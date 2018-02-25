«Черная пантера» прыгнула вверх

Это, наконец, случилось — на десятой неделе фантастический боевик «Джуманджи: Зов джунглей» покинул топ-5 американского проката. Но уходит фильм, что называется, на коне — $916 млн сборов по всему миру ($5,6 млн за этот уикенд в США и шестое место) при 90-миллионном бюджете и уже запланированное продолжение, возможно даже с теми же актерами.

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Но в кинотеатрах появилось новинка, которая уже затмила «Зов джунглей» — марвеловский кинокомикс «Черная пантера» неделю назад едва не установил рекорд, побив достижение седьмого эпизода «Звездных войн», а сейчас продолжил череду побед.

«Черная пантера» за выходные с 23 по 25 февраля заработала в США $108 млн и осталась лидером американского бокс-офиса.

По сборам за второй уикенд картина стала второй за всю историю ведения статистики — первое место в этом рейтинге принадлежит «Пробуждению силы» ($149 млн). Кроме того, за десять дней «Черная пантера» сумела достичь в американском прокате отметки в $400 млн — и снова уступила первенство седьмым «Звездным войнам», у которых получилось это сделать быстрее. А общемировые сборы кинокомикса сейчас составляют $704 млн — не исключено, что миллиард выручки будет достигнут значительно ранее, чем предсказывали аналитики.

Ну и любопытно, что благодаря «Зову джунглей» и «Черной пантере» американский прокат понемногу справляется с упадком прошлого года и сейчас общая выручка кинотеатров США составляет $1,91 млрд — на 12,5% больше, чем было за тот же период 2017 года.

New Line Cinema Кадр из фильма «Ночные игры» (2018)

У премьер этой недели, разумеется, не было ни единого шанса справиться с «Пантерой». На второе место сумел пробиться комедийный боевик «Ночные игры», в котором несколько человек, играющих в квесты, пытаются выяснить, было ли похищение их товарища настоящим или совершенным в шутку. Главные роли в картине сыграли Джейсон Бейтман и Рэйчел МакАдамс; в российский прокат фильм выйдет на следующей неделе.

В США «Ночные игры» собрали за выходные $16,6 млн — не слишком много для бюджете в $37 млн, но, в принципе, достаточно.

На третьем месте в американском бокс-офисе — экранизация книг британской писательницы Беатрис Поттер, мультфильм «Кролик Питер», который пока не может похвастаться большой доходностью и при бюджете в $50 млн собрал в прокате только $71,2 млн; из них $12,5 млн пришлись на прошедший уикенд. Впрочем, в остальном мире картина пока не выходила; в России ее покажут только в конце марта.

Еще одна новинка американского проката — научно-фантастический фильм «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарленда («Из машины»). Это экранизация одноименного романа Джеффа Вандермеера; в картине рассказывается о загадочной и аномальной Зоне Икс, все попытки исследовать которую проваливаются. В одной из экспедиций у биолога Ланы (Натали Портман) гибнет муж (Оскар Айзек), и она решает войти в следующую команду, в которую набирают только женщин. Производство «Аннигиляции» стоило $55 млн,

а за первый уикенд в США фильм заработал только $11 млн.

Paramount Pictures Кадр из фильма «Аннигиляция» (2018)

Это еще не провал, но очень близко к нему; при этом отзывы на картину в основном положительные — у нее 87% «свежести» на Rotten Tomatoes. Когда «Аннигиляция» выйдет в России, неизвестно; дистрибуцией ленты занимается Netflix.

Замыкает первую пятерку американского проката мелодрама «Пятьдесят оттенков свободы» с $6,9 млн. Сейчас сборы этой картины во всем мире составляют $320,4 млн и до результата второго фильма трилогии — «На пятьдесят оттенков темнее» ($381 млн в 2017 году) — осталось совсем немного. А вот догнать первую часть, «Пятьдесят оттенков серого» ($571 млн в 2015-м), видимо, уже не получится.