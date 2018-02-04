Кино проиграло футболу

Супербоул для всего мира — это финальная игра в Национальной футбольной лиги, после которой становится известен очередной чемпион. Для американцев этот день — первое воскресенье февраля — является едва ли не национальным праздником, реклама во время трансляции — самая дорогая на телевидении ($7,7 млн за 30 секунд в этом году), а в перерыве игры показывают самые ожидаемые видеоролики будущих горячих новинок проката и эфира. Кроме того, эта трансляция является самой рейтинговой программой, которую смотрят фактически все взрослые американцы (в 2017-м хотя бы часть игры смотрело 172 млн человек). В общем, неудивительно, что первый уикенд февраля считается среди прокатчиков самым плохим: выручка в кинотеатрах обычно очень низкая. Удивительно другое — что кто-то находит время все же сходить в кино.

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И вот эти люди, все же добравшиеся до кинотеатров, позволили фильму «Джуманджи: Зов джунглей» повторить достижение, полученное «Титаником» ровно 20 лет назад — впервые с тех пор картина, вышедшая в прокат в декабре, сумела возглавить бокс-офис февральских выходных.

«Зов джунглей» стал лидером, заработав за три дня $11 млн.

Выручка «Титаника» (более $2 млрд) ему, конечно, не грозит, но уже сейчас картина собрала в мировом прокате $855,7 млн, что много и для 90-миллионного бюджета, и в целом для серии «Джуманджи». Напомним, что оригинальный фильм заработал в 1995 году $262,7 млн — но заодно получил статус культового; сиквел-ремейк этот статус смог как минимум не уронить, а с учетом огромных сборов заслужил право на продолжение. Главное, чтобы студия не спешила — впрочем, продюсеры и не торопятся объявлять о продолжении.

20th Century Fox Film Corporation Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (2018)

Второе место за уикенд досталось фильму «Бегущий по лабиринту: Лекарство от смерти», который собрал $10 млн.

Антиутопия «Бегущий в лабиринте» — это экранизация одноименной серии книг Джеймса Дэшнера о группе подростков в суровом мире будущего. Фильмы франшизы, в принципе, были относительно успешными (две первые части заработали $660 млн), но вот финал с выходом задержался на год из-за травмы исполнителя главной роли Дилана О'Брайен. За это время о «Бегущем» успели подзабыть, так что даже заработанные картиной за прошедшие две недели $137 млн (во всем мире, конечно) можно считать успехом. Да и то — бюджет «Лекарства от смерти» составляет $62 млн, есть шанс, что общая выручка достигнет 200 млн долларов и провала не случится. Ну а о продолжении серии разговоров, видимо, не будет при любом исходе проката фильма.

С третьего места начала прокат одна из немногих новинок этой недели — фильм ужасов «Винчестер. Дом, который построили призраки». Картина вдохновлена реальными событиями, случившимися в XIX веке, когда наследница компании, производившей знаменитые винтовки, постоянно усложняла и усложняла свой дом, чтобы запутать призраков, в которые превращались люди, убитые из «винчестеров». В фильме страхи старой леди (ее роль сыграла Хелен Миррен) все же находят подтверждение.

За уикенд «Винчестер» заработал $9,2 млн.

При этом в пятницу картина стартовала с первого места и, возможно, если бы не Супербоул, закончила выходные лидером американского проката. В России фильм выйдет в начале апреля.

Blacklab Entertainment Кадр из фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки» (2018)

Мюзикл «Величайший шоумен» продолжает удерживать четвертую позицию — на этот раз с выручкой в $7,8 млн (на 18% меньше, чем неделю назад). Общие сборы этой картины достигли $271,9 млн.

А замыкает топ-5 американского бокс-офиса вестерн «Недруги», который только на прошлой неделе получила широкий прокат и попала в пятерку лучших.

Фильм с Розамундой Пайк и Кристианом Бэйлом в оскаровские номинации не попал, хотя, кажется, выпуская его на небольшом числе копий в декабре, продюсеры рассчитывали именно на это, да и с прокатом у него пока все не очень гладко. При бюджете в $39 млн картина заработала лишь $21,2 млн, из которых на прошедший уикенд пришлось $5,5 млн. Но она пока что не выходила за пределами США; до России, например, она доберется только в середине февраля.