Не рокот космодрома

Американцы собрались строить город на Луне, и Россия не могла оставить это без внимания. Президент поручает руководителю космической программы генералу Брусницыну (Михаил Ефремов) организовать симметричный ответ. «Так точно», — бодро отвечает генерал, а когда президент уходит с совещания, тяжело опускается в кресло с печалью во взгляде. Тем не менее, начинается набор экипажа для полета на Луну, заявки могут подать все желающие, и только один раз Брусницын вмешивается в автоматизированный процесс — ему нужно пристроить к делу своего непутевого племянника Мишу Волкова (Владимир Яглыч), пилота от бога, которому грозит тюрьма за воздушное хулиганство. Миша становится первым пилотом «команды Б» — запасного экипажа лунной экспедиции. Вместе с ним в Центр подготовки космонавтов попадают мужественный бортинженер Саша Рубан (Настасья Самбурская), врач-ловелас Стас Мусатов (Борис Дергачев), немного странный второй пилот Егор Скворняков (Михаил Тарабукин) и научный сотрудник Света Маркина (Карина Андоленко). Им предстоит наладить между собой какие-то отношения — все же на Луну вместе лететь — и подготовится к ответственному заданию под руководством добродушного полковника Охотина (Сергей Баталов) и завистливого подполковника Мороза (Ян Цапник).

На канале СТС начинается показ сериала «Команда Б» — забавной комедии о космонавтах, которые хотели попасть на Луну, но столкнулись с российской действительностью.

Пресс-служба СТС

«Команда Б» выходит в довольно интересное для мировой космонавтики время. Буквально недавно (а по меркам вселенной — только что) небезызвестный американец Илон Маск отправил куда-то в направлении Марса автомобиль Tesla Roadster. Характеристики ракеты, которая позволила провести этот перформанс, конечно, выдающиеся, но главными моментами этого события, кажется, оказались цвет машины (красный) и «Space Oddity» Дэвида Боуи, которая во время старта играла в динамиках.

Реклама

Планы героев сериала куда скромнее — им всего лишь надо опередить американцев, которые спустя полвека после успешных запусков конца 60-х и начала 70-х решили повторить лунную миссию. Президент (весьма узнаваемый, надо заметить) решил, что «второй раз мы Луну не профукаем», а потому тем, кто отвечает в России за космические достижения, кровь из носу нужно поставить на спутнике Земли хотя бы палатку.

Ну или костер на Луне разжечь, чтобы он светом своим вселял надежду в сердца всех россиян.

Но амбициозные планы руководства страны под угрозой. Впрочем, строго говоря, по сюжету первых серий «Команды Б» непонятно, собирается ли кто-либо лететь в заданном направлении — возможно и собирается; ведь не просто же так имеется еще и «команда А», члены которой хоть и показаны мельком, но явно не настолько альтернативно одаренные, как главные герои. Другое дело, что никаких явных признаков подготовки полета в сериале нет — как со стороны руководства космической программы, так и со стороны набранных по объявлению космонавтов. Впрочем, они-то как раз на Луну собираются — все, кроме, наверное, Миши Волкова, но и он человек обязательный (да и в тюрьму не хочет), так что свой долг выполнит до конца.

И вот в момент, когда цель лунной миссии прочно похоронена под грузом любовных (и других) переживаний, «Команда Б» самым невинным образом превращается в некое подобие «Полицейской академии».

Пресс-служба СТС

Комплект получивших единственный в жизни шанс неудачников, правда, не полный — нет ни гиганта Хайтауэра, ни визгливой трусихи Хукс, ни забавного звукоимитатора Джонса (видимо, не нашлось отечественного «человека десяти тысяч звуковых эффектов»). Зато пара Махони-Томпсон на месте (это, конечно, Волков и Маркина), есть даже свой Теклбери, хоть и женского пола (бортинженер Рубан). При некотором желании можно найти аналогии и персонажам, которых сыграли Ефремов, Цапник и Баталов.

Впрочем, столь явное подражание «Академии» сериал о российских космонавтах не слишком портит. Тем, кто хорошо помнит американский фильм, может быть любопытно сравнить уровень шуток и погадать, отправят авторы подполковника Мороза в бар «Голубая устрица» или не будут рисковать. Ну а тем, кто о «Полицейской академии» и не слышал, «Команда Б» позволит просто посмеяться. Правда, хотелось бы, чтобы в сериале была бы сильнее раскрыта линия российской лунной программы, которую мельком упомянули в самом начале — но, она почему-то была прочно забыта в пользу смешных любовных похождений главных героев. Как и сам полет на Луну, собственно.