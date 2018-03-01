«Богатые тоже плачут»: умер исполнитель главной роли

Рохелио Герра скончался на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью. Национальная ассоциация артистов Мексики сообщила, что Герра участвовал в огромном числе работ и выразила искренние соболезнования родным и близким умершего.

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Издание El Universal сообщает, что последние годы жизни Герры были омрачены тяжким заболеванием головного мозга, под влиянием которого артист с трудом передвигался и едва мог разговаривать. Сообщается, что

актер умер в результате остановки сердца 28 февраля 2018 года. Пока неизвестно, где скончался Рохелио Герра, и когда пройдут похороны артиста.

Настоящее имя Рохелио Герры — Ильдегардо Франсиско Герра Мартинес, он родился 8 октября 1936 года в Агуаскальентесе в сердце Мексики. Актерская карьера Рохелио началась в 1958 году, а дебют в кино состоялся в 1963 году. Всего артист принял участие в съемках 101 фильма и телесериала.

Рохелио Герра также известен на родине как актер дубляжа — свои первые фильмы, проданные в Голливуд, он самостоятельно переозвучил на английском языке. Кроме кинематографической карьеры он играл и в театре — вместе с культовыми мексиканскими комиками Луисом Фелипе Товаром и Кантинфласом.

Прославился Герра после исполнения главной роли в мегапопулярном сериале «Богатые тоже плачут», вышедшем на телеэкраны Мексики и других латиноамериканских стран в 1979 году.

После завершения карьеры в кинематографе Рохелио Герра решил посвятить свою жизнь игре в театре, а также занимался созданием скульптурных композиций и вел курсы актерского мастерства для детей и взрослых.

Сериал «Богатые тоже плачут», прославивший Рохелио Герра, вышел на экраны советских телевизоров спустя много лет после мексиканской премьеры.

После советского премьерного показа в понедельник, 18 ноября 1991 года, ЦТ СССР транслировало в течение 4 дней первые 8 серий — как пробу, по будням, утром и вечером.

Однако после показ был прерван — руководство телеканала полагало, что сериал не получит внимания аудитории. Но после отмены сериала дирекция ЦТ СССР была буквально завалена письмами от зрителей, требующих вернуть сериал, и показ был возобновлен 21 декабря. Закончился показ в конце ноября 1992 года.

Первый сезон был снят по одноименной адаптации оригинальной радиопьесы Инес Родены. После успеха в 1979 году на латиноамериканских каналах было решено продолжить историю, но сценарист Мария Сараттини Дан, занимавшаяся первой частью, оказалась участвовать в дальнейшем производстве. Второй сезон адаптировал для телевидения известный сценарист комедийного жанра Карлос Ромеро. По факту, второй сезон — ремейк венесуэльской телевизионной новеллы «Ракель», сделанной по другой радиопостановке Инес Родены. Телесериал был снят студией TELEVISA San Fe в Мехико.

Первый сезон начинается с драматической смерти матери главной героини — Марианны Вильяреаль. После этого отец девушки женился на Ирме Рамос, не замечая того, что та не любит ни его, ни девочку. Год спустя отца парализует после несчастного случая, а Ирма приглашает на виллу своего кузена. После смерти отца 18-летняя Марианна уезжает в Мехико на поиски друга своего папы. По завещанию же все имущество должно достаться ей, но мачеха убедила ее, что ранчо заложено и остались лишь долги. Позже в сериал вступает персонаж Герры — Луис Альберто.

Он, после долгих любовных и мелодраматических перипетий, влюбляется в Марианну. В финале первой части Марианна и Луис Альберто поженились. Во втором сезоне Луис Альберто возвращается из Бразилии и находит жену в психиатрической лечебнице, а у Марианны рождается сын. В финале, после 238 серий по 23 минуты каждая, Марианна и Луис Альберто оказываются вместе и ничто не может их разлучить.

В 1995 году вышел ремейк «Мария из предместья», а в 2005 году в Бразилии состоялась премьера ремейка с одноимённым названием.

В СССР и Российской Федерации, а также в некоторых других развивающихся странах — Бразилии, Китае, Португалии и Турции — сериал произвел настоящий фурор и переворот в телевизионном жанре, став классическим образцом мелодрамы, на который в дальнейшем опирались мексиканская, латиноамериканская и российская сериальные производства.