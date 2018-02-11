Джунгли проиграли свободе

Экранизации эротических романов таинственного (на самом деле - нет) британского писателя Э.Л.Джеймса всегда выходили в «низкий» сезон кинопроката — то есть в феврале — и всегда, в принципе, неплохо зарабатывали. Конечно, больше всего повезло самому первому фильму, снятому по книге «Пятьдесят оттенков серого» и вышедшему в 2015 году — там были и хорошие стартовые сборы ($85,2 млн), и отличная общая выручка ($571 млн). Второму фильму повезло меньше — «На пятьдесят оттенков темнее» заработал в 2017-м $46,6 млн на старте в США и $381 млн всего. Пожалуй, именно столь резкое снижение выручки и заставило продюсеров не делить третью книгу на две части, а выпустить экранизацию финала одной картиной. И прокат подтвердил, что это было, возможно, самое правильное решение.

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«Пятьдесят оттенков свободы» за уикенд с 9 по 11 февраля заработал в США $38,8 млн, которых вполне хватило для первого места в американском бокс-офисе.

Впрочем, это было ожидаемо — предыдущие недели были отданы во власть фэнтезийного боевика «Джуманджи: Зов джунглей», который за два месяца в прокате подрастерял былой задор. И фактически «Пятьдесят оттенков свободы» приходили на чистое, никем не занятое место. Стартовые сборы у картины в США оказались пониже, чем у двух предыдущих частей, но, кажется, провал ей не грозит, а недостающую выручку она собирается добрать с остального мира. Уже сейчас у фильма общие сборы составляют $136,9 млн (при бюджете в 55 млн долларов) и он, пожалуй, сможет заработать как минимум столько же, сколько и вторая часть. Любопытно, что общая выручка трилогии после этих выходных превысила миллиард долларов ($1,089 млрд) — при том, что затраты на производство всех трех фильмов составили всего лишь $150 млн.

Columbia Pictures Кадр из фильма «Кролик Питер» (2018)

Второе место в прокате США досталось еще одной новинке — семейному фильму «Приключения Кролика Питера», который заработал $25 млн.

Картина снята по мотивам детский книг британской писательницы Беатрис Поттер. Питер Кролик — антропоморфное создание, поэтому фильм был снят по смешанной технологии — компьютерная 3D анимация совмещена с игрой живых актеров (например, Донал Глисон играет молодого фермера). Стоило производство картины $50 млн, и пока сложно сказать, окупится ли он в прокате — первые сборы оказались не самыми впечатляющими, — но в остальном мире фильм в прокат еще толком не выходил. В России, например, его премьера запланирована на конец марта.

В принципе, новинки этой недели — во всяком случае те, что вышли в широкий прокат — легко справились со старожилами бокс-офиса.

На третье место пробился основанный на реальной истории триллер Клинта Иствуда «Поезда на Париж», заработавший за уикенд $12,6 млн.

В августе 2015 года в одном из вагонов выскоскоростного поезда Thalys, следовавшего по маршруту Амстердам-Париж, преступник открыл стрельбу из автомата Калашникова; он ранил несколько человек, но был обезврежен американскими военными, которые ехали в том поезде. Военные позже получили Орден Почётного легиона от французского правительства и написали документальную книгу о себе и об этом событии — эта книга и легла в основу фильма Иствуда. «Поезд на Париж» также пока выходит не во всех странах (общемировые сборы — $17,9 млн); в России его можно будет увидеть с 15 февраля.

«Джуманджи. Зов джунглей» опустилась сразу на четвертую позицию с $9,8 млн.

Sony Pictures Entertainment (SPE) Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» (2017)

Но, в принципе, этого момента киноаналитики ждали уже давно — все-таки фильм находится в прокате уже восьмую неделю, причем первые четыре из них он провел в тени восьмого эпизода «Звездных войн», да и потом уступал первое место — например, уже вылетевшей из первой пятерки третьей части «Бегущего по лабиринту». За эти два месяца «Зов джунглей» сумел собрать только в США $365,6 млн (при 90-миллионном бюджете), а во всем мире его выручке составила $881,7 млн. Ну и на этой неделе подоспели давно ожидаемые новости о начале работы над продолжением; снимать «Джуманджи 3», видимо, будет Джейк Кэздан, а поскольку Дуэйн Джонсон остался одним из продюсером, то, видимо, он станет и одним из исполнителей главных ролей. Вернутся ли в проект Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан пока ничего не известно.

Ну а замыкает топ-5 американского бокс-офиса какой-то непотопляемый мюзикл с Хью Джекманом «Величайший шоумен». Судьба этого проекта в прокате поначалу вызывала опасения, но он упорно держался за первую пятерку и в итоге собрал во всем мире $314 млн — почти в четыре раза больше своего бюджета. Эти выходные принесли «Шоумену» еще $6,4 млн от американских зрителей.