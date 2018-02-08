«Убить» Тарантино? В сети появилось скандальное видео

В начале февраля Ума Турман, игравшая у Тарантино в «Криминальном чтиве», дала интервью The New York Times, в котором, помимо рассказа о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна, поведала о случае на съемках второй части дилогии «Убить Билла» — автомобильной аварии, в которую она попала после того, как режиссер уговорил ее сесть за руль лично.

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После этого на Тарантино обрушился шквал критики. Кроме аварии, ему припомнили еще две сцены: с удушением Турман цепью и плевком соком ей в лицо. В обоих случаях на съемках это делал сам Тарантино.

В интервью Deadline он подчеркнул, что считает случившееся с Умой одной из самых больших ошибок в своей карьере и жизни,

а касательно двух других случаев отметил, что все делалось только с согласия самой актрисы. По его словам, он лично душил ее цепью и плевал ей в лицо, так как не хотел доверять подобные неприятные для Турман вещи другим актерам или дублерам, посчитав, что с его участием получится обойтись минимальным количеством дублей.

Сама Турман в тот же день опубликовала в инстаграме запись дубля с аварией и написала, что не имеет претензий к режиссеру, а наоборот — гордится тем, что спустя 15 лет он все-таки решился на правильный поступок и нашел для нее эту пленку (все это время студия Miramax во главе с Харви Вайнштейном отказывалась предоставить ее Уме).

Вскоре после выхода материала Deadline блог Jezebel опубликовал запись его интервью с ведущими Говардом Стерном и Робин Квиверс, которое состоялось в 2003 году.

В нем Тарантино заявил, что не считает секс режиссера Романа Полански с 13-летней, в котором его обвинили в 1977 году, изнасилованием.

«Она с ним встретилась, и она этого хотела. Я не верю, что это насилие, — но я верю, что это противозаконно. Для таких 13-летних тусовщиц это не насилие», — заявил автор «Бешеных псов».

«Он не насиловал 13-летнюю девочку. Да, это был секс с малолетней. Но это не то же самое, что изнасилование, — продолжил он. — Когда мы говорим «изнасилование», имеется в виду, что с человеком обходятся жестко, валят его на пол — это одно из самых жестоких преступлений на свете. Это как разбрасываться словом «расист». Оно не применимо в отношении всего, для чего люди его применяют».

В 1977 году Полански был обвинен в совращении 13-летней модели Саманты Геймер и приговорен к 50-летнему сроку в США. В рамках сделки со следствием кинематографист признал вину в незаконной половой связи с несовершеннолетней.

Фотомодель Саманта Геймер, которую Полански пригласил в лос-анджелесский дом актера Джека Николсона под предлогом съемки для французского журнала Vogue, рассказывала, что режиссер дал ей шампанское и наркотик, после чего принудил к сексу. Николсон на тот момент находился в другом городе. Чтобы избежать наказания, Полански бежал из США сначала в Великобританию, а после во Францию.

Это произошло вскоре после выхода его культовой картины «Китайский квартал» с Николсоном в главной роли, упрочившей его успех в Голливуде, который ранее был омрачен смертью беременной супруги Полански — актрисы Шэрон Тэйт — от рук последователей Чарльза Мэнсона.

В данный момент Квентин снимает фильм об этих событиях.

Сейчас Геймер, ставшая жертвой Полански, прокомментировала высказывания Тарантино 15-летней давности.

«Он был неправ. Держу пари, он это знает, — сказала 54-летняя Геймер в беседе с New York Daily News. — Надеюсь, он не будет выставлять себя дураком и не продолжит говорить подобное. Очевидно, он неправ. Надеюсь, теперь он знает, что все было не так, [как он описывает]».

«Я не расстроена, но, думаю, мне станет лучше, если спустя 15 лет он поймет, что ошибался, — когда услышит правду, — добавила она. — Никто не должен злиться [на него] за меня, я в порядке».

Она отметила, что является поклонницей работ Тарантино и не держит на него зла, особенно после его недавних комментариев в поддержку Умы Турман и других жертв насилия. Одним из ее любимых фильмов остается лента Тони Скотта «Настоящая любовь», снятая по сценарию Квентина. «Мне нравятся такие фильмы. Я люблю его картины, — призналась она. — Но быть знаменитостью — не значит быть хорошим парнем».

Кроме того, она подчеркнула, что простила и самого Полански. По ее словам, шести недель, которые Полански провел в тюрьме во время судебных разбирательств, ей хватило.

«Я простила его и продолжила жить дальше, — рассказала она три года назад. — Он признал себя виновным, отсидел свой срок, и я не совсем понимаю, чего еще все ждут. Меня все устроило. Так же должно быть и для всех остальных».