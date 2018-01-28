Бегущий выбрался из джунглей

Франшиза «Бегущий в лабиринте» — один из последних отголосков тех лет, когда различные кинокомпании активно искали замену то ли фэнтезийной «поттериане», то ли вампирским «Сумеркам». Но как-то так получилось, что большинство этих «замен» были сделаны в жанре антиутопии — как успешные (правда, не совсем до конца) «Голодные игры» или серия «Дивергент», последний фильм из которой до кинотеатров не добрался, а отправился прямиком на видео.

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Франшиза «Бегущий в лабиринте» — экранизация книг Джеймса Дэшнера — судьбы «Дивергента» счастливо избежала, но успеха «Голодных игр» не повторила, оказавшись уверенным середнячком; две первых части (выходили в 2014-м и 2015-м годах) собрали в прокате $660 млн.

С третьей частью вышла заминка. «Лекарство от смерти» основана на одноименной завершающей книге трилогии Дэшнера, и ее экранизацию не стали делить на две части — после провала третьего фильма по «Дивергенту» («За стеной» 2016 года) это было бы даже глупо. Но в намеченные сроки выпустить картину не удалось — исполнитель главной роли Дилан О'Брайен получил травму на съемках, и вместо 2017-го «Лекарство от смерти» перебралось на 2018-й. Разумеется, мало кто ожидал, что этот перенос пойдет фильму на пользу.

В свой первый уикенд в США (с 26 по 28 января) «Лекарство от смерти» заработал $23,5 млн, что позволило картине занять первое место в американском бокс-офисе.

Отметим, что стартовые сборы первых двух частей франшизы были немного больше ($32 млн и $30 млн соответственно), так что да — трехлетний перерыв привел к потере части аудитории. Фактически фильм вряд ли соберет в прокате столько же, сколько и его предшественники (более $300 млн), но свой 62-миллионный бюджет должен окупить. Сейчас у «Лекарства от смерти» общемировые сборы составляют $105,5 млн (в России, например, картина заняла первое место с результатом 240 млн рублей — не хуже предыдущих выпусков серии).

Sony Pictures Entertainment (SPE)

Трехнедельное лидерство фэнтези «Джуманджи: Зов джунглей» закончилось закономерным отходом на второе место с $16,4 млн.

Но свои плоды столь долго пребывание в топе американского (и мирового) бокс-офиса уже принесло — у картины $822 млн общей выручки, что примерно в два с половиной раза больше, чем было у оригинальной»Джуманджи» в 1995-м ($262,8 млн). Ну и, разумеется, производственные затраты ($92 млн) многократно окупились, но студия пока не подтверждает работу над сиквелом — хотя именно этого от нее и ожидают.

Фильм, занявший третье место в американском прокате, сложно назвать новинкой — премьера вестерна «Недруги» с Розамунда Пайк и Кристианом Бэйлом состоялась еще в сентябре в Теллуриде, в ограниченный прокат в США картина вышла в конце декабря, но только сейчас добралась до широкого круга зрителей. По сюжету фильма капитан Блокер (Бэйл) везет в Монтану умирающего индейского вождя с семьей, по пути к каравану пристает вдова (Пайк) — в нее всех детей убили команчи, которые теперь охотятся за небольшим отрядом.

За уикенда «Недруги» заработали $10,3 млн и поднялись с 25-й на третью позицию в рейтинге.

Общие сборы фильма сейчас составляют $12 млн, но международный прокат пока что не начался. В России «Недруги» ожидаются в середине февраля.

Yellow Hawk, Inc. Кадр из фильма «Недруги» (2017)

Драма Стивена Спилберга «Секретное досье» и мюзикл «Величайший шоумен» каким-то чудом удержались в первой пятерке американского бокс-офиса, обыграв по итогам выходных новинки прошлой недели — «Кавалерию» (шестое место с $8,6 млн) и «Охоту на воров» (седьмое место с $8,3 млн).

На этой неделе «Шоумен» стал четвертым, заработав за уикенд $9,5 млн (всего минус 10% к прошлым выходным); общие сборы картины сейчас составляют $259,5 млн — обещанного провала у проекта Хью Джекмана вроде бы не случилось.

А замыкает топ-5 проката США «Секретное досье» с $8,9 млн.

История борьбы американских журналистов за право на свободу слова в начале 70-х среди фаворитов престижных премий не значится (но претендует на «Оскар»), а вот с прокатом у картины пока что все слишком непредсказуемо: 50-миллионный фильм заработал во всем мире только $83 млн. Возможно, он сможет хотя бы окупиться — за счет того, что продержится в кинотеатрах до самого «Оскара», который, напомним, вручается 4 марта.