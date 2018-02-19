«Салтычиха — зверек, которого и боишься, и жалко»

1768 года. Где-то в Москве идет казнь, глашатай зачитывает список прегрешений и приговор — как правило, это розги, пожизненная каторга и клеймение, но кого-то из душегубов считают достойным смертной казни. Собравшиеся на зловещее зрелище дворяне обсуждают между собой, что это месть императрицы Екатерины II (Северия Янушаускайте) московским помещикам, которые не сразу приняли ее на троне.

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Но вот — после того, как подручная главной преступницы Авдотья (Кристина Бабушкина) получает на лоб позорное клеймо, приезжает черная карета с Дарьей Салтыковой (Юлия Снигирь). Глашатай зачитывает список обвинений и суровый приговор — лишение дворянства и казнь через отсечение головы.

Но в самый последний момент приносят бумагу с помилованием — императрица решила заменить смерть на пожизненное содержание в темной келье.

Двадцать лет назад Дарья Салтыкова (Марта Тимофеева) еще не была преступницей. Она тяжело пережила смерть матери, была воспитана в монастыре — в набожности и почтении к церковным традициям, а когда выросла, едва не вышла замуж за блестящего офицера Сергея Салтыкова (Пётр Рыков), но была отдана за другого представителя этой огромной семьи — невзрачного Глеба (Фёдор Лавров). А основные события, которые привели Дарью на плаху, еще впереди.





Теперь там Мосрентген

Пресс-служба канала «Россия 1»

Историю злой Салтычихи знает, наверное, каждый, кто учился в школе. В учебниках эта помещица представлена как символ того рабства, в которое попали миллионы крестьян Российской империи после того, как их «закрепили» за землей. Людей продавали и покупали, а сложная система учета предоставляла возможность различных махинаций — самым невинным примером могут служить «Мертвые души» Гоголя. Собственно, и следствие по делу Дарьи Салтыковой, начатое по приказу Екатерины II (еще не Великой), продолжалось так долго — около шести лет — в том числе и из-за необходимости проверять каждый случай возможного убийства.

Мест, где Дарья Салтыкова совершала свои преступления к настоящему времени почти не осталось.

Село Троицкое досталось помещице от предков — ее дед, думный дьяк Автоном Иванов получил его в конце XVII века после низложения Софьи и казни ее приближенного Федора Шакловитого (который и был владельцем этой вотчины). Позже здесь жили Тютчевы, рос поэт Федор Тютчев, а сейчас это место — подмосковный (вернее, уже московский, входящий в так называемую Новую Москву) поселок завода Мосрентген. Городской дом Салтыковой располагался когда-то на углу улиц Большая Лубянка и Кузнецкий Мост — это место было перестроено еще в XIX веке, а XX век только помог окончательно стереть память о Салтычихе.

«XVIII век — огромная проблема. Натуру для XIX века найти не сложно, съемочных локаций не счесть. А стоит забраться веком раньше, выясняется, что снимать это время просто негде. XVIII века не существует, есть только отдельные фрагменты домов и дворцов. Многое было перестроено или сгорело, то, что не перестроилось и не сгорело, снесли при Никите Сергеевиче», — жаловался продюсер картины Илья Неретин во время съемок.

Создатели «Кровавой барыни» в итоге собирали Троицкое из разных локаций в Костроме и Подмосковье, часть съемок проходила в костромском музее деревянного зодчества, а сцену казни и приговора снимали в Москве, на Крутицком подворье.





Жестокое крепостничество

Пресс-служба канала «Россия 1»

В деле Салтыковой следователям удалось доказать 38 смертей, причиной которых стала стала именно она; еще в 26-ти случаях она была оставлена под подозрением. Этого хватило, чтобы помещицу признали виновной, а императрица назначила ей достаточно суровое наказание — Салтыкова была лишена дворянского звания и была приговорена к пожизненному заключению в темной, без света, монастырской келье.

Надежность полученных следствием доказательств современными историками под сомнение не ставится, но, в принципе, в тех же учебниках почти не говорится о том, насколько была распространена подобная жестокость в России того времени. И не могла ли показательная расправа с одним из членов многочисленного клана Салтыковых быть своего рода коронационным заявлением только что взошедшей на престол Екатерины — мол, править буду жестко, но справедливо.

В сериале, кстати, речь идет о 180-и убитых, да и версия о мести московскому дворянству если и не используется, то проговаривается.

Включены в сценарий и личные мотивы императрицы мстить Дарье — Сергей Салтыков был одним из ее любовников, но так ли это на самом деле, официальная история не знает. Кстати, перед каждой серией «Кровавой барыни» указано, что сюжет сериала опирался в основном на дух истории, а не на его букву.





Юлия Снигирь о своей «барыне»

Пресс-служба канала «Россия 1»

— Фильм основан на реальных событиях, о деле Дарьи Салтыковой остались многочисленные исторические свидетельства и документы. Вы использовали их для подготовки к роли?

— Это было бессмысленно, потому что — к сожалению или к счастью — сценарий «Кровавой барыни» -— художественный вымысел, страшная сказка, в основе которой — реальный исторический характер. Документы я изучала просто из любопытства и в надежде, что они дадут мне что-то для понимания внутреннего мира Салтыковой. Потом долго снились кошмары, конечно.

— Ваша героиня, очевидно, отрицательный персонаж, но при этом именно вокруг нее построен сюжет фильма. Получилось ли рассказать эту историю, не позволяя Салтычихе превратиться в некий предмет для подражания – как часто случается с главными героями?

— Нет-нет, наоборот — мы пытались рассказать о том, как далеко может зайти человек, подчинившись своим страстям. В ее случае, это прежде всего, гордыня и гнев. Мне было важно не оправдать Дарью, а найти причинно-следственные связи ее поступков.

— По вашему мнению, откуда в Салтычихе появилась эта жестокость?

— Судя по всему, она всегда была нездоровым человеком. Сначала это проявлялось в фанатичном обожании Бога, а потом - в ненависти к нему. Дарья постоянно находилась с ним в диалоге. Я очень хотела, чтобы в фильме было очень много сцен, где она говорит с Богом, поэтому какие-то вещи были дописаны.

— Это может ее оправдать?

— Ни в коем случае. Но ее можно пожалеть.

— Вы сразу согласились на эту роль? Что было самое сложное во время съемок?

— Согласилась не сразу, нет. А самым сложным было не сойти с ума. Из восьмидесяти смен не было ни одной спокойной. Я постоянно находилась в точке кипения.

— Какой – на ваш взгляд – получилась Салтычиха в вашем исполнении? Можете ее описать?

— Моя Дарья параноидальна и неуравновешена. В ней много гнева, с которым она не может справиться. Дарья - зверек, которого и боишься, и жалко. Я очень люблю финальную сцену фильма. Не буду раскрывать подробностей, скажу только, что она для меня главная во всем сериале.