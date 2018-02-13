Любить глазами: 10 картин о настоящих чувствах

Таня Самошкина, «Хорошо что ты есть»

Таня Самошкина «Хорошо что ты есть»

Таня Самошкина — художник-самоучка, иллюстратор из Харькова. Родилась 29 июля 1991 года, окончила Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды. став преподавателем украинского языка и литературы. Но по профессии не работала. Увлеклась живописью, переехала в Петербург, сейчас живет в Бруклине (Нью-Йорк).

«Не могу просто нарисовать яблоко или вазу, обязательно подрисую к яблоку червяка, а к вазе еще что-то рядом. Скопировать действительность могут все при желании, а вот включить фантазию – это уже интересно. ...Не бойтесь рисовать и не думайте, что о вас скажут. ...Чье-то мнение не играет никакой роли, особенно, если ты этого человека не знаешь и не видел. ...Главное — не бояться» (из интервью Тани Doodle&Sketch).

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Юрий Пименов. «Лирическое новоселье». «Свадьба на завтрашней улице»

Юрий Пименов «Лирическое новоселье» и «Свадьба на завтрашней улице» (коллаж)

Знаменитый советский художник, сценограф, график, профессор Юрий Пименов родился в Москве, в 20-е гг. учился во ВХУТЕМАСе у Фаворского и Малютина. Мастер киноплаката, один из основателей Общества станковистов, академик АХ СССР, обладатель самых разных званий и премий, среди которых — Народный художник СССР (1970), Ленинская премия (1967), две Сталинские премии (1947, 1950). Картины художника находятся во многих крупных музеях страны.

Звиад Гоголаури. «Прогулка на велосипеде»

Звиад Гоголаури «Прогулка на велосипеде»

Работы грузинского художника Звиада Гоголаури находятся в коллекциях семьи Рокфеллер и французского актера Пьера Ришара. Гоголаури учился в Школе искусств Руставели, Цхинвальском художественном училище и Тбилисской академии художественного искусства. Участник многих выставок в Грузии, Европе, США, России.

Владимир Маковский. «Варят варенье»

Владимир Маковский «Варят варенье»

Работа знаменитого потомственного художника-передвижника Владимира Маковского «Варят варенье» (1876) хранится в Третьяковской галерее. Это одна из многочисленных жанровых работ художника, которого называли «мастером малого жанра».

Сын одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества, Владимир Маковский рос в атмосфере творчества и свободы. В доме на набережной Москва-реки, напротив Кремля, устраивались литературные, рисовальные и музыкальные вечера, а частыми гостями семейства были Глинка, Гоголь, Щепкин, Брюллов, а также художник Тропинин, который стал первым учителем юного Володи. Четверо детей Маковских стали художниками, а пятая — Мария — певицей.

Климт. «Поцелуй»

Wikimedia Commons

Картина культового австрийского художника и исследователя женского тела «Поцелуй» была написана в 1907-1908 гг. — в это «золотое» время своей карьеры художник много работал с сусальным золотом. По мнению некоторых исследователей, на полотне художник изобразил самого себя и свою возлюбленную Эмилию Флеге — дочь фабриканта, модельера, владелицу венского салона от кутюр «Сестры Флеге».

«Поцелуй» хранится в Галерее Бельведер в Вене.

Марианна Калачева. Серия «Романтическое настроение»

kalacheva.com

Болгарская художница Марианна Калачева родом из Пловдива. Родилась в 1977 году, в 2003-м окончила местную Академию музыки, танца и изобразительного искусства в Пловдиве. Член болгарского союза художников.

Шагал. «Прогулка»

Wikimedia Commons

Знаменитая «Прогулка» Марка Шагала — одна из самых узнаваемых работ художника-авангардиста. На полотне Шагал изобразил себя и первую жену Беллу Розефельд — главную женщину своей жизни. Он познакомился с Беллой осенью 1909-го в Витебске.

«Она молчит, я тоже. Она смотрит — о, ее глаза! — я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы, и она знает обо мне все: мое детство, мою теперешнюю жизнь, и что со мной будет; как будто всегда наблюдала за мной, была где-то рядом, хотя я видел ее в первый раз. И я понял: это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные! Это мои глаза, моя душа» (из книги Марка Шагала «Моя жизнь»).

Позднее художник говорил: «Долгие годы ее любовь освещала все, что я делал». Шагал прожил с Беллой 29 счастливых лет, до самой ее смерти 2 сентября 1944 года. После похорон художник попросил дочь Иду выбросить кисти и краски и в течение 9 месяцев не написал ни одной картины. Позднее он женился второй раз, но до конца своей жизни отказывался говорить о Белле как об умершей.

Puuung

puuung1/Instagram.com

Работы корейской художницы рассказывают о жизни одной пары. Юноша и девушка гуляют, катаются на коньках, ужинают у камина, смеются, согревают друг друга, смотрят на город, читают, говорят — живут обычной жизнью, в которой есть слово «вместе» и настоящее чувство.

«Каждый сталкивается с любовью, — пишет на своем сайте Puuung. — И увидеть это чувство можно, просто осмотрев свою обычную жизнь. Я пытаюсь найти проявление любви в том, что мы делаем каждый день, и придать важности этим действиям на уровне искусства».

Рон Хикс. «Забери меня с собой»

Wikimedia Commons

Рон Хикс — американский художник-импрессионист. Родился в 1965 году в Колумбусе (штат Огайо). С детства мечтал стать художником — его мать была художницей. ПОсле окончания местного колледжа искусства и дизайна переехал в Денвер, где поступил в Университет Колорадо.

Работы художника, которого сравнивают с Рембрандтом и Домье, представлены во многих галереях и музеях, а сам Рон Хикс регулярно участвует в выставках и проводит семинары в США и других странах мира.

Николай Ярошенко. «Двое на качелях»

Wikimedia Commons

Выдающийся и несправедливо забытый русский художник-передвижник, портретист и пейзажист Николай Ярошенко родился в 1846 году в Полтаве, в потомственной военной семье. Любовь к точным наукам и учеба в Михайловской артиллерийской академии не помешали будущему художнику параллельно посещать занятия в Академии художеств, а также брать уроки рисования у Андриана Волкова и у Ивана Крамского в вечерних классах школы Общества поощрения художеств.

После женитьбы на Марие Невротиной — курсистке, бестужевке, общественной деятельнице — Ярошенко уехал с молодой женой на Кавказ, где написал свои первые пейзажи. В 1884 году с легкой руки критика Владимира Стасова художник получил прозвище «портретиста гор». Через год Ярошенко купил в Кисловодске дом и прожил на своей «белой вилле» с женой до самой смерти. На знаменитых «ярошенковских субботах» бывали не только лучшие писатели, художники, ученые своего времени, но и прогрессивная молодежь.