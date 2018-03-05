«В России фанаты подарили мне гусли»

— За последние несколько лет в Россию привозили много шоу в сопровождении симфонического оркестра. Почему это превратилось в тренд? Что оркестр привносит в ваше выступление?

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— Симфонический оркестр — это то, что, как мне кажется, очень отличает наше шоу. Вместо того, чтобы накладывать на нашу готовую музыку оркестровый аккомпанемент, мы убрали искаженные гитары и акустические барабаны и перезаписали песни, чтобы в центре композиции находился оркестр. У нас всегда был симфонический элемент в виде струн. Поэтому, чтобы звучание было другим, нам нужно было убрать старые элементы, а на освободившееся место оркестр пришелся очень кстати. Драматизм, который он приносит, делает звучание величественным, для меня он даже меняет значение текстов некоторых песен.

— В интервью порталу Billboard вы говорили, что рок-общественность приносит прежде всего надежду в жизнь своих слушателей. Где вы находите вдохновение и силы для такой сильной эмоциональной поддержки?

— Человеческое общение через духовность, потребность в нем — это мое вдохновение. Также как и люди, которые тронули мое сердце: те, кого я знаю хорошо, и те, кто делится своими глубокими переживаниями и историями в дороге.

Я создаю музыку, чтобы излечить себя, и я обнаружила, что в результате это помогает исцеляться другим.

Валерий Мельников/РИА «Новости» Солистка группы Evanescence Эми Ли выступает в Москве, 2012 год

Именно это делает меня невероятно счастливой. Я открыта и позволяю себе быть уязвимой перед другими. Никто не может быть таким все время, но я признаю правду и ее целебную силу.



— Вы в туре уже довольно долго, какое место оказалось самым интересным?

— Это слишком сложный вопрос. Именно разнообразие делает тур потрясающим. Сама возможность увидеть так много различных культур делает каждый опыт по-настоящему уникальным.

— Недавно у вас поменялся состав коллектива. Тяжело было сыграться с новым членом группы?

— У нас 11 лет не менялся состав участников, за исключением прелестного дополнения в виде Джен Маджура в 2015 году. Терри был уникальной и незаменимой частью группы на протяжении 10 лет, и мы всегда будем любить его! (Терри Бальзамо являлся гитаристом Evanescense с 2003 года — «Газета.Ru»).

Джен привнесла свой собственный пылкий стиль в коллектив, и ее мы тоже полюбили. Здорово не только то, что в группе появилась еще одна женщина, но и то, что она может обеспечить живую подпевку.

— Вашему сыну сейчас 3 года. Тяжело путешествовать и выступать без него?

— Иногда мы вместе, а иногда я одна. Нам просто приходится действовать по обстоятельствам и соображать по ходу дела. Определенно сложно, когда нам приходится быть порознь, но может быть здорово использовать время в одиночестве, чтобы побыть наедине со своими мыслями — мне всегда это нравилось.

— Недавно вы написали саундтрек к драматическому фильму «Голос из камня». Можете посоветовать что-нибудь из новинок кинематографа?

— Мне безумно понравилось писать Speak to Me («Поговори со мной») к «Голосу из камня». В принципе я люблю картины о сказочных странах, о сверхъестественном, мирах за пределами нашего. Не хочу быть предсказуемой, но последним, что я смотрела, были «Звездные войны». Очень крутой фильм!

— На обложке нового альбома вы в довольно экстремальном костюме. Вы уделяете много времени своей манере одеваться? Может есть какие-то дизайнеры, которых вы предпочитаете другим.

— Да. Я пытаюсь перенести что-то из музыки в визуальный мир с помощью нашего искусства и своего стиля. Так что костюмы в работе Synthesis сочетают в себе синтетические и натуральные элементы. Платье на обложке альбома сделано замечательным дизайнером, которая красит вещи вручную — ее зовут Валердж Побега.

Валерий Мельников/РИА «Новости»

— У ваших фанатов из России всегда была куча плакатов Evanescense дома. Чьи постеры висели у вас, когда вы были тинейджером?

— Когда я была подростком, у меня висело огромное количество постеров. Soundgarden Superunknown, постер Nirvana, на котором Курт (Курт Кобейн — лидер группы — «Газета.Ru») стоит в больших белых очках. Еще были Smashing Pumpkins, Garbage, Pearl Jam — их было очень много.

— Какой самый сумасшедший акт фанатской любви с вами когда-либо случался на концерте или на улице?

— Было очень много классных!

В наш прошлый приезд в Россию, всего лишь прошлым летом, группа фанатов собралась и подарила мне мои персонализированные гусли!

Я никогда их не видела, и мне невероятно нравится звучание. В этих гуслях в само дерево был врезан наш логотип. Честно говоря, это особенный подарок, который я сохраню навсегда.