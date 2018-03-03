«Золотая малина»: Эмоджи, Мел Гибсон и другие

«Оскар», как и другие премии, вручается за достижения в области кинематографа — и лауреаты премий по праву гордятся полученными призами, включают их в свое резюме и демонстрируют при каждом удобном случае. Но достижения, как известно, бывают разными, в том числе и сомнительными. И в 1981 году в США была организована антипремия «Золотая малина» (от Raspberry, малина, — на сленге это слово обозначает знак презрения). «Малина» с «Оскаром» не пересекается, но вручается традиционно за день до наград Американской киноакадемии. Видимо, чтобы академики помнили, что в мире существуют не только хорошие фильмы.

Худшим фильмом 2017 года по версии «Золотой малины» стал комедийный мультфильм «Эмоджи фильм».

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Мультфильм снят студией Sony Pictures Animation и был практически разгромлен критикой — у него всего 9% положительных отзывов на Rotten Tomatoes, а в качестве консенсуса сайт рекомендовал на него не ходить. При этом зрители отнеслись к картине о смайликах более лояльно — и отзывы были более благоприятные, и сборы, в принципе, позволили окупить затраты на производство ($217,2 млн при бюджете в $50 млн).

Но «Малина» в основном ориентируется на мнение критиков — и «Эмоджи фильм» получил пять номинаций на эту антинаграду, а выиграл в итоге четыре из них, став безусловным лидером этого года. Своей «Малины» удостоился режиссер Тони Леондис, а еще один приз получил сценарий — в видеоролике на сайте премии говорится, что сценарий «Эмоджи фильма» показывает «все, что не так с Голливудом». Ну и еще одну награду фильм получил в странной номинации «худшая экранная пара», в которой он был представлен «любой комбинацией двух эмоджи».

В актерских номинациях «Эмоджи» по понятным причинам представлен не был, иначе количество наград у него было бы больше.

По иронии судьбы, единственной номинацией, которую «Эмоджи» проиграли, стала утешительная, в принципе, категория «Настолько плохой, что даже хороший» — в ней победу одержал полнометражный ремейк сериала «Спасатели Малибу».

7 Bucks Productions Кадр из фильма «Спасатели Малибу» (2017)

При этом по количеству номинаций на «Золотой малине-2018» изначально лидировали совсем другие фильмы — у кинокомикса Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь» (представлен в девяти категориях) и у эротической мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее» (восемь номинаций). Но «Трансформеры» в итоге остались без наград (и вряд ли это расстроит Бэя), а вторая часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого» выиграла только два приза — приз худшему ремейку/сиквелу и приз худшей актрисе второго плана, которой стала заслуженная Ким Бейсингер.

Звание «худшего актера» досталось Тому Крузу за роль в перезапуске франшизы «Мумия».

А в номинации «Худшая актриса» статуэтка ушла к Тайлеру Перри — причем за персонажа, которого он играет уже много лет, то есть матриарха большого и беспокойного семейства матушку Медею. Почему его наградили именно за «Хэллоуин Мэдеи 2», не очень понятно, но, возможно, именно эта часть длинной франшизы оказалась самой плохой; в России фильмы Перри (где он и режиссер, и продюсер, и сценарист, и исполнитель главной роли) обычно не показывают. Любопытно, что Перри выиграл этот приз в жесткой конкуренции с Эммой Уотсон (номинирована за «Сферу», а не за «Красавицу и чудовище»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Дженнифер Лоуренс («мама!» Даррена Аронофски) и Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»).

Возвращение Мэла Гибсона в большой кинематограф оказалось не слишком триумфальным

— комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2» хоть и окупилась в прокате, но принесла ему «Золотую малину» как худшему актеру второго плана. Впрочем, Гибсон может гордиться, что победил сильных конкурентов — в этой категории были представлены Джош Дюамель («Трансформеры: Последний рыцарь»), Рассел Кроу («Мумия»), Хавьер Бардем («мама!» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Энтони Хопкинс («Автобан» и «Трансформеры: Последний рыцарь»).