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Умерла Татьяна Карпова

Умерла старейшая актриса Театра имени Маяковского Татьяна Карпова

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Блистательная актриса одного театра, старейшая представительница «золотого века российского театра» и лауреат Сталинской премии — на 103-м году скончалась Татьяна Карпова.

Татьяна Карпова принадлежит к тому же поколению актеров, что и народный артист СССР Владимир Зельдин. И так же, как и он, она приехала покорять Москву из провинции — уроженка Харькова со школы участвовала в спектаклях харьковского театра-студии «Березиль» (сейчас — Харьковский украинский академический драматический театр имени Шевченко), училась в местном музыкально-театральном техникуме и работала в молодежном рабочем театре малых форм «Темафор».

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В Москве она оказалась в начале 1930-х, прошла через несколько тогдашних театральных институций — пыталась устроиться в Вахтанговский театр и МХАТ, прошла — успешно — прослушивание у знаменитого Всеволода Мейерхольда и даже стала, как тогда говорили, «вольнослушательницей» в МХАТ-2. Но еще в училище ей рассказывали о Марии Бабановой — ученице Мейерхольда, главной сопернице по сцене Зинаиды Райх, которая к тому времени уже получила режиссерское образование, работала в Театре Революции и преподавала. И Карпова добилась перевода на курс своего кумира, а по окончании — в 1939 году — оказалась в одной с Бабановой труппе; сейчас этот театр носит имя Маяковского.

Успех на сцене к ней пришел после войны.

В театре собирались ставить спектакль по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия»; Бабанова должна была играть Любовь Швецову, но незадолго до премьеры заболела — и по ее совету эта роль досталась Татьяне Карповой. Спектакль имел оглушительный успех, авторы и актеры в 1947 году получили Сталинские премии первой степени — ну а для Карповой, которая тоже, конечно, стала лауреатом, постановка открыла двери к другим большим ролям.

В послужном списке главной актрисы Маяковки — более 50 разноплановых и характерных ролей, среди них — Таня (спектакль «Таня»), Диана («Собака на сене»), Шура Азарова («Питомцы славы»), Реджина («Королева-мать»), Катрин («Мамаша Кураж и ее дети»), Сонька («Аристократы»), Алевтина («Весенние скрипки»). При Андрее Гончарове (возглавил театр в 1967 году) Карпова сыграла свои более зрелые роли — Большая Ма в спектакле «Кошка на раскаленной крыше», Клавдия в «Детях Ванюшина», Сваха в «Банкроте». Карпову называли актрисой широкого диапазона и мастером «золотого века российского театра» — ей одинаково блестяще удавались лирические, драматические и комедийные роли.

Актриса перестала выходить на сцену в 2003 году после неудачного перелома ноги.

Владимира Зельдина, прошедшего примерно тот же путь в 30-е, вся страна узнала про комедии Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». У Карповой такого прорыва не случилось, она, по большому счету, так и осталась исключительно театральной актрисой, а киноролей у нее вообще было чрезвычайно мало — всего полтора десятка. Дебют ее состоялся очень поздно — в 1956 году вышел фильм «На подмостках сцены», экранизация водевиля «Лев Гурыч Синичкин», в котором партнерами Карповой были Василий Меркурьев и Лилия Юдина, а также Юрий Любимов — еще один представитель того же поколения, что и Карпова с Зельдиным.

В фильмографии Карповой есть и «Ольга Сергеевна» Александра Прошкина, и одна из частей детектива «Следствие ведут знатоки», и даже роль в сериале середины 90-х «Мелочи жизни». Главная роль в кино у нее, впрочем, была всего одна — в мелодраме 1973 года «Теща».

При этом звания и награды ее стороной не обходили. Заслуженной артисткой РСФСР она стала еще за «Молодую гвардию» 1947 года, в 1960-м получила звание народной артистки республики, а в 1990-м — одной из последних — получила и звание народной артистки СССР. Впрочем, это была просто констатация — к тому времени Татьяна Карпова провела на сцене более шестидесяти лет и стала одним из символов Театра имени Маяковского.

Сообщение о смерти актрисы появилось на сайте театра.

«Не стало легендарной актрисы, народной артистки СССР Татьяны Михайловны Карповой. Светлая память и соболезнования всем родным и близким!», — говорится в сообщении.

Причины смерти пока не называются; дата и место похорон будут объявлены позже. Уже известно, что прощание с Татьяной Карповой пройдет в театре имени Маяковского — об этом РИА «Новости» сообщил директор театра Олег Ошарин.

«Дата гражданской панихиды и прощания будет известна позже», — сказал Ошарин.