Выставки февраля: неизвестный Брюллов, БГ-художник и не только

Карл Брюллов в Третьяковской галерее

Карл Брюллов. «Портрет молодой женщины у фортепьяно», 1838

Третьяковка начала год с выставки редких картин Брюллова из частного собрания Санкт-Петербурга. В экспозиции впервые представлено 8 портретов — парадные и камерные, групповой семейный портрет, конный «портрет-прогулка», автопортреты. Владелец коллекции — прапраправнук архитектора Александра Брюллова, старшего брата живописца Карла Брюллова, Андрей Катков.

Кроме того, в рамках выставочного проекта впервые в Третьяковской галерее экспонируется «Портрет А.К. Демидовой» (1836–1837) из Государственного комплекса «Дворец конгрессов» в Стрельне.

Шкафы Москвы. Музей Москвы

mosmuseum.ru

Музей Москвы показывает «Шкафы Москвы», открывает для зрителей содержимое сундуков и шкафов горожан и вызывает на разговор о вечных ценностях. В центре экспозиции — десятки образцов старинной мебели из коллекции музея, которые художников превратил в арт-объекты. Кроме того, посетители увидят предметы одежды, созданные Цветковым: повседневные и парадные вещи, униформы, шинели, праздничные мундиры, роскошные платья, тайные фетиши и драгоценности.

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«Скелет в шкафу» тоже обещают. Выставка работает до 25 марта.

Тальбот в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Science & Society Picture Library/arts-museum.ru

Пушкинский музей открывает год выставкой одного из изобретателей фотографии, английского аристократа и ученого Уильяма Генри Фокса Тальбота. В Галерее искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков представят редкие снимки «Леонардо да Винчи в фотографии» — около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Кроме того, посетителям покажут устройства для создания изображений — камеру-обскура и камеру-люцида — из собрания московского Политехнического музея.

В экспозиции «Уильям Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии» — работы, созданные в 1840–1846 гг., в том числе знаменитые отпечатки из альбомов «Карандаш природы» (1844) и «Солнечные картинки Шотландии».

Выставка будет работать с 6 февраля до 8 апреля.

Страсти по Фрейду в ARTPLAY

Эдвард Мунк. «Крик». 1893

Новая мультимедийная выставки «Страсти по Фрейду» в Центре дизайна ARTPLAY покажет зрителям «темные стороны» знаменитых художников и предложит ответить на вопрос: «Что сказал бы Зигмунд Фрейд, если бы Караваджо, Климт, Шиле, Тициан, Рембрандт, Рубенс и Гойя были его пациентами?». Невинность и насилие, ужас рождения и радость смерти, тело как объект восхищения и желания, блуждания человеческого сознания вне тела — экспозиция исследует тему телесности и сексуальности, смешивая современную музыку с классическими полотнами и используя психоанализ Фрейда. В списке художников — Шиле, Буше, Дега, Бердслей, Мунк, Рембрант, Гойя, Рубенс, Караваджо, Климт, Тициан, Боттичелли, Фюссли и другие.

Проект не ограничивается классическим искусством — в мультимедиа зале зрители увидят видео и услышат отрывки из произведений неоднозначного писателя Игоря Яркевича в исполнении актера Театра Наций Владимира Еремина. Экспозиция разделена на 7 новелл: «Интро», «Невинность», «Любовь», «Насилие», «Плоть», «Смерть», «Сон».

Выставка будет работать с 10 февраля до 31 мая.

Ринат Волигамси в ММОМА на Петровке

mmoma.ru В штабе. х.м. 120х160 2012

Московский музей современного искусства совместно с Галереей современного искусства 11.12 и Фондом Марджани представляет персональную выставку уфимского художника Рината Волигамси «Двоегорск». В экспозиции — картины и объекты художника последних десяти лет, среди которых работы из серий «Снег» и «Неофициальный альбом».

Картины-ребусы собраны в хронику жизни вымышленного города Двоегорска, который теоретически мог бы существовать как в Советском Союзе, так и в наше время. Рядом с городом — военная часть, его главная стройка — уходящий в землю «Минус-Мавзолей», окруженный бараками и укрытый снегом. В списке 119 работ — видоизмененные «кремлевские» звезды и стальные бараки-дома, картины «Пятиэтажка», «Деревня», «Волна-пейзаж», серия «В условиях зимы», работы «Молоко и нефть», «Трубач», «В штабе» и другие.

Выставка будет работать с 13 февраля до 18 марта.

Гребенщиков в Эрарте

erarta.com

Творчество Бориса Гребенщикова, на чьих песнях выросло не одно поколение, не претендует на великую живопись, но ценно само по себе — просто потому что это БГ — личность, музыкант, поэт, легенда. Он никому ничего не доказывает и не считает себя художником. «Это не современное искусство в смысле contemporary art, это искусство без времени и места. Оно НАД временем, и природа его — из платоновского мира идей. Природа его песен — оттуда же. Они не устаревают десятилетиями», — поясняет куратор экспозиции Инна Гринчель. Выставка «Азбука Лунного Света» в петербургской «Эрарте» — для тех, кто любит БГ и хочет узнать о нем еще больше.

Выставка будет работать до 20 февраля.

Екатерина Великая в Русском музее

rusmuseum.ru Стефано Торелли. Портрет императрицы Екатерины II. Фрагмент. Между 1763 и 1766. Холст, масло. 244 х 178

В Санкт-Петербурге вслед за Октябрьской Революцией, чей 100-летний юбилей с размахом отмечали всем миром в минувшем году, вспомнят императрицу Екатерину Великую. Русский музей покажет большую выставку «Екатерина Великая в стране и мире», напомнит о важнейших в истории событиях и представит живопись, графику, скульптуру, фарфор, стекло, костюмы, архивные документы.

В экспозиции — парадные портреты императрицы и пейзажи, батальные работы и предметы декоративно-прикладного творчества из коллекций самых разных музеев и частных собраний, в том числе из Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, музеев-заповедников «Московский Кремль», «Павловск» и «Петергоф».

Выставка будет работать с 15 февраля по 28 мая.