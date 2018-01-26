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Фавориты, пороки и разврат: Хелен Миррен сыграет Екатерину II

Хелен Миррен сыграет Екатерину Великую в сериале HBO и Sky

Хелен Миррен в роли Софьи Толстой в фильме «Последнее воскресение» (2009) и Екатерина II... Zephyr Films/Global Look Press
Хелен Миррен в роли Софьи Толстой в фильме «Последнее воскресение» (2009) и Екатерина II на картине Федора Рокотова, коллаж

Английская актриса, обладательница «Оскара» и двух «Золотых глобусов» Хелен Миррен исполнит главную роль в мини-сериале «Екатерина Великая», посвященному жизни русской императрицы.

Начало съемочного процесса «Екатерины Великой» запланировано на текущий год, однако дата выхода шоу на экраны пока что не известна.

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Создатели четырехсерийной картины планируют рассказать о последних годах правления Екатерины II, а также о ее любовной связи с генералом-фельдмаршалом Григорием Потемкиным (некоторые историки полагают, что в 1774 году они втайне повенчались, однако впоследствии расстались).

Режиссером проекта назначен Филип Мартин, постановщик одного из самых дорогих сериалов в мире «Корона», повествующего о жизни королевы Елизаветы II.

За сценарий отвечает Найджел Уильямс, в 2005-м работавший над сериалом «Елизавета I», в котором также в главной роли снималась Хелен Миррен. Примечательно, что на следующий год актриса исполнила роль уже Елизаветы II в фильме Стивена Фриза «Королева» — за нее она и получила награду Американской киноакадемии.

«Мы счастливы, что Хелен Миррен возвращается на HBO в роли знаковой российский императрицы вместе с выдающейся командой британских деятелей кино. Это сотрудничество, без сомнения, приведет к появлению по-настоящему царственного сериала», — отметила глава подразделения HBO по мини-сериалам Кари Антолис.

Ранее Миррен играла в биографическом телефильме HBO «Фил Спектор» о жизни легендарного американского музыкального продюсера и музыканта (образ последнего воплотил на экране Аль Пачино).

«Меня невероятно радует возможность воплотить историческую личность, которая смогла взять столь огромную власть в свои руки, — призналась Миррен. — Она реформировала государство и заслужила, чтобы рядом с ее именем появилось слово «Великая».

Разработкой сериала занимается компания Origin Pictures, с которой актриса сотрудничала в картине «Женщина в золотом». «Я очень рада, что HBO и Sky стали нашими партнерами в этом начинании», — заметила актриса.

Выбор Миррен на эту роль выглядит логичным не только в связи с ее послужным списком, но и из-за того, что артистка имеет русское происхождение — она является потомком графов Каменских.

«У нас в семье по национальности русским был папа, но по характеру — мама. Русские — экстремалы. Из одной крайности легко переходят в другую. От одной экстремальной эмоции к другой, не менее экстремальной», — размышляла она в интервью газете «Известия».

Хелен Миррен в роли Софьи Толстой в фильме «Последнее воскресение» (2009) Zephyr Films/Global Look Press
Хелен Миррен в роли Софьи Толстой в фильме «Последнее воскресение» (2009)

«Мне было девять лет, когда умер мой дедушка, который говорил с нами по-русски. И папа немедленно поменял наши русские имена на английские: сестра Катя стала Колин, брат Петя — Питером, я была Еленой — дед называл меня Аленушкой — а стала холодной и чопорной Хелен. И вместо русской мы получили похожую по звучанию шотландскую фамилию, — вспоминала она. — Папа запретил нам даже и думать об изучении русского языка».

По ее словам, отец так поступал потому, что, будучи ребенком эмигранта, настрадался в молодости и не хотел, чтобы его дети испытывали такие же страдания.

«По-моему, это чудовищно несправедливо, когда человека вынуждают навсегда покинуть родину и начать жизнь с нуля.

Я этого никому не желаю. Ведь проблема эмиграции в том, что, кем бы ты ни был в прошлом, это тебе не поможет в настоящем, — заметила Миррен. — Мой дедушка был русским аристократом, графом, уважаемым членом общества — и вдруг жизнь подводит под всем этим жирную черту, и он оказывается один на один с недобрым миром. И этот мир говорит: теперь ты никто, выбирайся, если сможешь».

Актриса призналась, что у нее осталось кое-что на память о своих предках.

«Единственная собственность, которая у него осталась после революции, — печатная машинка с русским шрифтом. Она и сейчас стоит у меня дома. На ней он печатал свои воспоминания. Несколько лет назад я отдала их перевести и, наконец, смогла прочитать. Это действительно страшно», — сказала она.

«У моего деда в России оставалось шесть сестер — с их правнуками я познакомилась в Москве, когда приезжала на премьеру фильма о Льве Толстом («Последнее воскресенье». — «Газета.Ru»)», — добавила Миррен.