца.

Учился во ВГИКе на режиссерском факультете, в мастерской Ильи Копалина и Григория Козинцева;

при поступлении, правда, сменил фамилию на материнскую — Квинихидзе.

А после окончания вуза пошел в документальное кино — по примеру Копалина, знаменитого режиссера-документалиста. Работал на Центральной и Ленинградской студиях документальных фильмов, снимал картины — среди них рассказы о французском миме Марселе Марсо «Бип остается в Ленинграде» и о знаменитом джазмене «Бенни Гудмен и его джаз». В 1963 году Квинихидзе получил должность режиссера на киностудии «Ленфильм» и пришел в художественное кино — по примеру другого своего учителя, Григория Козинцева.

Его первой работой стал вышедший в 1966 году фильм «Первый посетитель» --

драма о революционных событиях октября 1917 года в Петрограде, снятая по сценарию Даниила Гранина и с Иннокентием Смоктуновским в роли Ленина, к которому в поисках справедливости обращается крестьянин из глубинки (Юрий Дубровин).

Да и дальше все было серьезно — в 1968-м Квинихидзе снимает «Моабитскую тетрадь» о погибшем в немецком плену татарском поэте Мусе Джалиле, потом двухсерийную «Миссию в Кабуле» — политический детектив об отношениях молодой Советской России и Афганистана в 1919-м. В этой картине режиссер собрал целую плеяду советских звезд — там снялись Ирина Мирошниченко, Эммануил Виторган, Олег Видов, Михаил Глузский, Александр Демьяненко, Владимир Зельдин.

В 1973-м Квинихиде делает экранизацию знаменитого романа Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» — телевизионный четырехсерийный фильм «Крах инженера Гарина» с Олегом Борисовым и Александром Белявским в главных ролях.

И вот после этих серьезных работ в фильмографии Квинихидзе появляется легкомысленный водевиль «Соломенная шляпка» с поющим Андреем Мироновым.

После успеха этого фильма режиссера словно прорвало — он нашел собственный путь в кино. У него выходят «Поющие ласточки» — музыкальная комедия со все тем же Мироновым и совсем юной, 16-летней Ией Нинидзе.

В 1977-м Квинихидзе перешел на «Мосфильм» и снял ставшую культовой музыкальную сказку «31 июня»,

экранизацию повести Джона Б.Пристли, в которой рассказал историю любви,неподвластной времени и пространству.

В 1984 году на экраны вышел двухсерийный фильм-мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!», снятый по мотивам произведений английской писательницы Памелы Трэверс. Эта картина открыла для зрителей Наталью Андрейченко — жену композитора Максима Дунаевского, который написал для фильма знаменитые песни. «Непогода», «Леди «Совершенство», «Цветные сны», «Тридцать три коровы», «Лев и брадобрей», «Ветер перемен» сделали мюзикл незабываемым и «ушли в народ».

Позднее Леонид Квинихидзе говорил, что задумывал снимать не детский фильм, а мюзикл для взрослой аудитории — он не ожидал, что фильм понравится детям.

В 1990-е кинопроектов у Квилизидзе становится все меньше, он переключается на театр. Он был главным режиссером и худруком московского театра «Мюзик-холл», в конце 90-х стал режиссером Одесского театра музыкальной комедии, в начале нулевых сменил сразу несколько театров — был главным режиссером Крымского национального музыкального театра, в 2005-м поставил в Новосибирском театре музыкальной комедии спектакль «Фигаро здесь!», за которую получил «Золотую маску», ушел в Петербург, театр «Карамболь», потом был главрежем и худруком Хабаровского краевого музыкального театра.

В последнее время режиссер тяжело болел и находился в Покровской больнице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ленфильм».

«Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века. Музыкальные фильмы, которые он создал, знают и пересматривают миллионы людей… <...> Это большая утрата для всего российского кинематографа», — говорится в сообщении «Ленфильма».

Дата прощания с Леонидом Квинихидзе станет известна позже.