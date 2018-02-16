Богатырь оказался не последним

Компания Disney в России совместно с компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» объявили о начале подготовительной работы над продолжением сказки «Последний богатырь». Фильм вышел в широкий прокат в октябре 2017-го и стал самой кассовой российской картиной года, обновив кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката и заработав более 1,7 млрд рублей.

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«Нашу сказку посмотрели почти 7,8 млн, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей!» – прокомментировала генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.

По словам генерального продюсера компании Yellow, Black and White Эдуарда Илояна, над сценарием продолжения «Последнего богатыря» работает авторская группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо.

Дата премьеры «Последнего богатыря 2» пока не называется.

«Последний богатырь» — одна из немногих отечественных сказок, попавших в российский прокат, которая выгодно напоминает лучшие фильмы Роу и Птушко. Ваня (Виктор Хориняк) участвует в телешоу «Битва Магов» под именем Светозар и подрабатывает снятием и наведением порчи. Однажды «светлому магу» не везет с очередным предсказанием судьбы — ему приходится спешно бежать от разгневанного клиента, и в процессе погони он оказывается на лесной поляне в сказочной стране Белогорье.

Там Иван узнает, что является сыном Ильи Муромца, освобождает из застенков Кащея (Константин Лавроненко) и Бабу-Ягу (Елена Яковлева) и в их компании отправляется в долгий поход ради освобождения Белогорья от темной диктатуры богатыря Добрыни (Евгений Дятлов) и его жены, злой колдуньи Варвары (Екатерина Вилкова).

«Дисней», конечно же, рисковал, запуская этот проект.

Но опыт подобной работы у компании был — в 2009-м она уже выпускала «Книгу мастеров», картину не столько успешную финансово, сколько достаточно тепло принятую зрителями. Да и выход «Последнего богатыря» в прокат совпал с появлением в кинотеатрах печально знаменитой «Матильды» Алексея Учителя — и перед началом стартового для обоих фильмов уикенда было решительно непонятно, кому отдаст предпочтение аудитория: сказке о богатырях и поисках справедливости или истории любви последнего российского императора к балерине.

Победила сказка — «Последний богатырь» заработал за первые четыре дня 460 млн рублей; у «Матильды», напомним, было всего 241 млн рублей.

В общем, учитывая такой интерес — и весьма впечатляющие сборы по сравнению с бюджетом (по данным портала KinoData, он составляет 370 млн рублей) — сиквел просто напрашивался. Тем более что у «Последнего богатыря» интригующий (и даже открытый) финал, который, видимо, был придуман как раз для возможного продолжения.

Рекордные сборы «Богатыря», правда, продержались недолго.

Уже в январе 2018-го первое место в рейтинге самых кассовых российских картин заняла спортивная драма «Движение вверх» — она победила в «новогодней гонке», а ее прокат, в принципе продолжается до сих пор. И сейчас история о том, как советские баскетболисты на последних секундах выиграли у соперников из США на Олимпиаде-1972 в Мюнхене на пороге того, чтобы стать безусловным лидером — ее сборы приближаются к 3 млрд рублей, а впереди остался только казавшийся когда-то недосягаемым «Аватар» Джеймса Кэмерона (3,6 млрд рублей в 2010 году).

С премиями у «Богатыря» оказалось негусто, но профессиональную премию «Блокбастер» как самый кассовый фильм 2017 года фильм получил. Отметили картину и на «Золотом орле» — она выиграла номинацию «лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам», опередив «Викинга» и «Матильду».