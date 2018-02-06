Любимец вождя: чего достиг режиссер Иван Пырьев

Режиссер Иван Пырьев — одна из самых спорных фигур в отечественном кинематографе. Вспыльчивый и властный, требовательный и всемогущий, любимый властью и лично Сталиным — одни его боялись и называли самодуром, другие обожали, иные считали фанатиком. Некоторые, спустя годы, относились с презрением и обвиняли в пропаганде. Режиссер героизировал колхозный быт, любовь к женщине не отделял от трудовых побед и искренне верил в идеализированную жизнь и светлое будущее.

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Между тем, Пырьев дослужился до директора «Мосфильма», создал Союз кинематографистов и вошел в историю кино как один из знаковых режиссеров своего времени.

«Богатая невеста»

Киевская киностудия Кадр из фильм «Богатая невеста» (1937)

Музыкальная комедия 1937 года с песнями Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача рассказывает о жизни комсомольцев в украинском колхозе. В картине, как это свойственно Пырьеву, идеология встраивается в любовный треугольник, в центре которого — тракторист Павло, его возлюбленная, лучшая колхозница Маринка и счетовод Ковынько. Счетовод влюблен в Маринку и от обиды мстит паре за безответное чувство.

«Свинарка и пастух»

Мосфильм Кадр из фильма «Свинарка и пастух» (1941)

«И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве…» — строчки, которые выучит вся страна после выхода на экран в ноябре 1941-го очередной комедии Пырьева — в те времена в регионах к столице относились еще с уважением.

Историю любви вологодской свинарки Глаши и дагестанского пастуха Мусаиба, приправленную музыкой Тихона Хренникова, заканчивали снимать уже во время войны. По личному приказу Сталина у актеров была бронь. «У нас, у артистов, была «своя война».

В течение первыx четырех военных месяцев во время воздушных налетов на Москву наряду с ночными дежурствами на крышах своих домов доснимался этот светлый, солнечный фильм. Сейчас тяжело вспоминать, но ведь самые первые сцены фильма — радостные встречи на сельхозвыставке: толпы посетителей, веселые знакомства — все это снималось под бомбежками. Приходилось прятаться в укрытия, работа продолжалась в две смены», — вспоминал позднее в одном из интервью актер Владимир Зельдин, для которого роль Мусаиба стала первой в кино.

Мария Ладынина была женой Пырьева, поэтому не удивительно, что роль Глаши досталась именно ей. «С первой сцены я почувствовала себя Глашей, а я ею и была в жизни, потому что приехала из сибирского села, — позже вспоминала актриса. — Глаша была моя, из моего детства и юности. Это действительно моя самая любимая роль».

«В 6 часов вечера после войны»

Мосфильм Кадр из фильма «В шесть часов вечера после войны» (1944)

Встречи в 6 часов вечера после войны артиллерист Вася Кудряшов (Евгений Самойлов) и зенитчица Варя Панкова (Марина Ладынина) ждали 5 лет. А Пырьев снимал свою музыкальную комедию в 1944 году. Название фильма заимствовано из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»: где главный герой по пути на фронт договаривается встретиться с другом, сапером Водичкой, в пражской пивной «У чаши» «в шесть часов вечера после войны». За музыку в картине также отвечал Тихон Хренников.

«Кубанские казаки»

Мосфильм Кадр из фильма «Кубанские казаки» (1949)

Еще одна «колхозная комедия», получившая премию международного кинофестиваля в Карловых Варах и Сталинскую премию.

Картина стала одним из первых цветных советских фильмов, снятых на пленке Шосткинского комбината. Съемки проходили в колхозе-миллионере «Кавказ» в станице Курганная. Лента имела огромный успех в прокате, песни «Ой, цветет калина» и «Каким ты был, таким ты и остался» «ушли в народ», а никому не известная исполнительница роли Даши Клара Лучко после этого фильма проснулась знаменитой. По словам актрисы, она попала на пробы случайно — столкнулась в коридорах с Пырьевым, который, взглянув на актрису, сказал: «Приходи на пробы!».

Своим названием картина обязана Сталину. Ему же приписывают слова: «А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Другой вождь — Никита Хрущев — в 1956 году на XX съезде КПСС обвинил картину в «лакировке действительности», и фильм надолго исчез с экранов. Изобилие и вправду было ложным: на съемках актеры падали в голодные обмороки. Фильм вернулся к зрителям лишь в 1968 году, во времена Брежнева. Из ленты вырезали все упоминания Сталина, а отдельные фрагменты переозвучили.

«Братья Карамазовы»

РИА «Новости» Сцена в трактире из кинофильма «Братья Карамазовы» (1968)

В 1950-60-е режиссер экранизировал произведения Достоевского — «Белые ночи» (1960), «Идиот» (1958) и «Братья Карамазовы» (1968) в трех сериях.

«Идиот» был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, и кроме того, получил специальный приз Московского международного кинофестиваля.

Во время работы над последней серией «Братьев Карамазовых» Пырьев скончался. В ночь на 7 февраля 1968 года он вернулся со съемок и умер во сне. Вскрытие показало, что 67-летний режиссер перенес несколько инфарктов «на ногах». Работу над «Братьями Карамазовыми» закончили Кирилл Лавров и Михаил Ульянов.

В том же году Ивану Пырьеву был присужден специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля за выдающийся вклад в киноискусство.