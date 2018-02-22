Грайм за женщин и против правительства

В Лондоне на стадионе «O2 Арена» прошла 38-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Эти призы вручает Британская ассоциация производителей фонограмм голосованием своих членов, а потому — в основном — лауреатами награды становятся британские музыканты. В этом году ожидалось, что все главные призы соберет Эд Ширан, выпустивший пластинку «÷» (знак деления) — этот альбом получил «Грэмми» в поп-номинации, так что прогнозы могли и сбыться. Сам певец, правда, ставил на другого исполнителя — и вот это предсказание исполнилось.

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Лучшим британским альбомом 2017 года по версии Brit Awards стала «Gang Signs & Prayer», дебютная пластинка хип-хоп и грайм-музыканта Stormzy.

@Stormzy1 made it rain GREATNESS with his performance of 'Blinded By Your Grace, 2' and 'Big For Your Boots' with a blistering freestyle in the middle! #StormzyBRITs pic.twitter.com/qahDE7QLr5 — BRIT Awards (@BRITs) February 21, 2018

24-летний Stormzy (настоящее имя — Майкл Эбеназир Кваджо Омари Оуно-младший) — житель южного Лондона и потомок мигрантов из Ганы. В музыку он пришел не слишком давно. В 2013-м выпустил сборник мисктейпов, на следующий год записал пару EP, а потом его синглы сумели пробиться в британский чарт. В 2016-м он удалился из всех соцсетей — которые, собственно, и помогали его раскрутке, — а через год вернулся с целым студийным альбомом. «Gang Signs & Prayer» стартовал с первого места в альбомном чарте Британии (для пластинок в стиле грайм это случилось впервые) — и вывел Stormzy на национальный уровень. Синглы с альбома также попали в списки лучших.

Впрочем, для него Brit Awards не в новинку — три года назад его уже номинировали в категории «Британский прорыв» (British Breakthrough Act), у него есть и другие награды (например, довольно престижная MOBO Awards), так что ничего удивительно в нынешней победе этого музыканта нет.

Еще одну награду Stormzy получил как лучший британский сольный исполнитель.

Hannah McKay/Reuters Выступление Stormzy во время церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне, 21 февраля 2018 года

Эд Ширан, впрочем, не ушел без награды — он лично получил приз за «Мировое признание» (Global Success Award) своего таланта. Ну а его «÷» принесла премию продюсеру альбома Стиву Маку.

Лучшей британской певицей года стала Дуа Липа — 22-летняя исполнительница косовского происхождения, которая с конца нулевых выкладывала на YouTube каверы на песни Кристины Агилеры, потом перешла к собственному творчеству, заключила контракт с Warner Bros Records и в 2017-м выпустила дебютный альбом «Dua Lipa». Один из синглов с этого альбома возглавил британский чарт, Дуа Липа также выступала на фестивале «Гластобери» — ну а на BritAwards получила еще и приз как лучшая дебютантка.

Что касается других номинаций, то жюри премии, кажется, постаралось никого не обидеть. Так, в номинации «лучший видеоклип» лауреатом Brit Awards стал Гарри Стайлз с роликом на песню «Sign Of The Times», а лучшей песней эксперты признали сингл «Human» певца Рори Грэм, более известного под сценическим именем Rag'n'Bone Man.

Исключительно британскими исполнителями Brit Awards не ограничивается — хотя в иные годы случается и такое. Лучшим международным исполнителем стал американский рэпер Кендрик Ламар, а исполнительницей — новозеландская певица Лорд.

Лучшей группой в мире Brit Awards назвала американских рокеров из Foo Fighters, а лучшей британской группой стала Gorillaz — виртуальная группа Деймона Албарна.

На Brit Awards — как и на других премиях, как музыкальных, так и в области кино — не обошлось без актуальной повестки. Звезды прошли по красной дорожке с белыми розами в знак поддержки движений в защиту женщин от домогательств «Time's Up» и «Me Too», а Дуа Липа в своей речи о сцены порадовалась, как много женщин получает эту награду.

Но больше всего внимания на церемонии уделялось внутрибританским событиям. Лиам Галлахер в память о жертвах теракта на стадионе Manchester Arena спел хит группы Oasis «Live Forever», Албарн со сцены призвал подумать о необходимости «Брекзита» — мол, не стоит обрывать связи Англии с остальной Европой. А Stormzy, который закрывал концерт на «O2 Арена», в перерыве между своими двумя песнями прочитал импровизированный рэп, в котором обратился к премьер-министру Великобритании с настойчивой просьбой вспомнить о жертвах пожара в лондонском здании Grenfell Tower и выделить наконец обещанные деньги. Напомним, что эта трагедия случилась в июне 2017 года, а в огне в 24-этажном здании погиб 71 человек. Многие музыканты тогда записали благотворительный сингл «Bridge over Troubled Water», доходы от которого были направлены на помощь пострадавшим.